Monalisa Married: ‘लव्ह जिहाद नाही…’,महाकुंभची व्हायरल गर्ल मोनालिसा चर्चेत; मुस्लिम प्रियकराशी लग्नामागचं कारण केलं स्पष्ट

महाकुंभ मेळ्यातून व्हायरल झालेली मोनालिसाने तिचा मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खानशी लग्न केले आहे. त्यांच्या लग्नामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे, काहींनी या लग्नाला लव्ह जिहादचे कृत्य म्हटले आहे. दरम्यान, मोनालिसा आणि तिचा पती फरमान खान यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली आणि प्रश्नांची उत्तरे दिली. पत्रकार परिषदेदरम्यान मोनालिसाने फरमान खानशी लग्न का केले हे देखील सांगितले. लव्ह जिहादबद्दल मोनालिसाने काय म्हटले ते जाणून घेऊया.
तिच्या लग्नानंतर मोनालिसावर सोशल मीडियावर टीका झाली आहे. आता तिने मीडियासमोर सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. तिने म्हटले आहे की, “मी हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केले. हे लग्न पूर्णपणे पारंपारिक होते आणि त्याकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिले जाऊ नये.” हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
मोनालिसाने लव्ह जिहाद वादावरही भाष्य केले. मोनालिसाने म्हटले की, “हा लव्ह जिहाद नाही. मी सर्व धर्मांचा आदर करते आणि सर्वांना समान मानते. माझे पालक माझे लग्न माझ्या मावशीच्या मुलाशी करायचे होते, पण मला ते करायचे नव्हते कारण तो माझ्या भावासारखा आहे. फरमानलाही माझ्याशी लग्न करायचे नव्हते, पण मी त्याला राजी केले.”
११ मार्च रोजी केरळमधील अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिरात मोनालिसाने फरमान खानशी लग्न केले. तिचा पती फरमान खान हा एक अभिनेता आणि मॉडेल आहे. पत्रकार परिषदेत तिने खुलासा केला की तो मूळचा उत्तर प्रदेशचा आहे. मोनालिसाचे कुटुंब फरमान आणि मोनालिसाच्या लग्नावर नाराज असल्याचे वृत्त आहे. चित्रपट दिग्दर्शक सनोज मिश्रा यांनी अलीकडेच एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये त्यांनी या बातमीवर धक्का व्यक्त केला आहे.
