Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Monalisa Married: ‘लव्ह जिहाद नाही…’,महाकुंभची व्हायरल गर्ल मोनालिसा चर्चेत; मुस्लिम प्रियकराशी लग्नामागचं कारण केलं स्पष्ट

मोनालिसा आणि तिचा पती फरमान खान यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि प्रश्नांची उत्तरे दिली. पत्रकार परिषदेदरम्यान मोनालिसाने फरमान खानशी लग्न का केले हे देखील सांगितले.

Updated On: Mar 13, 2026 | 12:49 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

महाकुंभ मेळ्यातून व्हायरल झालेली मोनालिसाने तिचा मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खानशी लग्न केले आहे. त्यांच्या लग्नामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे, काहींनी या लग्नाला लव्ह जिहादचे कृत्य म्हटले आहे. दरम्यान, मोनालिसा आणि तिचा पती फरमान खान यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली आणि प्रश्नांची उत्तरे दिली. पत्रकार परिषदेदरम्यान मोनालिसाने फरमान खानशी लग्न का केले हे देखील सांगितले. लव्ह जिहादबद्दल मोनालिसाने काय म्हटले ते जाणून घेऊया.

तिच्या लग्नानंतर मोनालिसावर सोशल मीडियावर टीका झाली आहे. आता तिने मीडियासमोर सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. तिने म्हटले आहे की, “मी हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्न केले. हे लग्न पूर्णपणे पारंपारिक होते आणि त्याकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिले जाऊ नये.” हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
मोनालिसाने लव्ह जिहाद वादावरही भाष्य केले. मोनालिसाने म्हटले की, “हा लव्ह जिहाद नाही. मी सर्व धर्मांचा आदर करते आणि सर्वांना समान मानते. माझे पालक माझे लग्न माझ्या मावशीच्या मुलाशी करायचे होते, पण मला ते करायचे नव्हते कारण तो माझ्या भावासारखा आहे. फरमानलाही माझ्याशी लग्न करायचे नव्हते, पण मी त्याला राजी केले.”

वयाच्या 66 व्या वर्षी खरंच प्रेग्नंट आहेत नीना गुप्ता? प्रेग्नंसीच्या अफवांवर ‘ये लो, बधाई हो’ म्हणत दिली प्रतिक्रिया

११ मार्च रोजी केरळमधील अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिरात मोनालिसाने फरमान खानशी लग्न केले. तिचा पती फरमान खान हा एक अभिनेता आणि मॉडेल आहे. पत्रकार परिषदेत तिने खुलासा केला की तो मूळचा उत्तर प्रदेशचा आहे. मोनालिसाचे कुटुंब फरमान आणि मोनालिसाच्या लग्नावर नाराज असल्याचे वृत्त आहे. चित्रपट दिग्दर्शक सनोज मिश्रा यांनी अलीकडेच एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये त्यांनी या बातमीवर धक्का व्यक्त केला आहे.

‘Dhurandhar 2’चा रिलीजपूर्वीच धमाका! ₹3100 च्या तिकिटांची झपाट्याने विक्री; ‘पुष्पा 2’चा रेकॉर्ड ब्रेक

Web Title: Mahakumbh viral girl monalisa in the spotlight explains why she married her muslim boyfriend

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गौरव कपूर अडकला विवाहबंधनात! कृतिका कामराशी बांधली लग्नगाठ; गपचूप उरकले लग्न
1

गौरव कपूर अडकला विवाहबंधनात! कृतिका कामराशी बांधली लग्नगाठ; गपचूप उरकले लग्न

Vijay -Rashmikaने शेअर केले मेहंदीचे खास क्षण, सोशल मीडियावर येताच झालं व्हायरल
2

Vijay -Rashmikaने शेअर केले मेहंदीचे खास क्षण, सोशल मीडियावर येताच झालं व्हायरल

Roomani Khare : शुभमंगल सावधान! दणक्यात पार पडला संदीप खरेंच्या लेकीचा शाही विवाहसोहळा, ‘या’ कृतीने वेधले सर्वांचे लक्ष
3

Roomani Khare : शुभमंगल सावधान! दणक्यात पार पडला संदीप खरेंच्या लेकीचा शाही विवाहसोहळा, ‘या’ कृतीने वेधले सर्वांचे लक्ष

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार
4

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vinzai Devi: प्रभू श्रीरामाने स्थापना केलेली ताम्हिणीची विंझाई देवी, काय आहे देवीची आख्यायिका

Vinzai Devi: प्रभू श्रीरामाने स्थापना केलेली ताम्हिणीची विंझाई देवी, काय आहे देवीची आख्यायिका

Mar 13, 2026 | 12:50 PM
Monalisa Married: ‘लव्ह जिहाद नाही…’,महाकुंभची व्हायरल गर्ल मोनालिसा चर्चेत; मुस्लिम प्रियकराशी लग्नामागचं कारण केलं स्पष्ट

Monalisa Married: ‘लव्ह जिहाद नाही…’,महाकुंभची व्हायरल गर्ल मोनालिसा चर्चेत; मुस्लिम प्रियकराशी लग्नामागचं कारण केलं स्पष्ट

Mar 13, 2026 | 12:49 PM
Incirlik Air Base : तुर्की थरारलं! इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी नाटो तळाला केलं टार्गेट; पहा आकाशातील ‘तो’ थरार, VIDEO VIRAL

Incirlik Air Base : तुर्की थरारलं! इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी नाटो तळाला केलं टार्गेट; पहा आकाशातील ‘तो’ थरार, VIDEO VIRAL

Mar 13, 2026 | 12:41 PM
Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सौर क्रांती! २,७७१ सौर पंपांना मंजुरी; १,१०७ शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचन सुरू

Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सौर क्रांती! २,७७१ सौर पंपांना मंजुरी; १,१०७ शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचन सुरू

Mar 13, 2026 | 12:39 PM
एकीकडे गॅससाठी वणवण तर दुसरीकडे काळाबाजार फोफावला; एकाच घरातून 31 सिलेंडर जप्त

एकीकडे गॅससाठी वणवण तर दुसरीकडे काळाबाजार फोफावला; एकाच घरातून 31 सिलेंडर जप्त

Mar 13, 2026 | 12:39 PM
Ramayan:रणबीर कपूरच्या ‘रामायण’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? सोशल मीडियावर चाहत्यांचा उडाला गोंधळ

Ramayan:रणबीर कपूरच्या ‘रामायण’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे? सोशल मीडियावर चाहत्यांचा उडाला गोंधळ

Mar 13, 2026 | 12:33 PM
Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परवाना बंधनकारक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परवाना बंधनकारक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Mar 13, 2026 | 12:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM