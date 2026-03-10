‘वाराणसी’ साठी ग्लोबल ब्रँड पार्टनरशिप; SKY BLUE सिनेमॅटिक्सकडे एक्सक्लूसिव राइट्स, 120 देशांमध्ये होणार रिलीज

दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली यांच्या “वाराणसी” या बॉलीवूड चित्रपटासाठी एक मोठी धोरणात्मक भागीदारी जाहीर करण्यात आली आहे. या करारांतर्गत, स्काय ब्लू सिनेमॅटिक्सला चित्रपटासाठी विशेष जागतिक ब्रँड एकत्रीकरण अधिकार देण्यात आले आहेत. ही धोरणात्मक भागीदारी मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांमध्ये ब्रँड्सचा समावेश करण्याच्या पद्धतीत बदल करू शकते. चित्रपटांमध्ये सामान्यतः ब्रँड्स केवळ उत्पादन प्रिंट म्हणून दाखवले जातात, परंतु या प्रकल्पात त्यांना कथेत समाकलित करण्याची योजना आहे.
या प्रकल्पात स्काय ब्लू सिनेमॅटिक्स महत्त्वाची भूमिका बजावेल. जगभरातील ब्रँड्ससोबत भागीदारी करण्याचे आणि त्यांना चित्रपटाच्या कथेत समाविष्ट करण्याचे काम कंपनीला देण्यात आले आहे. कंपनी म्हणते की ते पारंपारिक उत्पादन प्लेसमेंटच्या पलीकडे जाऊन “प्रामाणिक कथात्मक विणकाम” वापरेल. ब्रँड्सना कथेत अशा प्रकारे समाविष्ट केले जाईल की त्यांना चित्रपटाच्या विश्वाचा एक नैसर्गिक भाग वाटेल.
या भागीदारीबद्दल बोलताना दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली म्हणाले, “वाराणसी हा चित्रपट मोठ्या प्रमाणावर बनवला जात आहे आणि प्रत्येक भागीदारीमुळे चित्रपट अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. चित्रपटाच्या कथेत जागतिक ब्रँड्सना आदरपूर्वक आणि नैसर्गिक पद्धतीने एकत्रित करण्यासाठी स्काय ब्लू सिनेमॅटिक्ससोबत सहयोग करण्याची मला आशा आहे.”
आता, राजामौली त्यांच्या नवीन चित्रपट “वाराणसी” द्वारे आणखी एक मोठा प्रयोग करत आहेत. चित्रपट उद्योगातील अनेक तज्ञ हा त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानतात. हा चित्रपट तांत्रिकदृष्ट्या आणि कथात्मकदृष्ट्या जागतिक प्रेक्षकांसाठी डिझाइन केला जात आहे. “वाराणसी” हा एक उच्च-ऑक्टेन अॅक्शन-अॅडव्हेंचर चित्रपट आहे जो प्राचीन भारतीय दंतकथांना आधुनिक काळातील कथेशी जोडेल. चित्रपटाची कथा वेगवेगळ्या देशांमध्ये आणि ठिकाणी प्रवास करेल, ज्यामुळे तो जागतिक चित्रपटसृष्टीत एक झलक बनेल.
१.४३:१ आयमॅक्स फॉरमॅटमध्ये चित्रित होणारा हा पहिला भारतीय चित्रपट असेल. हा फॉरमॅट प्रेक्षकांना एक विशाल आणि वास्तववादी सिनेमॅटिक अनुभव देतो, ज्यामुळे पाहण्याचा अनुभव आणखी तल्लीन होतो. सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यांच्यासोबत ग्लोबल स्टार अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा देखील महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. याव्यतिरिक्त, प्रतिभावान अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन चित्रपटाचा भाग असतील. चित्रपटाचे संगीत देखील अपवादात्मक असण्याची योजना आहे, ज्यामध्ये ऑस्कर विजेते संगीतकार एम.एम. कीरावानी मूळ संगीत लिहिणार आहेत.