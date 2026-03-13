Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Paid Menstrual Leave Supreme Court Refuses To Hear Plea Seeking Special Provisions For Women During Periods News In Marathi

Period Paid Leave : मासिक पाळीमध्ये महिलांना पगारी रजा..! पेड पिरीयड लीव याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Supreme Court on Period Paid Leave: देशभरातील नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या वेळी रजा मिळावी यासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:21 PM
Supreme Court on Period Paid Leave News Marathi: मासिक पाळीच्या त्रासामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना रजा मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. शुक्रवारी (१३ मार्च २०२६) न्यायालयाने म्हटले की, “महिलांना कमी लेखू नका. तुमची ही मागणी ऐकायला जरी योग्य वाटत असली, तरी ती अंतिमत: महिलांचे नुकसानच करणारी ठरेल. जर पगारी रजा अनिवार्य केली, तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास विचार करतील.” न्यायालयाने असेही म्हटले की, याचिकाकर्त्याने सरकारला एक निवेदन सादर केले आहे, जे सर्व संबंधित सरकारे आणि संस्थांशी चर्चा करून काही व्यवस्था स्थापित करू शकते.

लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांचा समावेश असलेले खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, अशा याचिका भीती निर्माण करण्यासाठी, महिलांना कमकुवत म्हणून दाखवण्यासाठी आणि मासिक पाळीला वाईट घटना म्हणून दाखवण्यासाठी दाखल केल्या जातात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले की, “कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वाढीबद्दल आणि परिपक्वतेबद्दल यामुळे कोणत्या प्रकारची मानसिकता निर्माण होते हे तुम्हाला माहिती नाही.”

एकीकडे गॅससाठी वणवण तर दुसरीकडे काळाबाजार फोफावला; एकाच घरातून 31 सिलेंडर जप्त

याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी युक्तिवाद केला की केरळ सरकारने शाळांमध्ये अशी व्यवस्था स्थापित केली आहे आणि अनेक खाजगी कंपन्या देखील स्वेच्छेने असे करत आहेत. या युक्तिवादाला उत्तर देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “जर एखादी कंपनी स्वेच्छेने हे करत असेल तर ते उत्तम आहे. परंतु जर तुम्ही ते कायद्यात समाविष्ट करून अनिवार्य केले तर कोणीही महिलांना कामावर ठेवणार नाही, कोणीही त्यांना न्यायपालिकेत किंवा सरकारी नोकऱ्या देणार नाही. त्यांचे करिअर उद्ध्वस्त होईल.”

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी याचिकेवर भाष्य करताना म्हटले की, “ही कल्पना चांगली आहे, परंतु ज्या नियोक्त्यांना पगारी रजा देण्यास सांगितले जाईल त्यांचा विचार करा.” याचिकाकर्त्याने प्रशासनाला निवेदन सादर केले आहे आणि आवश्यक ते सर्व केले आहे. याचिकाकर्त्याला आदेशाच्या रिटसाठी पुन्हा न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही अधिकाऱ्यांना निवेदनाचा विचार करण्याचे आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून मसुदा धोरण तयार करण्याचे निर्देश देतो.”

खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेत असे म्हटले होते की गर्भधारणेसाठी रजा उपलब्ध आहे, परंतु मासिक पाळीसाठी नाही. काही राज्ये आणि कंपन्यांनी दरमहा दोन दिवस रजेची तरतूद केली आहे. म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना समान नियम लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत.

दिलासादायक ! युद्धादरम्यानचं तेल संकट आता लवकरच दूर होईल; 32 देशांनी उघडले आपात्कालीन साठे

Published On: Mar 13, 2026 | 02:21 PM

