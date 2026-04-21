Mahindra, Tata Motors की Kia, कोणती कंपनी ऑफर करतेय सर्वात स्वस्त डिझेल कार? किंमत…

Mahindra Bolero ही भारतातील सर्वात किफायतशीर डिझेल कार मानली जाते. याच्या मजबूत बांधकामामुळे कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्यावर ही कार सहज चालू शकते. यात 1.5 लिटर डिझेल इंजिन असून ते 76hp पॉवर निर्माण करते. यामध्ये फक्त 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स मिळतो, ऑटोमॅटिक किंवा 4WD पर्याय उपलब्ध नाही. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 8 लाख ते 9.9 लाख रुपयांदरम्यान आहे.
Tata Altroz ही भारतातील एकमेव हॅचबॅक कार आहे जी डिझेल इंजिनसह येते. यात 1.5 लिटर इंजिन देण्यात आले असून ते चांगली पॉवर देते. ही कार चालवताना स्थिर आणि दमदार वाटते. यामध्ये फक्त 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स मिळतो. याची एक्स-शोरूम किंमत 8.15 लाख ते 10.27 लाख रुपयांदरम्यान आहे.
Mahindra Bolero Neo ही 7-सीटर कार शहर आणि खराब रस्त्यांसाठी योग्य आहे. तिची बनावट मजबूत चेसिसवर आधारित असून रिअर-व्हील ड्राइव्ह (RWD) प्रणालीमुळे ती अधिक टिकाऊ ठरते. यात 1.5 लिटर डिझेल इंजिन असून 100hp पॉवर मिळते. याची एक्स-शोरूम किंमत 8.85 लाख ते 10.50 लाख रुपयांपर्यंत आहे.
Mahindra XUV 3XO मध्ये 1.5 लिटर डिझेल इंजिन मिळते, जे 117hp पॉवर देते. यामध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल आणि AMT गिअरबॉक्सचे पर्याय उपलब्ध आहेत. ही कार 8.95 लाख ते 13.43 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे.
Kia Sonet ही कमी किमतीत उत्तम फीचर्स आणि दमदार डिझेल इंजिन देणारी लोकप्रिय कार आहे. डिझेल-ऑटोमॅटिक कॉम्बिनेशनमध्ये ती उत्तम पर्याय मानली जाते. याची एक्स-शोरूम किंमत 9 लाख ते 14.17 लाख रुपयांपर्यंत आहे.