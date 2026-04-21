Mahindra, Tata Motors की Kia, कोणती कंपनी ऑफर करतेय सर्वात स्वस्त डिझेल कार? किंमत…

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना जरी चांगली मागणी मिळत असली तरी देखील आजही अनेक जण डिझेल कार खरेदी करत असतात. चला महिंद्रा, टाटा मोटर्स आणि किआच्या स्वस्त डिझेल कारबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 21, 2026 | 03:26 PM
  • भारतात डिझेल कारला चांगली मागणी
  • Mahindra, Tata Motors की Kia च्या बेस्ट डिझेल कार कोणत्या?
  • चला जाणून घेऊयात
जर तुम्ही बजेट फ्रेंडली किमतीत दमदार परफॉर्मन्स आणि चांगली मायलेज देणारी डिझेल कार शोधत असाल, तर भारतात काही उत्कृष्ट पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यात Tata Motors पासून Mahindra पर्यंत अनेक कंपन्या किफायतशीर डिझेल कार्स ऑफर करत असतात. चला देशात उपलब्ध असलेल्या 5 सर्वात स्वस्त डिझेल कार्सची माहिती जाणून घेऊयात.

महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero)

Mahindra Bolero ही भारतातील सर्वात किफायतशीर डिझेल कार मानली जाते. याच्या मजबूत बांधकामामुळे कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्यावर ही कार सहज चालू शकते. यात 1.5 लिटर डिझेल इंजिन असून ते 76hp पॉवर निर्माण करते. यामध्ये फक्त 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स मिळतो, ऑटोमॅटिक किंवा 4WD पर्याय उपलब्ध नाही. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 8 लाख ते 9.9 लाख रुपयांदरम्यान आहे.

टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz)

Tata Altroz ही भारतातील एकमेव हॅचबॅक कार आहे जी डिझेल इंजिनसह येते. यात 1.5 लिटर इंजिन देण्यात आले असून ते चांगली पॉवर देते. ही कार चालवताना स्थिर आणि दमदार वाटते. यामध्ये फक्त 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स मिळतो. याची एक्स-शोरूम किंमत 8.15 लाख ते 10.27 लाख रुपयांदरम्यान आहे.

महिंद्रा बोलेरो निओ (Mahindra Bolero Nio)

Mahindra Bolero Neo ही 7-सीटर कार शहर आणि खराब रस्त्यांसाठी योग्य आहे. तिची बनावट मजबूत चेसिसवर आधारित असून रिअर-व्हील ड्राइव्ह (RWD) प्रणालीमुळे ती अधिक टिकाऊ ठरते. यात 1.5 लिटर डिझेल इंजिन असून 100hp पॉवर मिळते. याची एक्स-शोरूम किंमत 8.85 लाख ते 10.50 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO)

Mahindra XUV 3XO मध्ये 1.5 लिटर डिझेल इंजिन मिळते, जे 117hp पॉवर देते. यामध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल आणि AMT गिअरबॉक्सचे पर्याय उपलब्ध आहेत. ही कार 8.95 लाख ते 13.43 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे.

किआ सोनेट (Kia Sonet)

Kia Sonet ही कमी किमतीत उत्तम फीचर्स आणि दमदार डिझेल इंजिन देणारी लोकप्रिय कार आहे. डिझेल-ऑटोमॅटिक कॉम्बिनेशनमध्ये ती उत्तम पर्याय मानली जाते. याची एक्स-शोरूम किंमत 9 लाख ते 14.17 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 03:26 PM

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील 'तो' थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

May 14, 2026 | 02:15 PM
Love & War पासून Raaka पर्यंत… 2027 ला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी चित्रपट सज्ज, कोणता ठरणार हीट?

May 14, 2026 | 02:12 PM
वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

May 14, 2026 | 02:00 PM
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार 'हा' मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM