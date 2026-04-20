PM मोदींच्या विधानाने खळबळ; भारतात येणार का कोरियन स्टार्स? K-Pop आणि K-Drama चाहत्यांसाठी मोठी खुशखबर

PM Modi Announces Friendship Festival: गेल्या काही काळापासून भारतातील तरुणांमध्ये कोरियन ड्रामाची क्रेझ वाढत आहे. के-पॉप असो वा के-ड्रामा, प्रत्येकजण त्याचा चाहता बनला आहे. के-ड्रामाने भारतीय तरुणांच्या मनात असे स्थान निर्माण केले आहे, ज्याची जागा सध्या इतर कोणताही कंटेंट घेऊ शकत नाही. भारतातील कोरियन ड्रामा आणि पॉपची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे, ज्यामुळे ते उत्साहाने वेडे होतील.
खरं तर, सोमवारी पंतप्रधान मोदी आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांच्यात एक विशेष बैठक झाली. या बैठकीदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी भारतात कोरियन गाणी आणि मालिकांबद्दल वाढणाऱ्या क्रेझबद्दल उघडपणे भाष्य केले, तसेच दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ होत असल्याचे नमूद केले आणि याचीच दखल घेऊन एक मोठी घोषणा केली.
K-Pop आणि K-Drama चाहत्यांसाठी खुशखबर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत म्हणाले, “आज के-पॉप आणि के-ड्रामा भारताच्या कानाकोपऱ्यात खूप लोकप्रिय होत आहेत. त्याचप्रमाणे, भारतीय चित्रपट आणि संस्कृतीचे कोरियामध्येही मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे.” दोन्ही देशांमधील ही मैत्री अधिक दृढ करण्यासाठी, त्यांनी २०२८ मध्ये “भारत-दक्षिण कोरिया मैत्री महोत्सव” आयोजित केला जाईल अशी घोषणा केली.
#WATCH | Delhi | In a joint press statement with South Korean President Lee Jae Myung, PM Modi says, “Today, K-pop and K-dramas are getting extremely popular in India. Similarly, the recognition of Indian cinema and culture is growing in Korea too. We are happy that President Lee… pic.twitter.com/tMDqkEYQHC — ANI (@ANI) April 20, 2026
कोरिया आणि अयोध्येचे कनेक्शन काय?
यावेळी पंतप्रधान मोदींनी कोरियाचे राजे किम सुरो आणि अयोध्येच्या राजकुमारी सुरिरत्न यांच्या शतकांपूर्वीच्या कथेचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, “मित्रांनो, भारत आणि कोरिया यांचे सांस्कृतिक संबंध हजारो वर्षांपासूनचे आहेत. २००० वर्षांपूर्वीची अयोध्येच्या राजकुमारी सुरिरत्न आणि कोरियाचे राजे किम सुरो यांची कथा हा आपला सामायिक वारसा आहे.”
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला कोरियन संस्कृती फारशी परिचित नव्हती, पण आज बीटीएस (BTS) सारख्या बँड्सनी भारतात एक अनोखे जग निर्माण केले आहे, जिथे चाहते स्वतःला ‘आर्मी’ (ARMY) म्हणतात. मात्र, केवळ बीटीएसच नाही, तर ब्लॅकपिंक (BLACKPINK), सेव्हेंटीन (SEVENTEEN) आणि न्यूजीन्स (NewJeans) सारख्या गटांनीही भारतीय तरुणांमध्ये स्वतःसाठी एक विशेष स्थान निर्माण केले आहे. आता, पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्य आणि ‘मैत्री महोत्सवा’च्या घोषणेने के-पॉप आणि के-ड्रामा चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे.
