२०२५ची ब्लॉकबस्टर आणि करोडोची कमाई, तरीही ‘धुरंधर’ बद्दलच्या ‘या’ गोष्टीने आमिर खान नाराज, म्हणाला; ”जर चित्रपट…”

बॉलीवूड अभिनेता रणवीर सिंगच्या “धुरंधर” या चित्रपटाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रम प्रस्थापित केला आहे आणि आता दुसऱ्या भागाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाने जगभरातील प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. रणवीर सिंगच्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवरील अनेक विक्रम मोडले आहेत आणि इतिहासातील सर्वात मोठ्या भारतीय चित्रपटांमध्ये आपले स्थान पक्के केले आहे. दरम्यान, या चित्रपटाबाबत इंडस्ट्रीमध्ये एक नवीन वादविवाद सुरू झाला आहे.
आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” ला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर त्याने अभूतपूर्व व्यवसाय केला आहे. दरम्यान, सुपरस्टार आमिर खानने व्हरायटी इंडियाशी बोलताना रणवीर सिंगच्या चित्रपटाच्या कमाईबद्दल सांगितले की, चित्रपटाने आणखी कमाई केली असती. आमिर खानने सांगितले की जर “धुरंधर” भारतात १५,००० स्क्रीनवर प्रदर्शित झाला असता तर त्याचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लक्षणीयरीत्या जास्त झाले असते. अभिनेत्याने याची तुलना चीनसारख्या मोठ्या चित्रपट बाजारपेठेशी केली, जिथे चित्रपट हजारो स्क्रीनवर प्रदर्शित होतात आणि अब्जावधी डॉलर्सची कमाई करतात.
”माझाही तसाच निर्णय घेण्याचा विचार…”, अरिजीत सिंगच्या निर्णयावर विशाल ददलानींची मोठी प्रतिक्रिया; लोकांना दिला ‘हा’ सल्ला
सुपरस्टार आमिर खान म्हणाला की, भारतात थिएटरची संख्या खूपच कमी आहे, ज्यामुळे चित्रपटांची पोहोच मर्यादित होते आणि त्यांना त्यांची पूर्ण कमाई करण्याची क्षमता साकार करता येत नाही. आकडे सांगताना आमिर म्हणाला की, आज भारतात एकूण ९,००० ते १०,००० स्क्रीन आहेत, तर चीनमध्ये १,००,००० थिएटर आहेत. या संख्येची तुलना करता येत नाही. आपल्याकडे त्यांच्यापेक्षा १० पट कमी स्क्रीन आहेत. म्हणूनच चीन चित्रपटांमध्ये प्रचंड व्यवसाय करतो.