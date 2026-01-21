Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

दक्षिणेतील अभिनेत्री साई पल्लवी हे नेहमी तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकतेच पण तिच्या सध्या लूकमुळे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरते. तुम्ही कदाचित कधीच साई पल्लवीला बोल्ड कपड्यांमध्ये पाहिले नसेल. खर तर तिच्या कॉलेजच्या काळातील ही घटना यासाठी जबाबदार आहे, त्यानंतर तिने बोल्ड कपडे घालणे सोडून दिले.
साई पल्लवीने एका मुलाखतीत खुलासा केला की तिने तिच्या कॉलेजच्या काळात एका डान्स स्पर्धेत भाग घेतला होता. तिने स्लिट ड्रेस घातला होता, ज्यामुळे तिला थोडा बोल्ड लूक मिळाला होता. हा डान्स टँगोवर आधारित होता आणि तिने खूप तयारी केली होती. व्हिडिओ ऑनलाइन समोर आल्यानंतर, काही लोकांनी तो वारंवार पाहिला आणि तिच्या कपड्यांवर टिका करण्यास सुरुवात केली. लोकांनी तिच्या कामगिरीवर नाही तर तिच्या शरीराच्या अवयवांवर लक्ष केंद्रित केले.
यामुळे साई पल्लवी खूप दुखावली. त्यावेळी तिला असे वाटले की लोक तिच्याकडे एखाद्या वस्तूसारखे पाहत आहेत. ती म्हणाली, “मला वस्तूसारखे वाटले. लोक माझ्या नृत्याकडे नव्हे तर माझ्या कपड्यांकडे पाहत होते.” या घटनेचा तिच्यावर खोलवर परिणाम झाला आणि तेव्हापासून साई पल्लवीने बोल्ड कपडे घालणे बंद केले.
या घटनेने साई पल्लवी पूर्णपणे बदलून टाकली. नंतर, तिने तिच्या चित्रपटांमध्ये लहान कपडे, उघड कपडे किंवा ग्लॅमरस लूक टाळण्याचा नियम बनवला. तिला वाटते की लोकांचे लक्ष तिच्या शरीरावर नाही तर तिच्या अभिनयावर आणि पात्रांवर केंद्रित व्हावे अशी तिची इच्छा आहे. ती म्हणते, “लोकांनी मला माझ्या ग्लॅमरसाठी पाहावे असे मला वाटत नाही. मी जसे आहे तसे त्यांनी मला पाहावे अशी माझी इच्छा आहे. साधेपणाने परिपूर्ण.”
साई पल्लवी केवळ साधे कपडे घालत नाही तर कमीत कमी मेकअप देखील करते. ती नैसर्गिक लूकला प्राधान्य देते. यामुळे तिला चित्रपटांमध्ये नैसर्गिक आणि तिच्या खऱ्या त्वचेशी सुसंगत दिसण्याची परवानगी मिळते. ती मेकअप उत्पादनांपेक्षा स्किनकेअरला जास्त महत्त्व देते.
