मुलासह दुबईत अडकली Subhashree Ganguly, पतीने दिली अपडेट; अभिनेत्रीची मदतीची हाक

वेस्ट आशियातील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता सामान्य प्रवाशांपासून ते भारतीय चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींपर्यंत सर्वांवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या प्रदेशातील बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे आणि तात्पुरत्या हवाई निर्बंधांमुळे, अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक परदेशात अडकले आहेत. बंगाली अभिनेत्री शुभश्री गांगुली देखील अशाच परिस्थितीचा सामना करत आहे. ती तिचा मुलगा युवानसह दुबईमध्ये अडकली आहे आणि भारतात परत येऊ शकत नाही.
वृत्तानुसार, शुभश्री तिचा मुलगा युवानच्या शाळेच्या सुट्ट्यांमध्ये दुबईला गेली होती, परंतु या प्रदेशात अचानक तणाव वाढल्याने विमान सेवा विस्कळीत झाल्या. तिचे पती, चित्रपट निर्माते राज चक्रवर्ती यांनी सांगितले की आई आणि मुलगा पूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करत आहेत. खबरदारी म्हणून, यूएई अधिकाऱ्यांनी लोकांना घरातच राहण्याचा आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
या संकटाचा परिणाम शुभश्रीपुरता मर्यादित नाही. विमान रद्द झाल्यामुळे बॉलिवूड अभिनेत्री सोनल चौहान देखील दुबईमध्ये अडकली आहे. तिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टॅग करून सोशल मीडियाद्वारे भारत सरकारकडे मदतीचे आवाहन केले. तिच्या संदेशात तिने स्पष्ट केले की विमान रद्द करण्यात आले आहेत आणि भारतात परतण्यासाठी कोणतेही स्पष्ट पर्याय नाहीत.
रिलीज होण्याआधीच सुपरहिट ठरला ‘Haiwan’; Akshay Kumar आणि Saif Ali Khanचा चित्रपट या दिवशी होणार रिलीज
सोनलच्या आवाहनानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा वर्षाव होत आहे. अनेक वापरकर्त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ मदतीची मागणी केली, तर काहींनी तिला युएईमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. सोनलने हिंदी आणि दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि अभिनेता इमरान हाश्मीसोबत जन्नतमध्ये काम केले आहे. जरी ही अभिनेत्री आता पडद्यापासून दूर असली तरी तिची लोकप्रियता अजूनही कायम आहे.
“जगभरात मुस्लीमांवर अन्याय..”, US-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर Ajaz Khanने व्यक्त केला संताप, अभिनेत्याचे विधान चर्चेत