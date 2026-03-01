Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

मुलासह दुबईत अडकली Subhashree Ganguly, पतीने दिली अपडेट; अभिनेत्रीची मदतीची हाक

अनेक बॉलिवूड आणि भारतीय स्टार दुबईमध्ये अडकले आहेत आणि सोशल मीडियावर मदतीची मागणी करत आहेत.

Updated On: Mar 01, 2026 | 06:34 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

वेस्ट आशियातील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता सामान्य प्रवाशांपासून ते भारतीय चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींपर्यंत सर्वांवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या प्रदेशातील बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे आणि तात्पुरत्या हवाई निर्बंधांमुळे, अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक परदेशात अडकले आहेत. बंगाली अभिनेत्री शुभश्री गांगुली देखील अशाच परिस्थितीचा सामना करत आहे. ती तिचा मुलगा युवानसह दुबईमध्ये अडकली आहे आणि भारतात परत येऊ शकत नाही.

वृत्तानुसार, शुभश्री तिचा मुलगा युवानच्या शाळेच्या सुट्ट्यांमध्ये दुबईला गेली होती, परंतु या प्रदेशात अचानक तणाव वाढल्याने विमान सेवा विस्कळीत झाल्या. तिचे पती, चित्रपट निर्माते राज चक्रवर्ती यांनी सांगितले की आई आणि मुलगा पूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करत आहेत. खबरदारी म्हणून, यूएई अधिकाऱ्यांनी लोकांना घरातच राहण्याचा आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

या संकटाचा परिणाम शुभश्रीपुरता मर्यादित नाही. विमान रद्द झाल्यामुळे बॉलिवूड अभिनेत्री सोनल चौहान देखील दुबईमध्ये अडकली आहे. तिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टॅग करून सोशल मीडियाद्वारे भारत सरकारकडे मदतीचे आवाहन केले. तिच्या संदेशात तिने स्पष्ट केले की विमान रद्द करण्यात आले आहेत आणि भारतात परतण्यासाठी कोणतेही स्पष्ट पर्याय नाहीत.

रिलीज होण्याआधीच सुपरहिट ठरला ‘Haiwan’; Akshay Kumar आणि Saif Ali Khanचा चित्रपट या दिवशी होणार रिलीज

सोनलच्या आवाहनानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा वर्षाव होत आहे. अनेक वापरकर्त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ मदतीची मागणी केली, तर काहींनी तिला युएईमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. सोनलने हिंदी आणि दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि अभिनेता इमरान हाश्मीसोबत जन्नतमध्ये काम केले आहे. जरी ही अभिनेत्री आता पडद्यापासून दूर असली तरी तिची लोकप्रियता अजूनही कायम आहे.

“जगभरात मुस्लीमांवर अन्याय..”, US-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर Ajaz Khanने व्यक्त केला संताप, अभिनेत्याचे विधान चर्चेत

Web Title: Subhashree ganguly stuck in dubai with her son husband shares update as actress seeks help

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 06:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran-Israel युद्धाच्या आगीत इंग्लंडची कोंडी! स्टार क्रिकेटरने मागितली तातडीची मदत; सोशल मीडियावर मांडली व्यथा
1

Iran-Israel युद्धाच्या आगीत इंग्लंडची कोंडी! स्टार क्रिकेटरने मागितली तातडीची मदत; सोशल मीडियावर मांडली व्यथा

Iran Israel युद्ध आणखी पेटलं! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ओमानच्या जहाजावर हल्ला; भारतीय भरडले
2

Iran Israel युद्ध आणखी पेटलं! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ओमानच्या जहाजावर हल्ला; भारतीय भरडले

”हे खूप भयानक आहे”, US Iran युद्धात UAE मध्ये अडकली अभिनेत्री Esha Gupta, पोस्टद्वारे दिली माहिती
3

”हे खूप भयानक आहे”, US Iran युद्धात UAE मध्ये अडकली अभिनेत्री Esha Gupta, पोस्टद्वारे दिली माहिती

Iran Israel युद्धात दुबईचा बळी! अमेरिकेन सैन्य नसतानाही दुबईला का केलं लक्ष्य? धक्कादायक कारण उघडकीस
4

Iran Israel युद्धात दुबईचा बळी! अमेरिकेन सैन्य नसतानाही दुबईला का केलं लक्ष्य? धक्कादायक कारण उघडकीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुलासह दुबईत अडकली Subhashree Ganguly, पतीने दिली अपडेट; अभिनेत्रीची मदतीची हाक

मुलासह दुबईत अडकली Subhashree Ganguly, पतीने दिली अपडेट; अभिनेत्रीची मदतीची हाक

Mar 01, 2026 | 06:34 PM
पेपरमध्ये खुणा, तर मानला जाईल गुन्हा! परीक्षेत्तर गैरमार्गांवर कडक कारवाई; बोर्डाने व्हिडीओद्वारे जारी केली ‘शिक्षासूची’

पेपरमध्ये खुणा, तर मानला जाईल गुन्हा! परीक्षेत्तर गैरमार्गांवर कडक कारवाई; बोर्डाने व्हिडीओद्वारे जारी केली ‘शिक्षासूची’

Mar 01, 2026 | 06:19 PM
Mumbai-Goa Highway:रखडपट्टीवरून ठेकेदारांना दणका, महामार्गाचं काम रखडवणाऱ्या कंपन्यांना १६ कोटींचा दंड

Mumbai-Goa Highway:रखडपट्टीवरून ठेकेदारांना दणका, महामार्गाचं काम रखडवणाऱ्या कंपन्यांना १६ कोटींचा दंड

Mar 01, 2026 | 06:10 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

Mar 01, 2026 | 05:55 PM
Kalyan Crime: घरातून सोनेसह दोन बहिणी गायब! लव जिहाद केल्याचा संशय, मात्र सत्य वेगळच; नेमकं प्रकरण काय?

Kalyan Crime: घरातून सोनेसह दोन बहिणी गायब! लव जिहाद केल्याचा संशय, मात्र सत्य वेगळच; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 01, 2026 | 05:49 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 03:31 PM
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM