Matheran News : माथेरान डोंगरात वणवा, आदिवासी ग्रामस्थांचे प्रयत्न कुचकामी; डोंगर जाळून खाक

कर्जत : माथेरान डोंगर भागात धुळवडी साजरी होत असताना सायंकाळचे वेळी वणवा लागला. या वणव्याची माहिती वन विभागाला देऊन देखील वन कर्मचारी पोहचले नाहीत आणि त्यामुळे रात्रीत त्या भागातील डोंगर जाळून खाक झाला. मात्र त्या वणव्याची व्याप्ती कमी करण्यासाठी स्थानिक आदिवासी लोकांनी प्रयत्न केले, मात्र साधन सामुग्री उपलब्ध नसल्याने हा वणवा विझवण्यात आणि वन संपदा वाचवण्यात आदिवासी लोकांना यश आले नाही.
धुळवड सण साजरा होत असताना माथेरानच्या डोंगर रांगेत असलेल्या आदिवासी वाड्यांच्या वरच्या भागात वणवा लागला. संध्याकाळच्या वेळी लागलेल्या वणव्याची माहिती समाज माध्यमांवर पसरल्यानंतर वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची शोधाशोध झाली.काहींनी वन अधिकारी कर्मचारी यांना संपर्क देखील केला. मात्र वन अधिकारी कर्मचारी यांच्यापैकी कोणीही वणवा विझवण्यासाठी घटनास्थळी पोहचले नाहीत.सायंकाळचे वेळी लागलेला वणवा विझवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर बेकरे वाडी, आसल वाडी तसेच धनगर वाड्यांमध्ये राहणारे आदिवासी लोकांनी झाडाच्या फांद्या तोडून आग विझवण्याचा प्रयत्न केला.मात्र डोंगराळ भागात सुकलेले गवत अधिक प्रमाणात असल्याने आगीचे लोळ वाढत होते आणि त्यामुळे वणवा विझवण्यात स्थानिकांना अपयश आले.वन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून कोणतीही मदत आग विझवण्यासाठी झाली नाही.तर वन कर्मचारी यांच्याकडून जाळपट्टे जंगल भागात मारण्यात आले नव्हते आणि त्यामुळे आग जास्त वाढत होती.
समाज माध्यमांवर वन अधिकारी कर्मचारी यांची मदत होईल असे मेसेज फिरत होते,मात्र वन विभागाने कोणतेही सहकार्य केले नसल्याचे स्थानिक आरोप करीत आहे.तर वन विभागाकडे असलेले आग विझवण्याचे मशीन देखील उपलब्ध झाले नाही आणि आग विझवता आली नाही असा आरोप देखील स्थानिकांनी केला आहे.त्यामुळे बेकरे वाडी भागात सुरुवातीला लागलेला वणव्याचा भडका पुढे आसल वाडी पासून पुढे चिंच वाडी,सागाची वाडी असा पुढे पुढे जात होता.
वन विभागाकडे आग विझवण्यासाठी मशीन आहे,मात्र वणवा लागल्यानंतर आग विझवण्यासाठी वन विभागाचे कर्मचारी अनेक तासानंतर देखील पोहचले नाहीत.होळी आणि धुळवड यांची सुट्टी असल्याने वन कर्मचारी सुट्टीवर असतील तर त्यांनी आपत्कालीन सेवेसाठी वापरली जाणारी आग विझवण्याची मशीन तत्काळ उपलब्ध होईल अशा ठिकाणी ठेवून दिली असती तर आम्ही स्थानिकांनी आग विझविली असती.