होळी खेळायला जाण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘या’ गोष्टी, हानिकारक रंगाच्या साईड इफेक्टपासून राहाल दूर

संपूर्ण देशभरात होळी सण मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. यंदाच्या वर्षी २ मार्चला होळी साजरा केली जाणार आहे. रंगपंचमीच्या खास दिवशी एकमेकांना रंग लावून होळी साजरा केली जाते. तसेच नैवेद्यासाठी घरात पुरणपोळी आणि इतर गोड पदार्थ बनवले जातात. रंगपंचमी सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. पण यादिवशी लावलेल्या रंगामुळे काहीवेळा शरीरासह त्वचेचे गंभीर नुकसान होण्याची शक्यता असते. होळीच्या रंगांमध्ये वेगवेगळ्या केमिकलचा वापर केला जातो. केमिकलयुक्त रंग चेहऱ्यावर लावल्यामुळे चेहऱ्यावर रॅश किंवा पुरळ येते. त्यामुळे होळी खेळायला जाण्याआधी चेहऱ्यावर कोणत्या गोष्टी लावाव्यात जाणून घेऊया सविस्तर. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:01 AM
1 / 5 रंगपंचमी खेळायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. पण होळीच्या केमिकल युक्त रंगांमुळे त्वचेचे नुकसान होईल, चेहऱ्यावर पुरळ येईल या भीतीने अनेक लोक रंगपंचमी खेळायला जाणे टाळतात.

रंगपंचमी खेळायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. पण होळीच्या केमिकल युक्त रंगांमुळे त्वचेचे नुकसान होईल, चेहऱ्यावर पुरळ येईल या भीतीने अनेक लोक रंगपंचमी खेळायला जाणे टाळतात.

2 / 5 होळी खेळून आल्यानंतर चेहऱ्यावरील रंग लगेच धुवून टाकावा. रंग काढून टाकण्यासाठी तुमच्या त्वचेला सूट होईल असाच फेसवॉश वापरावा, अन्यथा चेहऱ्यावर पुरळ येऊ शकते.

होळी खेळून आल्यानंतर चेहऱ्यावरील रंग लगेच धुवून टाकावा. रंग काढून टाकण्यासाठी तुमच्या त्वचेला सूट होईल असाच फेसवॉश वापरावा, अन्यथा चेहऱ्यावर पुरळ येऊ शकते.

3 / 5 होळीच्या केमिकल युक्त रंगांपासून त्वचेचे नुकसान होऊ नये म्हणून होळी खेळायला जाण्याआधी संपूर्ण शरीराला तेल लावावे. तेल लावल्यामुळे रंग सहज निघून येतो.

होळीच्या केमिकल युक्त रंगांपासून त्वचेचे नुकसान होऊ नये म्हणून होळी खेळायला जाण्याआधी संपूर्ण शरीराला तेल लावावे. तेल लावल्यामुळे रंग सहज निघून येतो.

4 / 5 रंगपंचमी खेळताना केसांचे नुकसान होऊ नये म्हणून लिंबाच्या रसात खोबरेल तेल मिक्स करून लावावे. लिंबाचा रस लावल्यामुळे केसांमध्ये कोंडा होत नाही.

रंगपंचमी खेळताना केसांचे नुकसान होऊ नये म्हणून लिंबाच्या रसात खोबरेल तेल मिक्स करून लावावे. लिंबाचा रस लावल्यामुळे केसांमध्ये कोंडा होत नाही.

5 / 5 नैसर्गिकरीत्या त्वचा हायड्रेट ठेवण्यासाठी कोरफड जेल अतिशय प्रभावी ठरते. होळी खेळायला जाण्याआधी कोरफड जेल लावावे. यामध्ये असलेले अँटीबॅक्टेरियल, अँटीसेप्टिक आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म त्वचेचे रक्षण करतात.

नैसर्गिकरीत्या त्वचा हायड्रेट ठेवण्यासाठी कोरफड जेल अतिशय प्रभावी ठरते. होळी खेळायला जाण्याआधी कोरफड जेल लावावे. यामध्ये असलेले अँटीबॅक्टेरियल, अँटीसेप्टिक आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म त्वचेचे रक्षण करतात.

Published On: Feb 25, 2026 | 11:01 AM

Feb 25, 2026 | 11:01 AM
