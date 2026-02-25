होळी खेळायला जाण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा ‘या’ गोष्टी, हानिकारक रंगाच्या साईड इफेक्टपासून राहाल दूर

संपूर्ण देशभरात होळी सण मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. यंदाच्या वर्षी २ मार्चला होळी साजरा केली जाणार आहे. रंगपंचमीच्या खास दिवशी एकमेकांना रंग लावून होळी साजरा केली जाते. तसेच नैवेद्यासाठी घरात पुरणपोळी आणि इतर गोड पदार्थ बनवले जातात. रंगपंचमी सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. पण यादिवशी लावलेल्या रंगामुळे काहीवेळा शरीरासह त्वचेचे गंभीर नुकसान होण्याची शक्यता असते. होळीच्या रंगांमध्ये वेगवेगळ्या केमिकलचा वापर केला जातो. केमिकलयुक्त रंग चेहऱ्यावर लावल्यामुळे चेहऱ्यावर रॅश किंवा पुरळ येते. त्यामुळे होळी खेळायला जाण्याआधी चेहऱ्यावर कोणत्या गोष्टी लावाव्यात जाणून घेऊया सविस्तर. (फोटो सौजन्य – istock)