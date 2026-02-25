Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हॉटेल बिलावरून झाला राडा; एकावर कुऱ्हाडसह लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला

विक्रम जगताप (रा. खांडज), जयदीप भोसले (रा. पाहुणेवाडी) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मुख्य आरोपी अक्षय जगताप व महादेव जाधव अद्याप फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:00 AM
हॉटेल बिलावरून झाला राडा; एकावर कुऱ्हाडसह लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला

हॉटेल बिलावरून झाला राडा; एकावर कुऱ्हाडसह लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला

बारामती : हॉटेलच्या बिलावरून झालेल्या वादातून बारामती शहरातील मोरगाव रस्ता परिसरात एका ५३ वर्षीय व्यक्तीवर कुऱ्हाड आणि लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांना ताब्यात घेतले असून, जखमीवर तातडीने उपचार केल्याने त्यांचे प्राण वाचले आहेत. या घटनेतील मुख्य आरोपीसह दोघे अद्याप फरार आहेत.

याप्रकरणी जखमी महेंद्र धोंडिबा गायकवाड (वय ५३, रा. खांडज) यांनी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. विक्रम जगताप (रा. खांडज), जयदीप भोसले (रा. पाहुणेवाडी) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मुख्य आरोपी अक्षय जगताप व महादेव जाधव अद्याप फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. पोलिस. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (दि २१) रात्री हॉटेल बिलावरून झालेल्या वादाचा राग धरून, अक्षय जगताप व त्याच्या साथीदारांनी रविवारी (दि २२) दुपारी बारामती शहरातील मोरगाव रस्त्यावरील ग्लोबल हॉटेलसमोर गायकवाड यांना गाठले. आरोपींनी लाकडी दांड्याची कुऱ्हाड आणि रॉडने हल्ला केला.

दरम्यान, या हल्ल्यात गायकवाड यांच्या पायाला व छातीला गंभीर इजा झाली. यावेळी आरोपींनी नागरिकांना धमकावून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड व पोलिस निरीक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी जखमी गायकवाड यांना स्वतः रुग्णालयात दाखल केले.

बेदम मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू

दुसऱ्या एका घटनेत, जमावाकडून झालेल्या बेदम मारहाणीत एका ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना जळगाव तालुक्यातील अव्हाणे शिवारात घडली आहे. मुलाला पळवून नेण्याच्या संशयावरुन हा प्रकार घडला असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे. या घटनेचा सखोल तपास करताना मयत तरुणाची ओळख पटविण्याचे आव्हानही पोलिसांच्या समोर आहे.

हेदेखील वाचा : प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरुन तरुणाला बेदम मारहाण; इमारतीच्या तळमजल्यावर नेले अन्…

Published On: Feb 25, 2026 | 11:00 AM

