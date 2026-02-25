Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

Free Fire Max: खुशखबर! प्लेअर्सना मिळणार प्रीमियम वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी… अशी आहे प्रोसेस
असे अनेक लोकं आहेत ज्यांना वाटते की, स्मार्टवॉच खरेदी करणं फायद्याचा व्यवहार नाही. कारण स्मार्टवॉचचा वापर करताना अनेकदा आपल्याला आपला फोन देखील खिशातून बाहेर काढावा लागतो. अशाच काही कारणांमुळे खरंच स्मार्टवॉच खरेदी करावे की नाही असा प्रश्न यूजर्सच्या मनात कायम असतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
स्मार्टवॉच लाँच करण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजेच नोटिफेकशन आणि मेसेज पाहण्यासाठी तसेच कॉल रिसीव्ह करण्यासाठी स्मार्टफोन वारंवार खिशातून काढावा लागू नये. नोटिफेकशन, मेसेज आणि कॉल मॅनेजमेंट स्मार्टवॉचद्वारे केले जाऊ शकेल. मात्र जेव्हा पासून AI टूल्स लाँच झाले आहेत, ही सर्व कामं फोनमध्ये करणं आणखी सोपं झालं आहे. आता तुमचा फोन सर्व नोटिफेशन्सचा हिशोब ठेवतो आणि कमांड देऊन तुम्ही आलेला मेसेज देखील वाचू शकता. याशिवाय, मेसेजचा रिप्लाय देण्यासाठी किंवा कॉल रिसीव्ह करण्यासाठी स्मार्टफोन स्मार्टवॉचपेक्षा जास्त फायद्याचा ठरतो.
स्मार्टवॉचमध्ये तुम्हाला हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्लीप पॅटर्न आणि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सारखे इत्यादी फीचर्स मिळणार आहेत. तसं तर हे फीचर्स जास्त आकर्षक आणि मजेदार वाटतात. मात्र हे फीचर्स 100 टक्के परफेक्ट नसतात. वेगवेगळ्या रिव्यूजमधून असे दिसून आले आहे की प्रत्येक मॉडेल वेगवेगळे रीडिंग देते. कंपन्यांना देखील याबाबत माहिती आहे. त्यामुळे स्मार्टवॉच म्हणजे मेडिकल डिव्हाईस असल्याचा दावा कंपन्यांकडून केला जात नाही. कंपन्या स्मार्टवॉच जनरल इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस स्वरुपात बाजारात लाँच करते.
आजकाल स्मार्टफोन, लॅपटॉप, ईयरबड्ससह सर्व डिव्हाईस वापरण्यासाठी चार्जिंगचा वापर करावा लागतो. या डिव्हाईसमध्ये स्मार्टवॉचचा देखील समावेश आहे. म्हणून, जर तुम्ही बाहेर जात असाल तर तुमच्या स्मार्टवॉचमध्ये किती बॅटरी शिल्लक आहे ते तपासावे लागेल. जर बॅटरी कमी असेल तर ती चार्ज करण्याचा अतिरिक्त ताण येतो.
काही स्मार्टवॉच हजारो रुपयांच्या किंमतीत लाँच केले जातात, जे सर्वसामान्यांना खरेदी करणं फार कठीण असते. जर आपण सॅमसंग, गुगल आणि अॅपल सारख्या कंपन्यांच्या स्मार्टवॉचच्या किंमती पाहिल्या तर या किंमतीत मिड-रेंज सेगमेंटमधील स्मार्टफोन खरेदी केला जाऊ शकतो.