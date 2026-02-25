Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

बस, ट्रेन, रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिच्या हातात तुम्हाला स्मार्टवॉच पाहायला मिळत. अनेकांचं म्हणणं असतं की, स्मार्टवॉच आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी फायदेशीर ठरतं. पण खरंच असं आहे का? खरेदीपूर्वी सत्य वाचा.

Updated On: Feb 25, 2026 | 10:49 AM
Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

  • स्मार्टवॉच अनेक कामांसाठी स्मार्टफोनवर अवलंबून
  • AI टूल्समुळे सर्व कामं फोनमध्ये करणं आणखी सोपं झालं आहे
  • स्मार्टवॉचचे फीचर्स 100 टक्के परफेक्ट नसतात
आजच्या काळात छोट्या मुलांपासून अगदी मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या वयोवृद्ध लोकांपर्यंत, सर्वांच्या हातात स्मार्टवॉच पाहायला मिळतात. फिटनेस ट्रॅकिंगपासून कॅमेरा कंट्रोलपर्यंत स्मार्टवॉच्या मदतीने अनेक कामं करणं अगदी सहज शक्य होतं. स्मार्टवॉच लाँच करणाऱ्या अनेक कंपन्या देखील असा दावा करतात की, स्मार्टवॉचच्या मदतीने तुम्ही स्मार्टफोनद्वारे केली जाणारी अनेक कामं पूर्ण करू शकता. मात्र खरंच असं आहे का? स्मार्टवॉच अनेक कामांसाठी स्मार्टफोनवर अवलंबून असते. त्यामुळे स्मार्टवॉच आणि स्मार्टफोन अशा दोन्ही गॅझेट्सचा वापर करताना यूजर्सना वैताग येतो. अशाच काही कारणांबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

असे अनेक लोकं आहेत ज्यांना वाटते की, स्मार्टवॉच खरेदी करणं फायद्याचा व्यवहार नाही. कारण स्मार्टवॉचचा वापर करताना अनेकदा आपल्याला आपला फोन देखील खिशातून बाहेर काढावा लागतो. अशाच काही कारणांमुळे खरंच स्मार्टवॉच खरेदी करावे की नाही असा प्रश्न यूजर्सच्या मनात कायम असतो.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

फोनची गरज कमी झाली नाही

स्मार्टवॉच लाँच करण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजेच नोटिफेकशन आणि मेसेज पाहण्यासाठी तसेच कॉल रिसीव्ह करण्यासाठी स्मार्टफोन वारंवार खिशातून काढावा लागू नये. नोटिफेकशन, मेसेज आणि कॉल मॅनेजमेंट स्मार्टवॉचद्वारे केले जाऊ शकेल. मात्र जेव्हा पासून AI टूल्स लाँच झाले आहेत, ही सर्व कामं फोनमध्ये करणं आणखी सोपं झालं आहे. आता तुमचा फोन सर्व नोटिफेशन्सचा हिशोब ठेवतो आणि कमांड देऊन तुम्ही आलेला मेसेज देखील वाचू शकता. याशिवाय, मेसेजचा रिप्लाय देण्यासाठी किंवा कॉल रिसीव्ह करण्यासाठी स्मार्टफोन स्मार्टवॉचपेक्षा जास्त फायद्याचा ठरतो.

फीचर्स 100 टक्के परफेक्ट नाही

स्मार्टवॉचमध्ये तुम्हाला हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्लीप पॅटर्न आणि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सारखे इत्यादी फीचर्स मिळणार आहेत. तसं तर हे फीचर्स जास्त आकर्षक आणि मजेदार वाटतात. मात्र हे फीचर्स 100 टक्के परफेक्ट नसतात. वेगवेगळ्या रिव्यूजमधून असे दिसून आले आहे की प्रत्येक मॉडेल वेगवेगळे रीडिंग देते. कंपन्यांना देखील याबाबत माहिती आहे. त्यामुळे स्मार्टवॉच म्हणजे मेडिकल डिव्हाईस असल्याचा दावा कंपन्यांकडून केला जात नाही. कंपन्या स्मार्टवॉच जनरल इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस स्वरुपात बाजारात लाँच करते.

बॅटरी आणि चार्जिंगची झंझट

आजकाल स्मार्टफोन, लॅपटॉप, ईयरबड्ससह सर्व डिव्हाईस वापरण्यासाठी चार्जिंगचा वापर करावा लागतो. या डिव्हाईसमध्ये स्मार्टवॉचचा देखील समावेश आहे. म्हणून, जर तुम्ही बाहेर जात असाल तर तुमच्या स्मार्टवॉचमध्ये किती बॅटरी शिल्लक आहे ते तपासावे लागेल. जर बॅटरी कमी असेल तर ती चार्ज करण्याचा अतिरिक्त ताण येतो.

स्मार्टवॉचच्या किंमती प्रचंड असतात

काही स्मार्टवॉच हजारो रुपयांच्या किंमतीत लाँच केले जातात, जे सर्वसामान्यांना खरेदी करणं फार कठीण असते. जर आपण सॅमसंग, गुगल आणि अ‍ॅपल सारख्या कंपन्यांच्या स्मार्टवॉचच्या किंमती पाहिल्या तर या किंमतीत मिड-रेंज सेगमेंटमधील स्मार्टफोन खरेदी केला जाऊ शकतो.

Published On: Feb 25, 2026 | 10:49 AM

