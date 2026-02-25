Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Arijit Singh Emotional Post For Fans Who Knows What Lies Ahead Thank You For Kindness In Ruthless World

‘या निर्दयी दुनियेत तुमच्या प्रेमाबद्दल मी आभारी…’; Arijit Singh ची चाहत्यांसाठी भावुक पोस्ट, म्हणाला, ‘पुढे काय होईल कोण जाणे!’

पार्श्वगायनातून निवृत्त झाल्यानंतर जवळजवळ एक महिन्याने अरिजीत सिंगने त्याच्या चाहत्यांसाठी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यात अरिजीतने त्याला मिळणाऱ्या प्रेमाबद्दल सगळ्यांचे आभार मानले आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:00 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • पार्श्वगायनाच्या निवृत्तीनंतर एक महिन्याने अरिजीतने केले ट्विट
  • अरिजीतची चाहत्यांसाठी भावुक पोस्ट
  • अरिजीतचे आणखी एक ट्विट चर्चेत
अरिजीत सिंगने २७ जानेवारी रोजी प्लेबॅक सिंगिंगमधून निवृत्ती जाहीर केली आणि भविष्यात कोणतेही नवे प्रोजेक्ट स्वीकारत नसल्याचे सांगितल्याने त्यांच्या कोट्यवधी चाहत्यांचे मन दुखावले गेले होते. कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना त्याने असा अचानक निर्णय का घेतला, याबाबत अनेकांना प्रश्न पडला होता. जरी त्याच्या निवृत्तीमागचे नेमके कारण स्पष्ट केले नसले, तरी आता गायकाने चाहत्यांसाठी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात अरिजीतने सांगितले की त्याच्या अनेक गाण्यांचे प्रोजेक्ट्स प्रलंबित आहेत आणि ती गाणी पुढील वर्षापर्यंत टप्प्याटप्प्याने प्रदर्शित होत राहणार आहेत. या “निर्दयी आणि स्वार्थी जगात” मिळालेल्या चाहत्यांच्या प्रेमाबद्दल त्यांनी मनःपूर्वक आभारही मानले.

‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

२४ फेब्रुवारी रोजी त्याने आपल्या X अकाउंटवर लिहिले, “हा संदेश फक्त माझ्या श्रोत्यांसाठी आहे. जर तुम्ही माझे श्रोते नसाल, तर कृपया हे वाचू नका आणि उजवीकडे स्वाइप करू नका. ही नम्र विनंती आहे.”

 

अरिजीतने पुढे लिहिले की, त्याने नवीन असाइनमेंट्स घेणे थांबवले असले तरी चाहत्यांना त्याचा आवाज ऐकायला मिळत राहणार आहे. गायकाने आपल्या न मध्ये लिहिले की, “नमस्कार प्रिय लोकांनो, मी तुम्हा सर्वांना सांगू इच्छितो की मी तुमच्यावर खूप प्रेम करतो. या निर्दयी जगात तुमच्या प्रेमासाठी आणि नम्रतेसाठी मनःपूर्वक आभार. जरी मी नवे प्रोजेक्ट स्वीकारणे थांबवले असले, तरी माझी अनेक गाणी अजून येणार आहेत. मला अजून बरीच गाणी पूर्ण करायची आहेत. लोकांना वारंवार समजावण्यात वेळ वाया घालवू नका. किती वेळा समजावणार? इतकी अधुरी गाणी आहेत की ती पूर्ण होताच प्रदर्शित होत राहतील. कदाचित संपूर्ण वर्षभर, कदाचित पुढील वर्षापर्यंतही. त्यामुळे शांत राहा. या प्लॅटफॉर्मपासून थोडं दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या, वाचा, प्रेम करा, ध्यानधारणा करा. जय देवी.” असे लिहून गायकाने ही पोस्ट शेअर केली आहे.

The Kerala Story 2 चा टीझर चर्चेत येताच निर्मात्यांनी केला डिलीट? नेमकं सत्य काय आले समोर

अरिजीतचे आणखी एक ट्विट चर्चेत

अरिजीत सिंगने पुन्हा ट्विट केले आहे, ज्यामध्ये त्याने लिहिले की, ‘आणि मग पुढे काय होईल कोण जाणे?’ अरिजीत सिंगने २७ जानेवारी रोजी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट शेअर करत प्लेबॅक सिंगिंगमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्याने लिहिले होते, “हॅलो, सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. इतक्या वर्षांपासून श्रोते म्हणून मला भरभरून प्रेम दिल्याबद्दल मी आपणा सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की आता मी प्लेबॅक व्होकलिस्ट म्हणून कोणतेही नवे असाइनमेंट स्वीकारणार नाही. हा प्रवास इथेच थांबवत आहे. हा प्रवास अतिशय सुंदर आणि अविस्मरणीय राहिला आहे.” ही बातमी ऐकताच त्याचे चाहते निराश झाले. परंतु आता अरिजीतच्या नव्या ट्विटनुसार त्याची आणखी गाणी प्रेक्षकांच्या भेटीस येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

Web Title: Arijit singh emotional post for fans who knows what lies ahead thank you for kindness in ruthless world

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

The Kerala Story 2 चा टीझर चर्चेत येताच निर्मात्यांनी केला डिलीट? नेमकं सत्य काय आले समोर
1

The Kerala Story 2 चा टीझर चर्चेत येताच निर्मात्यांनी केला डिलीट? नेमकं सत्य काय आले समोर

‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले
2

‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

‘सुपर डुपर’ प्रेक्षकांच्या मनावर होणार कब्जा! चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरने वाढवली उत्सुकता
3

‘सुपर डुपर’ प्रेक्षकांच्या मनावर होणार कब्जा! चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरने वाढवली उत्सुकता

The Paradise साठी नानीचा दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेलांने जिंकला विश्वास; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली भावनिक
4

The Paradise साठी नानीचा दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेलांने जिंकला विश्वास; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली भावनिक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या निर्दयी दुनियेत तुमच्या प्रेमाबद्दल मी आभारी…’; Arijit Singh ची चाहत्यांसाठी भावुक पोस्ट, म्हणाला, ‘पुढे काय होईल कोण जाणे!’

‘या निर्दयी दुनियेत तुमच्या प्रेमाबद्दल मी आभारी…’; Arijit Singh ची चाहत्यांसाठी भावुक पोस्ट, म्हणाला, ‘पुढे काय होईल कोण जाणे!’

Feb 25, 2026 | 11:00 AM
हॉटेल बिलावरून झाला राडा; एकावर कुऱ्हाडसह लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला

हॉटेल बिलावरून झाला राडा; एकावर कुऱ्हाडसह लोखंडी रॉडने जीवघेणा हल्ला

Feb 25, 2026 | 11:00 AM
Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

Feb 25, 2026 | 10:49 AM
थोर समाजसुधारक, संत शिरोमणी एकनाथ महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 25 फेब्रुवारीचा इतिहास

थोर समाजसुधारक, संत शिरोमणी एकनाथ महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 25 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 25, 2026 | 10:48 AM
धर्मादाय रुग्णालयांसाठी नवीन नियमावली! गरीब रुग्णांचा निधी आणि राखीव खाटांची माहिती आता ‘डॅशबोर्ड’वर

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी नवीन नियमावली! गरीब रुग्णांचा निधी आणि राखीव खाटांची माहिती आता ‘डॅशबोर्ड’वर

Feb 25, 2026 | 10:38 AM
Asaam Crime: आसाम हादरले! प्रियकरासमोर 28 वर्षीय तरुणीवर सात जणांकडून अत्याचार; एवढेच नाही तर…

Asaam Crime: आसाम हादरले! प्रियकरासमोर 28 वर्षीय तरुणीवर सात जणांकडून अत्याचार; एवढेच नाही तर…

Feb 25, 2026 | 10:36 AM
SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश

SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश

Feb 25, 2026 | 10:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM