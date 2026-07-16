Ashadhi Wari 2026 : टाळ-मृदुंगाच्या गजरात, विठुरायाच्या भेटीसाठी लाखो वारकऱ्यांची पायी वारी; पाहा अप्रतिम दृश्ये

आषाढी वारीचे यंदा ४२७ वे वर्ष असून त्यानिमित्त पैठण येथून संत एकनाथ महाराजांच्या पालखी सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. हजारो वारकरी मोठ्या भक्तीभावाने या वारीत सामील झाले असून नेहमीप्रमाणे टाळ-मृदूंगाच्या गजरातच वारीची सुरुवात करण्यात आली आहे. पारंपारिक पोशाख, हवेत भंडाऱ्याची उढळण, हातात टाळ-मृदूंगाची साथ आणि ओठांवर विठुरायाचा जयघोष या सर्वांमुळेच वारीचे वातावरण प्रसन्न आणि आल्हाददायी बनते. मुखी देवाचे नाव घेऊन त्याच्या दर्शनासाठी वारकऱ्यांना विशेष ओढ लागलेली असते. ही ओढ आणि मनातील भक्तीभाव तुम्हाला प्रत्येक वारकऱ्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट पाहता येईल. आषाढी वारी २०२६ चे काही सुंदर आणि आकर्षक फोटोज सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. चला पाहूया.