गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ind Vs Eng 2nd Odi Match Time India Vs England Cardiff Odi Timing

IND vs ENG: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या वनडेची वेळ बदलली; सामना नेमका किती वाजता सुरू होणार?

Updated On: Jul 16, 2026 | 01:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

IND vs ENG Second ODI Timings: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात आज दुसरा एकदिवसीय सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्याची वेळ बदलली असून किती वाजता सुरु होणार सामना, जाणून घ्या.

photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारत-इंग्लंड दुसऱ्या वनडेची वेळ बदलली
  • किती वाजता सुरु होणार सामना?
  • आजचा विजय करेल मालिका निश्चित
भारत आणि इंग्लंड यांच्यात सध्या तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू आहे. मालिकेतील दुसरा आज सामना खेळला जाईल. भारतीय संघाने पहिला सामना जिंकला असून, आता ते आजचा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करतील. आजच्या सामन्याची वेळ पहिल्या सामन्यापेक्षा बदलली आहे. दरम्यान, आजचा सामना किती वाजता सुरू होईल, जाणून घेऊयात.

ICC चा गेमचेंजर निर्णय! 2027 वनडे वर्ल्ड कपचा फॉरमॅट बदलला; ‘सुपर 7’ मुळे प्रत्येक सामना ठरणार निर्णायक

किती वाजता सुरु होणार सामना?

शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आज इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात मालिका नावावर करण्यासाठी मैदानात उतरेल. मालिकेतील हा सामना कार्डिफमध्ये खेळला जाईल. या सामन्याची वेळ मागील सामन्यापेक्षा बदलली आहे. दरम्यान, आजचा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ५:३० वाजता सुरू होईल. नाणेफेक अर्धा तास आधी, म्हणजेच सायंकाळी ५ वाजता होईल. यापूर्वीचा पहिला सामना दुपारी ३:३० वाजता सुरू झाला होता.

आजचा विजय करेल मालिका निश्चित

टीम इंडियाने मालिकेतील पहिला सामना सहा विकेट्सने जिंकला टी- २० मालिका ४- ० ने गमावूनही, त्यांनी या मालिकेत जोरदार पुनरागमन केले आहे. त्यामुळे, संघ आज मोठ्या उत्साहाने मैदानात उतरेल आणि मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा आहे. परंतु, मागील सामन्यात स्वस्तात बाद झालेले रोहित शर्मा आणि विराट कोहली आजच्या सामन्यात कशी कामगिरी करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कोहलीने आतापर्यंत इंग्लंडमध्ये २६४२ धावा केल्या आहेत. जर त्याने आणखी चार धावा केल्या, तर तो राहुल द्रविडला मागे टाकेल. त्यामुले कोहली आणखी एक नवीन विक्रम रचण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. राहुल द्रविडने आपल्या कारकिर्दीत इंग्लंडमध्ये खेळताना २६४५ धावा केल्या आहेत.

भारतीय संघ: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर ब्रार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग.

इंग्लंड संघ: बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग, ब्रायडन कार्स, साकिब महमूद, टॉम बँटन, गेस ऍटकिन्सन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद.

क्रिकेटविश्वात खळबळ! शाहिद आफ्रिदी-शोएब अख्तरने भारतात ड्रग्स पुरवले? RVS मणी यांचा गंभीर आरोप

Web Title: Ind vs eng 2nd odi match time india vs england cardiff odi timing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 01:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND Vs ENG: भारताचे टेंशन वाढले! Shubhman Gill उद्या खेळणार की नाही? समोर आली मोठी बातमी
1

IND Vs ENG: भारताचे टेंशन वाढले! Shubhman Gill उद्या खेळणार की नाही? समोर आली मोठी बातमी

‘काका तुमचं वय झालं, आता…’; Virat-Rohit वर जहरी टीका, क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ
2

‘काका तुमचं वय झालं, आता…’; Virat-Rohit वर जहरी टीका, क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ

IND VS ENG: काय राव! शतक हुकलं पण इतिहास रचला; Shubhman Gill ची कोहलीच्या ‘या’ विक्रमाशी बरोबरी
3

IND VS ENG: काय राव! शतक हुकलं पण इतिहास रचला; Shubhman Gill ची कोहलीच्या ‘या’ विक्रमाशी बरोबरी

Indian Cricket Team: कर्णधार आणि फॉर्मेट बदलातच जिंकली भारतीय टीम, आता नजर सिरीजच्या विजयावर
4

Indian Cricket Team: कर्णधार आणि फॉर्मेट बदलातच जिंकली भारतीय टीम, आता नजर सिरीजच्या विजयावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या वनडेची वेळ बदलली; सामना नेमका किती वाजता सुरू होणार?

IND vs ENG: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या वनडेची वेळ बदलली; सामना नेमका किती वाजता सुरू होणार?

Jul 16, 2026 | 01:23 PM
लातूरमध्ये खळबळ! डॉ. मेहुल राठोड यांचा गूढ मृत्यू; कारमध्ये सापडला मृतदेह

लातूरमध्ये खळबळ! डॉ. मेहुल राठोड यांचा गूढ मृत्यू; कारमध्ये सापडला मृतदेह

Jul 16, 2026 | 01:23 PM
WhatappUser Big News : WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! आता चॅट बॅकअपसाठी Google Drive किंवा iCloudची गरज कमी होणार?

WhatappUser Big News : WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! आता चॅट बॅकअपसाठी Google Drive किंवा iCloudची गरज कमी होणार?

Jul 16, 2026 | 01:17 PM
Ketan Agarwal Murder Case : सिया गोयलच्या कृत्याची झळ कुटुंबाला? केतन अग्रवाल प्रकरणात व्यवसायावर कारवाईची टांगती तलवार

Ketan Agarwal Murder Case : सिया गोयलच्या कृत्याची झळ कुटुंबाला? केतन अग्रवाल प्रकरणात व्यवसायावर कारवाईची टांगती तलवार

Jul 16, 2026 | 01:08 PM
Adinath Urmila Divorce: ‘जोडीदार म्हणून प्रवास इथेच संपत….’, आदिनाथ -उर्मिलाने वेगळं होण्याचा घेतला निर्णय, मुलीसाठी भावूक पोस्ट

Adinath Urmila Divorce: ‘जोडीदार म्हणून प्रवास इथेच संपत….’, आदिनाथ -उर्मिलाने वेगळं होण्याचा घेतला निर्णय, मुलीसाठी भावूक पोस्ट

Jul 16, 2026 | 01:07 PM
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे भाजप सरकारचे दुर्लक्ष, सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय शेतकरी गप्प बसणार नाही; काँग्रेसचा इशारा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे भाजप सरकारचे दुर्लक्ष, सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय शेतकरी गप्प बसणार नाही; काँग्रेसचा इशारा

Jul 16, 2026 | 01:01 PM
Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

Jul 16, 2026 | 12:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा