पुण्यातील पासपोर्ट कार्यालयासह पोस्ट ऑफिसला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; धमकीचा ई-मेल मिळताच...

पुणे : पाषाण येथील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयासह पुण्यातील स्टेशन परिसरातील जीपीओ पोस्ट ऑफिसला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारा ई-मेल मिळाला. या मेल येताच खळबळ उडाली. धमकीची माहिती मिळताच पुणे पोलिस, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (बीडीडीएस) तसेच अन्य सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत कार्यालयाची कसून तपासणी केली. मात्र, प्राथमिक पाहणीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू अथवा स्फोटक साहित्य आढळून आले नाही. त्यामुळे सर्वांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
याप्रकरणी बाणेर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. माहितीनुसार, संबंधित ई-मेलमध्ये प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय आणि पोस्ट ऑफिस लक्ष्य करण्याची धमकी इंग्रजीत देण्यात आली होती. या ई-मेलमध्ये काही मजकूर तमिळ भाषेतही लिहिला होता. त्यामुळे याकडे सुरक्षा यंत्रणांनी गांभीर्याने पाहत या ई-मेलचा तपास सुरू केला आहे. धमकीची माहिती मिळाल्यानंतर बीडीडीएसच्या पथकाने कार्यालयातील प्रत्येक मजला, प्रवेशद्वार, पार्किंग परिसर तसेच इमारतीतील सर्व संवेदनशील ठिकाणांची बारकाईने तपासणी केली.
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दरम्यान, कोणत्याही प्रकारचा धोका टाळण्यासाठी संपूर्ण परिसराची पाहणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान कोणतीही धोकादायक वस्तू आढळून न आल्याने प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. सायबर तज्ज्ञांकडून ई-मेल नेमका कुठून पाठविण्यात आला, तो बनावट होता की त्यामागे कोणते मोठे षडयंत्र आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे.
GPO पोस्ट ऑफिसलाही धमकीचा मेल
पाषाण येथील पासपोर्ट कार्यालयला धकमीचा ई-मेला आलेला असताना स्टेशन परिसरातील जीपीओ पोस्ट ऑफिसलाही त्याच ई-मेलमध्ये धमकीचा उल्लेख होता. दोन्ही ठिकाणी बॉम्ब शोधक नाशक पथकाने केलेल्या तपासणीत प्रत्यक्षात काहीही आढळून आले नाही.
सिया गोयलच्या कुटुंबियांच्या अडचणींत वाढ
दुसरीकडे, पुण्यातील रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांच्या हत्येतील आरोपी सिया गोयलच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या एका मसाल्याच्या आणि सुकामेव्याच्या दुकानाला महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कथित नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोटीस बजावली आहे. नियामकाने दुकानाला तात्काळ कामकाज थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.