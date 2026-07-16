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लातूरमध्ये खळबळ! डॉ. मेहुल राठोड यांचा गूढ मृत्यू; कारमध्ये सापडला मृतदेह

Updated On: Jul 16, 2026 | 01:23 PM IST
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सारांश

लातूर येथील एम जे हॉस्पिटल चे तरुण व ख्यातनाम हृदयरोगतज्ञ डॉ. मेहुल ईश्वर राठोड (वय ४२) यांनी भुलीची इंजेक्शन्स घेऊन आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना बुधवारी लातूरमध्ये घडली आहे.

लातूरमध्ये खळबळ! डॉ. मेहुल राठोड यांचा गूढ मृत्यू; कारमध्ये सापडला मृतदेह

सौजन्य - सोशल मिडीया

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विस्तार

लातूर : लातूर येथील एम जे हॉस्पिटल चे तरुण व ख्यातनाम हृदयरोगतज्ञ डॉ. मेहुल ईश्वर राठोड (वय ४२) यांनी भुलीची इंजेक्शन्स घेऊन आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना बुधवारी लातूरमध्ये घडली आहे. डॉ. मेहुल यांचा मृतदेह कार मध्ये आढळल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. त्यांचा मृतदेह येथील बनसोडे हॉस्पिटलमध्ये तातडीने आणण्यात आला. परंतु तत्पूर्वीच ते मृत झाले होते, असे हॉस्पिटल सूत्रांनी सांगितले.

 

डॉ. राठोड यांचा मृतदेह पोस्टमार्टेम साठी सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये पाठविण्यात आला आहे. पोस्टमार्टमचा अहवाल आल्यानंतरच त्यांच्या आत्महत्येचे कारण स्पष्ट होऊ शकेल. ही आत्महत्या की नैसर्गिक मृत्यू याविषयी उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. हाती आलेल्या माहितीप्रमाणे डॉ. राठोड सकाळी 11 वाजताच कार घेऊन हॉस्पिटलमधून बाहेर पडले होते. येथील अंबाजोगाई रोडवरील हॉटेल अगस्तीच्या जवळपास त्यांची कार उभी होती. बराच वेळ कार रस्त्याच्या कडेला उभी असल्याने सायंकाळी ४ वाजेच्या दरम्यान लोकांनी डोकावून पाहिले असता आतमध्ये डॉ. राठोड निश्चेष्ट पडल्याचे आढळले. त्यांनी हाय पॉवर अॅनेस्थेशियाचे तब्बल ३ डोसेस घेतल्याची चर्चा आहे. तथापि त्यास अधिकृत दुजोरा मिळू शकला नाही.

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वैद्यकीय क्षेत्रात पोकळी

अत्यंत उमद्या व्यक्तिमत्त्वाचे डॉ. राठोड यांची मनमिळावू व खेळकर स्वभावाचे डॉक्टर म्हणून ख्याती होती. ते मोटिव्हेशनल स्पीकरही होते. अलीकडेच योगा डे निमित्त त्यांनी मानसिक तणाव दूर कसा करावा, यावर अभ्यासपूर्ण व्याख्यान दिले होते. रोटरीच्या चक्रधर या मुखपत्रातही त्यांनी मानसिक तणावावर लेख लिहिले होते. लातूर येथील दिवंगत हृदयरोग तज्ञ डॉ. ईश्वर राठोड हे ६ वर्षांपूर्वी २६ जून २०२० रोजी काळाच्या पडद्याआड गेल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात निर्माण झालेली पोकळी डॉ. मेहुल यांनी भरून काढली होती. त्यांच्या पश्चात पत्नी डॉ. प्रियंका, आठ वर्षीय मुलगा व मातोश्री असा परिवार आहे. त्यांच्या मातोश्री जगन्नाथपुरी येथे गेल्या असल्याने त्या घरी नव्हत्या. या आकस्मिक घटनेची वार्ता लातूर शहरात वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

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Web Title: The police have launched an investigation after dr mehul rathods body was found in a car

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Published On: Jul 16, 2026 | 01:23 PM

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