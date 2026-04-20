उन्हाळ्यात शरीरासाठी प्रभावी ठरेल ‘हे’ पाणीदार फळ, नियमित खाल्ल्यास पचनक्रिया सुधारण्यासोबतच त्वचेवर येईल चमक

बदलत्या ऋतूनुसार आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. कारण उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीराला थंडाव्याची जास्त आवश्यकता असते. शरीरात वाढलेल्या उष्णतेमुळे अचानक चक्कर येणे, कधी थकल्यासारखे वाटणे तर काहीवेळा अचानक रक्तदाब कमी होऊन जातो. उन्हाळ्यात बाजारामध्ये विविध फळे उपलब्ध असतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे लिची. लिची चवीला आंबटगोड लागते. या फळांमध्ये भरपूर पाणी असते. केवळ चावीलाच नाहीतर संपूर्ण शरीरासाठी लिची फायदेशीर आहेत. शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी लिचीचा आहारात समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया लिची खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)