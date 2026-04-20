  North Korea Kim Jong Un Missile Test Ballestic Missile Attck On Japan South Korea America In Tension

Kim Jong Un ची दुहेरी खेळी! युद्धाच्या आगीत ओतले तेल, उत्तर कोरियाच्या 'त्या' कृत्याने अमेरिकेची झोप उडाली

North Korea Missile Launch : उत्तर कोरियाच्या हुकूमशाह किम जोंग उनने जगाची चिंता वाढवली आहे. इराण युद्धाच्या भडक्यात क्लस्टर बॉम्ब क्षेपणस्त्रांची चाचणी केली आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियावर हल्ले केले आहेत. यामुळे...

Updated On: Apr 20, 2026 | 11:10 AM
North Korea Missile Launch

Kim Jong Un ची दुहेरी खेळी! युद्धाच्या आगीत ओतले तेल, उत्तर कोरियाच्या 'त्या' कृत्याने अमेरिकेची झोप उडाली

  • किम जोंग उनचा महाविनाशक डाव
  • एकीकडे जपानवर क्षेपणास्त्र हल्ला अन् दुसरीकडे…
  • अमेरिकेची उडाली झोप
North Korea Missile Test :प्योंगयोंग : पश्चिम आशियात अमेरिका इराणमध्ये वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत उत्तर कोरियाचे हुकूमशाह किम जोंग उन (Kim Jong Un) यांनी जगाची चिंता वाढवली आहे. उत्तर कोरियाने जपानवर एकाच वेळी अनेक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली आहे. दुसरीकडे क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड असलेल्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांची यशस्वी चाचणी देखील केली आहे. यामुळे जपानची चिंता वाढली असून देशात राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.

जपान अन् दक्षिण कोरियावर हल्ला

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर कोरियाने रविवारी(१९ एप्रिल) जपानच्या समुद्राच्या दिशेने कमी पल्ल्याची बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अणुउर्जा नियामक संस्थेने दिलेल्या सुचनांकडे दुर्लक्ष करत उत्तर कोरियाने हे कृत्य केले आहे. उत्तर कोरिया (North Korea) मोठ्या प्रमाणावर अण्वस्त्रे विकसित करत असून ही बाब जपान आणि दक्षिण कोरियासाठी धोकादायक मानली जात आहे.

दक्षिण कोरिया(South Korea) ने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर कोरियाच्या सिनपो प्रदेशातून १४० किलोमीटवरुनही क्षेपणास्त्र डागण्यात आली आहेत. उत्तर कोरियाच्या या चिथावणीला उत्तर देण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत असेही दक्षिण कोरियाने म्हटले आहे.

क्षेपणास्त्रांची चाचणी

दुसरीकडे उत्तर कोरिया क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड असलेल्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांची चाचणीही करत आहे. कोरियाच्या सेंट्रल न्यूज एजन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार, किम जोंग उन यांनी स्वत: या क्षेपणास्त्रांच्या प्रक्षेपणाचे निरीक्षण केले आहे. या मिसाईल्सनी एका निर्जन बेटावर लक्ष्याचा अचूक वेध घेतला आहे. याला किम यांनी  लष्करी मोहिमांची ताक वाढविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण चाचणी म्हटले आहे.

क्लस्टर बॉम्बची ताकद

क्लस्टर बॉम्ब असलेले क्षेपणास्त्र हवेतच फुटतात आणि डझनभर लहान बॉम्ब लक्ष्यित क्षेत्रावर डागतात. यामुळे एकाच वेळी मोठ्या परिसरात शत्रूचा नायनाट करता येतो. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाही उत्तर कोरियाने याची चाचणी केली होती. यावरुन क्लस्टर क्षेपणास्त्रांची क्षमता ६.५ ते ७ हेक्टर क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याची असल्याचे चित्र दिसून आले.

जागतिक तणावात वाढ

जगभरातील अनेक देशांनी क्लस्टर शस्त्रास्त्रांवर बंदी घातली आहे. परंतु उत्तर कोरिया, अमेरिका(America), इस्रायल आणि इराण या देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केलीली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, इराणमधील युद्धपरिस्थिती फायदा घेत किम जोंग उन जगासमोर आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन करत आहे. उत्तर कोरियाच्या या सततच्या चाचण्यांमुळे दक्षिण कोरिया आणि जपान(Japan) ची डोकेदुखी वाढली आहे. अमेरिकाही यामुळे चिंतेत आली आहे. किम जोंग उन अधिक आक्रमकपणे अण्वस्त्र कार्यक्रम राबवत असल्याचे यावरुन स्पष्ट होत आहे. यामुळे जगातिक तणाव अधिक वाढला आहे.


Frequently Asked Questions

  • Que: उत्तर कोरियाने काय केले आहे?

    Ans: उत्तर कोरियाने इराण युद्धादरम्यान खळबळजनक कृत्य केले आहे. एकीकडे जपान व दक्षिण कोरियावर कमी पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. तर दुसरीकडे क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड असलेल्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांची चाचणी केली आहे.

  • Que: जपान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेसाठी उत्तर कोरियाचे कृत्य चिंताजनक का आहे?

    Ans: उत्तर कोरियाने दिशेने बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागल्यामुळे जपानमध्ये हाय अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. अमेरिकेसाठी ही बाब चिंतेचे मानली जात आहे, कारण सध्या अमेरिका इराण युद्धात गुंतली आहे. या संधीचा फायदा घेत उत्तर कोरिया आपल्या अण्वस्त्रांची क्षमता वाढवत आहे. यामुळए आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 11:08 AM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM