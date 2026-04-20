एक महिना उलटूनही ‘हमजा’चे वादळ कायम; ‘Dhurandhar 2’ नेटफ्लिक्सवर नाही, तर या OTTवर होणार रिलीज

रणवीर सिंगचा थ्रिलर ‘धुरंधर २’ प्रदर्शित होऊन महिनाभरानंतरही बॉक्स ऑफिसवर आपली पकड कायम ठेवत आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित हा मल्टी-स्टारर चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटात संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल आणि सारा अर्जुन यांसारख्या प्रमुख कलाकारांच्या उपस्थितीने हा चित्रपट अधिकच खास बनवला आहे. ‘धुरंधर २’ ने पहिल्याच दिवशी दमदार सुरुवात केली आणि आतापर्यंत त्याच्या कमाईत कोणतीही लक्षणीय घट झालेली नाही.
व्यापार अहवालानुसार, या चित्रपटाने भारतीय बॉक्स ऑफिस आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, तो २०२६ मधील सर्वात मोठ्या गुप्तहेर चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. त्यातील अॅक्शन, थरार आणि आकर्षक कथानकाने प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांकडे खेचण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. प्रदर्शित होऊन एक महिना उलटला असला तरी, तो नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘भूत बंगला’ला टक्कर देत आहे.
रणवीर सिंगच्या या चित्रपटाच्या कथेला आणि सादरीकरणाला प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांकडूनही प्रचंड प्रशंसा मिळाली आहे. रणवीर सिंगच्या दमदार अभिनयासोबतच, संजय दत्त आणि आर. माधवन यांच्या अभिनयानेही चित्रपटाला अधिक बळ दिले आहे. अक्षय खन्ना आणि सारा अर्जुन यांच्या अभिनयालाही प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, ज्यामुळे चित्रपटाची लोकप्रियता टिकून आहे.
आता या चित्रपटाबाबत आणखी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. ‘धुरंधर २’ च्या डिजिटल हक्कांसाठी एका मोठ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मसोबत करार झाल्याची चर्चा आहे. असे मानले जात आहे की, चित्रपटगृहांमधील प्रदर्शनानंतर हा चित्रपट लवकरच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होईल. वृत्तानुसार, हा ओटीटी करार अंदाजे १५० कोटी रुपयांचा आहे, ज्यामुळे हा आतापर्यंतच्या कोणत्याही हिंदी चित्रपटासाठी सर्वात मोठ्या डिजिटल करारांपैकी एक ठरला आहे. चित्रपटाचा पहिला भाग नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला होता.
धुरंधर २ कधी प्रदर्शित होणार?
‘धुरंधर २’ च्या ओटीटी प्रदर्शनाबद्दल चाहते खूप उत्सुक आहेत, कारण अनेकांना तो घरी बसून पाहण्याची इच्छा आहे. वृत्तानुसार, हा चित्रपट मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जूनच्या सुरुवातीला स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध होऊ शकतो. साधारणपणे, चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यांच्या आत चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येतात. तथापि, चित्रपटगृहांमधील चित्रपटाला मिळालेले यश पाहता, त्याला आणखी काही महिने मोठ्या पडद्यावर राहण्याची परवानगी देण्यात आली.