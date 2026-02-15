उपवासाच्या काळात अशक्तपणा येऊ नये म्हणून करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा

संपूर्ण देशभरात महाशिवरात्री सण मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जात आहे. यादिवशी महिलांसह पुरुष सुद्धा उपवास करतात. अनेक लोक उपवासाच्या दिवशी फक्त पाणी पितात. यामुळे शरीरातील ऊर्जा कमी होते आणि थकवा अशक्तपणा वाढू लागतो. उपवासाच्या दिवशी पचनास जड असलेल्या साबुदाण्याचे सेवन करण्याऐवजी सहज पचन होणाऱ्या या पदार्थांचे सेवन करावे. हे पदार्थ शरीरात ऊर्जा टिकवून ठेवतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. सात्विक अन्नामध्ये ताजी फळे, भाज्या, धान्ये आणि नैसर्गिक पदार्थांचा समावेश करावा. (फोटो सौजन्य – istock)