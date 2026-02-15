Dhurandhar 2 आणि Toxic चा प्रदर्शनाआधीच धबधबा; रणबीरच्या Love & War ने पुढे ढकलली रिलीज डेट

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेता रणबीर कपूर सध्या त्याच्या “रामायण भाग १” आणि “लव्ह अँड वॉर” या दोन चित्रपटांमुळे चर्चेत आहे. त्याचे चाहते दोन्ही चित्रपटांबद्दल खूप उत्सुक आहेत, त्यांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रणबीर कपूरचा “रामायण भाग १” यावर्षी दिवाळीच्या खास प्रसंगी प्रदर्शित होणार असताना, “लव्ह अँड वॉर” च्या प्रदर्शन तारखेबद्दल गोंधळ आणि अटकळ निर्माण झाली आहे. अलीकडेच, एका लाईव्ह सत्रादरम्यान, रणबीर कपूरने “लव्ह अँड वॉर” पुढे ढकलल्याबद्दल एक महत्त्वाचा खुलासा केला.
“लव्ह अँड वॉर” च्या प्रदर्शनाची तारीख ढकलली पुढे
अलीकडेच झालेल्या इन्स्टाग्राम लाईव्ह सत्रात, रणबीर कपूरने अफवा खऱ्या असल्याचे पुष्टी केली. “लव्ह अँड वॉर” खरोखर पुढे ढकलण्यात आली आहे. परंतु, त्याने चित्रपटाची प्रदर्शन तारीख उघड करण्यास नकार दिला. त्याने असेही पुष्टी केली की “लव्ह अँड वॉर” “रामायण भाग १” नंतर प्रदर्शित होणार आहे. याचा अर्थ असा की जर सर्व काही ठरल्या प्रमाणे झाले तर “लव्ह अँड वॉर” डिसेंबर २०२६ मध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. तसेच, रणबीर कपूरने अद्याप “लव्ह अँड वॉर” च्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केलेली नाही.
‘लव्ह अँड वॉर’ हा चित्रपट ‘रामायण भाग १’ नंतर प्रदर्शित होत असल्याने, तो दक्षिणेकडील सुपरस्टार यशच्या ‘टॉक्सिक’ आणि रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर २’ सोबत टक्कर देणार नाही. हे दोन्ही चित्रपट १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहेत. यापूर्वी या आठवड्याच्या शेवटी चार चित्रपट प्रदर्शित होणार होते, ज्यात आदिवी शेषचा ‘डकैत’ देखील सामील होता. काही दिवसांपूर्वी निर्मात्यांनी ‘डकैत’चा रिलीज पुढे ढकलला आहे. आता १९ मार्चला वीकेंडमध्ये ‘टॉक्सिक’ आणि ‘धुरंधर २’ ची टक्कर पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
‘टॉक्सिक’चे बॉक्स ऑफिसवर ‘धुरंधर २’ सोबत टक्कर
गीतू मोहनदास दिग्दर्शित ‘टॉक्सिक’ १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे. रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ सोबत त्याचा बॉक्स ऑफिसवर सामना आहे. दोन्ही चित्रपट स्वतःहून मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित झाले आहेत. डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर रणवीर सिंग अभिनीत ‘धुरंधर पार्ट १’ ने जगभरात बॉक्स ऑफिसवर १३००+ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे, तर केजीएफ चॅप्टर २ च्या ब्लॉकबस्टर यशानंतर यश ‘टॉक्सिक’ सोबत पडद्यावर पुनरागमन करत आहे.