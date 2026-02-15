Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs PAK : तारिकला तारे दाखवण्यासाठी भारताचा संघ सज्ज! पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाजावर टीम इंडियान उपाय शोधला, सुर्याचा Video Viral

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यापूर्वी शनिवारी सराव सत्रादरम्यान, सूर्यकुमार यादवने कट्टर प्रतिस्पर्धी संघाच्या फिरकी गोलंदाजाची नक्कल केली. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य -आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य -आयसीसी सोशल मिडिया

भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामना सुरू व्हायला आता काही तास शिल्लक आहेत. सोशल मिडियावर मागील काही दिवसांपासून या सामन्यासंदर्भात मोठी चर्चा त्याचबरोबर अनेक वाद देखील पाहायला मिळाले आहेत. आज हा सामना कोलंबोच्या मैदानावर खेळवला जाणार आहे. भारत-पाकिस्तान टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सामन्यापूर्वीचे वातावरण केवळ गंभीरच नव्हते तर हलकेफुलकेही होते. सामन्याची जेव्हापासून घोषणा झाली आहे तेव्हापासून पाकिस्तानच्या गोलंदाजांची देखील चर्चा त्याच्या कृतीमुळे पाहायला मिळाली आहे.

सामन्याच्या एक दिवस आधी कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियममध्ये सराव सत्रादरम्यान भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने असा गोंधळ घातला की संपूर्ण संघ हास्याचा फडशा पाडला. खरं तर, सूर्यकुमारने पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या अनोख्या गोलंदाजीच्या अ‍ॅक्शनचे उत्तम अनुकरण केले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यापूर्वी शनिवारी सराव सत्रादरम्यान, सूर्यकुमार यादवने कट्टर प्रतिस्पर्धी संघाच्या फिरकी गोलंदाजाची नक्कल केली. 

खरं तर, उस्मान तारिक धावण्याच्या दरम्यान थांबण्याच्या त्याच्या अनोख्या शैलीमुळे चर्चेत आहे आणि भारतीय कर्णधाराने ती शैली पूर्ण तीव्रतेने कॉपी केली. नेटमध्ये गोलंदाजी करताना, त्याने सामन्यांमध्ये तारिकप्रमाणेच धावण्याच्या दरम्यान थांबा घेतला. सूर्यकुमारने सराव सत्रादरम्यान तिलक वर्माला गोलंदाजी केली आणि त्याच्या शैलीने त्याच्या सहकाऱ्यांना गोंधळात टाकले. कर्णधाराची विनोदी शैली सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि चाहत्यांना ती खूप आवडली आहे.

NEP vs WI : वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी, वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने शनिवारी पाकिस्तानच्या उस्मान तारिकचे वर्णन एक सामान्य ऑफ स्पिनर म्हणून केले जो त्याच्या चेंडूच्या स्ट्राईडमध्ये थोडा ब्रेक झाल्यानंतरच चेंडू सोडतो आणि टी-२० विश्वचषक सामन्यात भारतीय फलंदाज त्याला चांगले खेळवतील असा विश्वास व्यक्त केला. सुर्याकुमार म्हणाला की, “काहीही कठीण नाही, तो (म्हणजेच तारिक) एक ऑफ स्पिनर आहे आणि तो फक्त अधूनमधून गोलंदाजी करण्यासाठी येणार आहे. भारत त्याला चांगले खेळवे असा त्याने विश्वास व्यक्त केला आहे.”

