Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Consume Turmeric Milk Regularly During Winter It Will Provide Lasting Relief From Joint Pain

Turmeric Milk: हिवाळ्यात नियमित करा हळदीच्या दुधाचे सेवन, सांध्यांच्या वेदनांपासून मिळेल कायमच आराम

प्रत्येक स्वयंपाक घरात हळद हा पदार्थ कायमच उपलब्ध असतो. हळदीच्या वापरामुळे जेवणाचा रंग आणि सुगंध वाढण्यास मदत होते. यासोबतच हळदीमध्ये असलेले नैसर्गिक घटक शरीर कायमच निरोगी ठेवतात. अपचनाच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी रात्री झोपण्याआधी नियमित एक ग्लास दुधात हळद मिक्स करून प्यावी. यामुळे सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होते आणि संपूर्ण दिवस आनंदात जातो. आज आम्ही तुम्हाला नियमित हळदीच्या दुधाचे सेवन केल्यास शरीराला नेमके काय फायदे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चिमूटभर हळद संपूर्ण शरीरासाठी वरदान ठरेल. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 12, 2026 | 12:30 PM
हिवाळ्यात नियमित करा हळदीच्या दुधाचे सेवन, सांध्यांच्या वेदनांपासून मिळेल कायमच आराम

हिवाळ्यात नियमित करा हळदीच्या दुधाचे सेवन, सांध्यांच्या वेदनांपासून मिळेल कायमच आराम

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 थंडीच्या दिवसांमध्ये सांधेदुखीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढते. सांध्यांच्या वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी नियमित एक ग्लास हळदीचे दूध प्यावे. यामुळे हाडे सुद्धा मजबूत राहतील.

थंडीच्या दिवसांमध्ये सांधेदुखीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढते. सांध्यांच्या वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी नियमित एक ग्लास हळदीचे दूध प्यावे. यामुळे हाडे सुद्धा मजबूत राहतील.

2 / 5 शरीरातील जळजळ आणि वेदना कमी करण्यासाठी रोज रात्री झोपण्याआधी हळद मिक्स करून बनवलेले दूध प्यावे. दुधात साखर टाकण्याऐवजी गूळ मिक्स करावे.

शरीरातील जळजळ आणि वेदना कमी करण्यासाठी रोज रात्री झोपण्याआधी हळद मिक्स करून बनवलेले दूध प्यावे. दुधात साखर टाकण्याऐवजी गूळ मिक्स करावे.

3 / 5 सतत बदलणाऱ्या वातावरणामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊन जाते. अशावेळी नेहमीच हळद दूध प्यावे. यामध्ये असलेले अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म घशात वाढलेली जळजळ आणि खवखव कमी करतात.

सतत बदलणाऱ्या वातावरणामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊन जाते. अशावेळी नेहमीच हळद दूध प्यावे. यामध्ये असलेले अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म घशात वाढलेली जळजळ आणि खवखव कमी करतात.

4 / 5 त्वचा सुंदर करण्यासाठी बाजारातील महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी हळद दुधाचे सेवन करावे. हळदीच्या दुधात असलेले घटक चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवतात आणि त्वचा चमकदार करतात.

त्वचा सुंदर करण्यासाठी बाजारातील महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी हळद दुधाचे सेवन करावे. हळदीच्या दुधात असलेले घटक चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवतात आणि त्वचा चमकदार करतात.

5 / 5 शरीरात साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित हळद दूध प्यावे. यामुळे संपूर्ण शरीर स्वच्छ होईल आणि आतड्यांमध्ये घाण जमा होणार नाही.

शरीरात साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित हळद दूध प्यावे. यामुळे संपूर्ण शरीर स्वच्छ होईल आणि आतड्यांमध्ये घाण जमा होणार नाही.

Web Title: Consume turmeric milk regularly during winter it will provide lasting relief from joint pain

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 12:30 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM