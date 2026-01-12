Turmeric Milk: हिवाळ्यात नियमित करा हळदीच्या दुधाचे सेवन, सांध्यांच्या वेदनांपासून मिळेल कायमच आराम

प्रत्येक स्वयंपाक घरात हळद हा पदार्थ कायमच उपलब्ध असतो. हळदीच्या वापरामुळे जेवणाचा रंग आणि सुगंध वाढण्यास मदत होते. यासोबतच हळदीमध्ये असलेले नैसर्गिक घटक शरीर कायमच निरोगी ठेवतात. अपचनाच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी रात्री झोपण्याआधी नियमित एक ग्लास दुधात हळद मिक्स करून प्यावी. यामुळे सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होते आणि संपूर्ण दिवस आनंदात जातो. आज आम्ही तुम्हाला नियमित हळदीच्या दुधाचे सेवन केल्यास शरीराला नेमके काय फायदे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चिमूटभर हळद संपूर्ण शरीरासाठी वरदान ठरेल. (फोटो सौजन्य – istock)