Amla Juice: निरोगी राहण्यासाठी नियमित प्या आवळ्याचा रस, त्वचा केसांसह शरीराला होतील भरमसाट फायदे

आवळा शरीरासाठी सुपरफूड मानले जाते. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीरासाठी अत्यंत प्रभावी ठरतात. नियमित एक आवळा किंवा आवळ्याचा रस प्यायल्यास शरीर डिटॉक्स होण्यासोबतच आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते आणि शरीर स्वच्छ होते. आवळ्यामध्ये विटामिन सी मोठ्या प्रमाणावर आढळते, ज्यामुळे चेहऱ्यावर चमकदार ग्लो येतो. शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी आवळ्याच्या रसाचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला नियमित एक ग्लास आवळ्याचा रस प्यायल्यास शरीराला कोणते फायदे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामुळे विविध आजारांपासून सुटका मिळते. (फोटो सौजन्य – istock)