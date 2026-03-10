रात्रीच्या वेळी उशिरा जेवल्यामुळे शरीरसंबंधित उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, झपाट्याने वाढेल वजन

सततच्या धावपळीमुळे आणि कामाच्या तणावामुळे जेवणाच्या वेळा चुकून जातात. रात्री अपरात्री कधीही जेवल्यामुळे शरीरात ऍसिडिटी आणि अपचनाची समस्या वाढू लागते. ऍसिडिटी, अपचन झाल्यानंतर पचनक्रियेवर जास्तीचा तणाव निर्माण होतो. त्यामुळे जेवण आणि झोप यामध्ये २ ते ३ तासांचे अंतर असावे. रात्री उशीरा घरी येणे, उशीरापर्यंत मोबाईल किंवा टीव्ही पाहत बसल्यानंतर काहींना जेवण्याची सवय असते. पण चुकीच्या वेळी जेवल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. आज आम्ही तुम्हाला रात्री उशिरा जेवल्यामुळे शरीरसंबंधित कोणते गंभीर आजार उद्भवतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर. (फोटो सौजन्य – istock)