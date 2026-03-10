Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Oil Prices Explode From Petrol To Groceries Everything Will Become Expensive

Global Oil Crisis: तेल दरांचा स्फोट! पेट्रोलपासून किराणा वस्तूपर्यंत सर्व महाग होणार? जाणून घ्या सविस्तर 

जगभरातील ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये पुन्हा एकदा २००८ च्या महामंदीच्या काळात झालेल्या अशांततेचा अनुभव येत आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटामुळे जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडाली आहे.

Mar 10, 2026 | 11:32 AM
Global Oil Crisis: तेल दरांचा स्फोट! पेट्रोलपासून किराणा वस्तूपर्यंत सर्व महाग होणार? जाणून घ्या सविस्तर

Global Oil Crisis: जगभरातील ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये पुन्हा एकदा २००८ च्या महामंदीच्या काळात झालेल्या अशांततेचा अनुभव येत आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटामुळे जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडाली आहे. ब्रेंट क्रूडच्या किमती वेगाने १०० डॉलर्स ओलांडून ११४ डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, १८ वर्षांपूर्वी जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवून टाकणाऱ्या प्रति बॅरल १५० डॉलर्सच्या ऐतिहासिक विक्रमापर्यंत कच्चे तेल पुन्हा एकदा पोहोचेल का?

भारतासारख्या देशासाठी, जो त्याच्या तेलाच्या गरजेच्या ८५% आयात करतो, ही परिस्थिती आर्थिक त्सुनामीपेक्षा काही कमी नाही. ९ मार्च रोजी ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स २३% वाढून ११४ डॉलर्सच्या जवळ पोहोचला, तर अमेरिकन कच्चे तेल २०% वाढून ११४ डॉलर्सवर पोहोचले. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेतील कच्च्या तेलाच्या किमतीत ऐतिहासिक ३५% वाढ झाली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारताचे आयात बिल किंवा तेल खरेदीचा खर्च थेट वाढतो. भारत दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचे कच्चे तेल खरेदी करतो. जर किंमती १५० डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या तर सरकारला त्याच्या परकीय चलन साठ्यापेक्षा खूप जास्त खर्च करावा लागेल. याचा थेट परिणाम देशाच्या व्यापार तुटीवर होतो. जेव्हा देशाच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग केवळ तेल खरेदीवर खर्च केला जातो तेव्हा सार्वजनिक कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी कमी होऊ लागतो

कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ थेट आपल्या चलनाशी देखील जोडली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे पैसे अमेरिकन डॉलरमध्ये दिले जात असल्याने, तेलाच्या किमती वाढल्यावर डॉलरची मागणी वाढते. या वाढत्या मागणीमुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखी कमकुवत होतो. रुपया कमकुवत होण्याचा अर्थ असा आहे की, आता आपल्याला त्याच प्रमाणात वस्तू खरेदी करण्यासाठी अधिक रुपये खर्च करावे लागतात. यामुळे केवळ तेलच नाही तर परदेशातून आयात केलेल्या प्रत्येक गोष्टीची किंमत वाढते, जसे की इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, यंत्रसामग्री आणि सोने आणि चांदी.

कच्च्या तेलाचा वापर केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांना इंधन देण्यासाठी केला जात नाही; तर ते अनेक उद्योगांसाठी कच्च्या मालाचा आधार देखील आहे. रंग कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कच्च्या पदार्थांचा वापर करतात. तेलाच्या किमती वाढल्याने रंग उत्पादनाचा खर्च महाग होतो आणि हा भार ग्राहकांना दिला जातो. त्याचप्रमाणे, टायर उद्योग देखील पेट्रोलियम उत्पादनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतो, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा टायर उत्पादनाचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे तुमच्या वाहनासाठी नवीन टायर खरेदी करणे कठीण होते.

वाढत्या तेलाच्या किमतींचा सर्वात मोठा आणि सर्वात भयावह परिणाम म्हणजे महागाई. याला साखळी प्रतिक्रिया म्हणून समजता येते. तेलाच्या किमती वाढताच, ट्रक, टेम्पो आणि मालगाड्यांसाठी मालवाहतूक शुल्क वाढते. जेव्हा वाहतूक खर्च वाढतो तेव्हा शेतकऱ्यांच्या पिकांना बाजारात पोहोचवणे आणि तेथून तुमच्या दारापर्यंत पोहोचणे अधिक महाग होते. भाज्या, फळे, दूध, धान्य आणि इतर किराणा मालाच्या वस्तूंच्या किमती आपोआप वाढतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे पेटलेली आग अखेर सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघरात पोहोचते आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत महागाई वाढू लागते.

Published On: Mar 10, 2026 | 11:32 AM

Mar 10, 2026 | 11:32 AM
