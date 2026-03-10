Global Oil Politics : पुतिन यांच्याशी चर्चा अन् ट्रम्प मवाळ! रशियन तेलावरील निर्बंध हटवणार? भारतासाठी मोठे संकेत

US Iran War : ‘पुन्हा डोकं वर काढलंत तर…’, ट्रम्प यांचा इराणला शेवटचा इशारा; युद्ध समाप्तीचे दिले संकेत
जगभरात मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे वाढत्या तेलाच्या किंमतीमुळे प्रचंड गोंधळ सुरु आहे. या वाढत्या कच्चा तेलाच्या (Crude Oil) किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही देशांवरील तेल निर्बंद तात्पुरत्या काळासाठी हटवण्याचा विचार अमेरिका करत असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. प्लोरिडा येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी म्हटले की, जागतिक बाजार स्थिर होईपर्यंत काही देशांवरील तेल निर्बंध कमी केली जातील. परंतु ट्रम्प यांनी कोणत्या देशांबाबात हा निर्णय लागू होईल हे मात्र अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.
परंतु वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, व्हाईट हाउस रशियावरील निर्बंदामध्ये सवलत देण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच भारताला कोणत्याही दंडाशिवाय रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी मुभा दिल्याचेही सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधल्याची माहिती समोर आली आहे.
सध्या जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये इंधन दर वाढल्याने पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.इराणशी सुरु असलेल्या संघर्षामुळे हे तेल दर वाढले असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले. परंतु त्यांनी असेही संकेत दिले की संघर्ष लवकरच संपेल आणि तेलाच्या किंमतीत पुन्हा घसरण होईल.
ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिका परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. जागतिक उर्जा संरक्षणाला कोणत्याही देशाला हानी पोहचवू दिली जाणार नाही असेही त्यांनी म्हटले. गरज पडल्यास संबंधित देशाविरोधात कारावईचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले. तज्ज्ञांच्या मते, रशियन तेलावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध हटल्यास जागतिक उर्जा बाजारात काही प्रमाणात स्थिरता निर्माण होईल. सध्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 120 डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. परंतु रशियावरील निर्बंधामुळे तेलाच्या किंमतीत काहीशी घट होण्याची शक्यता आहे.
Trump: “We’re also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries, we’re gonna take those sanctions off until this straightens out. Who knows — maybe we won’t have to put them on, there will be so much peace.” pic.twitter.com/qseD3VmgDi — Aaron Rupar (@atrupar) March 9, 2026
