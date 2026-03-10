Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Middle East War Donald Trump Signals On Lifting Sanctions On Russia Oil Vladimir Putin

Global Oil Politics : पुतिन यांच्याशी चर्चा अन् ट्रम्प मवाळ! रशियन तेलावरील निर्बंध हटवणार? भारतासाठी मोठे संकेत

Donald Trump oil sanctions relief : ट्रम्प यांनी काही देशांवरील तेल निर्बंध हटवण्याचे संकेत दिले आहे. तज्ज्ञांच्या मते रशियावरील तेल निर्बंध हटण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक तेल बाजारात स्थिरता येईल.

Updated On: Mar 10, 2026 | 12:10 PM
Trump Signals on Lifting Sanctions on Crude oil

Global Oil Politics : पुतिन यांच्या चर्चा अन् ट्रम्प मवाळ! रशियन तेलावरील निर्बंध हटवणार? भारतासाठी मोठे संकेत (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

  • पुतिन यांच्याशी चर्चा अन् ट्रम्प मवाळ
  • रशियन तेलावरील निर्बंध हटवणार?
  • भारतासाठी मोठे संकेत
Trump to Reduce Sanction on Russian Oil : सध्या मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जागतिक तेलाच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असल्याने अनेक देशांच्या उर्जा संरक्षणात अडथळे निर्माण होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी रशिया तेलावरील निर्बंध कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत.

US Iran War : ‘पुन्हा डोकं वर काढलंत तर…’, ट्रम्प यांचा इराणला शेवटचा इशारा; युद्ध समाप्तीचे दिले संकेत

जगभरात मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे वाढत्या तेलाच्या किंमतीमुळे प्रचंड गोंधळ सुरु आहे. या वाढत्या कच्चा तेलाच्या (Crude Oil) किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही देशांवरील तेल निर्बंद तात्पुरत्या काळासाठी हटवण्याचा विचार अमेरिका करत असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. प्लोरिडा येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी म्हटले की, जागतिक बाजार स्थिर होईपर्यंत काही देशांवरील तेल निर्बंध कमी केली जातील. परंतु ट्रम्प यांनी कोणत्या देशांबाबात हा निर्णय लागू होईल हे मात्र अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.

परंतु वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, व्हाईट हाउस रशियावरील निर्बंदामध्ये सवलत देण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच भारताला कोणत्याही दंडाशिवाय रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी मुभा दिल्याचेही सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधल्याची माहिती समोर आली आहे.

सध्या जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये इंधन दर वाढल्याने पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.इराणशी सुरु असलेल्या संघर्षामुळे हे तेल दर वाढले असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले. परंतु त्यांनी असेही संकेत दिले की संघर्ष लवकरच संपेल आणि तेलाच्या किंमतीत पुन्हा घसरण होईल.

ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिका परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. जागतिक उर्जा संरक्षणाला कोणत्याही देशाला हानी पोहचवू दिली जाणार नाही असेही त्यांनी म्हटले. गरज पडल्यास संबंधित देशाविरोधात कारावईचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले. तज्ज्ञांच्या मते, रशियन तेलावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध हटल्यास जागतिक उर्जा बाजारात काही प्रमाणात स्थिरता निर्माण होईल. सध्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 120 डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. परंतु रशियावरील निर्बंधामुळे तेलाच्या किंमतीत काहीशी घट होण्याची शक्यता आहे.


Iran-Israel War : अमेरिकेला युद्धामुळे दिवसेंदिवस बसतोय ‘असा’ मोठा फटका; संघर्षामुळे थेट…

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प रशियन तेलावरील निर्बंध हटवणार का?

    Ans: मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे वाढत्या किंमती कमी करण्यासाठी आणि जागतिक बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी काही देशांवरील तेल निर्बंध तात्पुरते हटवण्याचा विचार ट्रम्प करत आहे. पण कोणत्या देशांवरील निर्बंध हटवले जातील हे अद्याप स्पष्ट नाही.

  • Que: इराण युद्धाचा जागतिक तेल बाजारावर काय परिणाम झाला आहे?

    Ans: इराण युद्धामुळे जागतिक तेलाची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 120 डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.

Published On: Mar 10, 2026 | 11:42 AM

