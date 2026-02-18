Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
टेन्शनपासून मिळेल कायमची सुटका! नियमित प्या कॅमोमाईल हर्बल चहा, रात्रीची लागेल गाढ आणि सुखद झोप

सकाळी उठल्यानंतर अनेकांना उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफी पिण्याची सवय असते. पण उपाशी पोटी चहा कॉफीचा शरीरावर विपरीत परिणाम होतो. अशावेळी कॅमोमाईल हर्बल चहाचे सेवन करावे. हर्बल चहा प्यायल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. हल्ली सगळीकडे कॅमोमाईल हर्बल चहाची मोठी क्रेझ आहे. मॅट्रिकरारिया कॅमोमिला झाडाच्या सुकलेल्या फुलांपासून चहा बनवला जातो. या चहामध्ये अँटिऑक्सिटंड आणि अँटी इन्फ्लामेंटरी गुणधर्म मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. चला तर जाणून घेऊया कॅमोमाईल हर्बल चहा पिण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 18, 2026 | 10:33 AM
कॅमोमाईल हर्बल चहामध्ये एपिजिनिन नावाचे अँटिऑक्सिडंट आढळून येते, ज्यामुळे अंथरुणावर पडल्यानंतर लगेच गाढ झोप लागते. निद्रानाश किंवा झोपेच्या समस्या वारंवार उद्भवत असतील तर कॅमोमाईल हर्बल चहाचे सेवन करावे.

कॅमोमाईल हर्बल चहामध्ये एपिजिनिन नावाचे अँटिऑक्सिडंट आढळून येते, ज्यामुळे अंथरुणावर पडल्यानंतर लगेच गाढ झोप लागते. निद्रानाश किंवा झोपेच्या समस्या वारंवार उद्भवत असतील तर कॅमोमाईल हर्बल चहाचे सेवन करावे.

नर्व्हस सस्टिम चांगली ठेवण्यासाठी नियमित कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यावा. याशिवाय मानसिक तणाव वाढू लागल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. अशावेळी मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यावा.

नर्व्हस सस्टिम चांगली ठेवण्यासाठी नियमित कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यावा. याशिवाय मानसिक तणाव वाढू लागल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. अशावेळी मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यावा.

कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यायल्यामुळे मानसिक शांतता मिळते. पचनाच्या वाढत्या समस्या कमी करण्यासाठी इतर कोणत्याही पेयांचे सेवन न करता कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यावा.

कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यायल्यामुळे मानसिक शांतता मिळते. पचनाच्या वाढत्या समस्या कमी करण्यासाठी इतर कोणत्याही पेयांचे सेवन न करता कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यावा.

रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचे पाणी, डाएट इत्यादी अनेक गोष्टी केल्या जातात. पण त्याऐवजी कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यायल्यास मधुमेह नियंत्रणात राहील.

रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचे पाणी, डाएट इत्यादी अनेक गोष्टी केल्या जातात. पण त्याऐवजी कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यायल्यास मधुमेह नियंत्रणात राहील.

कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यायल्यामुळे पोटाचे विकार दूर होतात आणि आरोग्य चांगले राहते. गरम पाण्यात कॅमोमाईल फुल टाकून काहीवेळ तसेच ठेवावे. त्यानंतर चहा प्यावा.

कॅमोमाईल हर्बल चहा प्यायल्यामुळे पोटाचे विकार दूर होतात आणि आरोग्य चांगले राहते. गरम पाण्यात कॅमोमाईल फुल टाकून काहीवेळ तसेच ठेवावे. त्यानंतर चहा प्यावा.

