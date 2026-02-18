Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

मार्च महिन्यात मीन राशीत शनि, सूर्य आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे त्रिग्रही योग तयार होणार आहे. ज्यामुळे करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि सन्मान वाढण्याची शक्यता. कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Feb 18, 2026 | 10:33 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येणार
  • शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येण्याने त्रिग्रही योग तयार होणार
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह वेळोवेळी त्यांच्या राशी बदलतात आणि विशेष योग निर्माण करतात, ज्याचे परिणाम केवळ व्यक्तीच्या जीवनावरच नव्हे तर देश आणि जगावर देखील दिसून येतात. 2 मार्च रोजी संपत्ती, समृद्धी आणि आनंदाचे प्रतीक असलेला शुक्र ग्रह मीन राशीत प्रवेश करणार आहे. त्यानंतर 15 मार्च रोजी सूर्य देखील मीन राशीत प्रवेश करेल. या राशीमध्ये शनि पहिल्यापासून उपस्थित आहे. अशा प्रकारे एकाच राशीमध्ये तीन ग्रह एकत्र येणार आहेत.

मीन राशीमध्ये शनि, सूर्य आणि शुक्राच्या युतीचा काही राशीच्या लोकांवर प्रभाव पडणार आहे. मात्र या युतीचा प्रभावामुळे काही राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि मान सन्मानात वाढ होईल. त्रिग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी त्रिग्रही योग फायदेशीर ठरणार आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायामध्ये फायदा होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. गुंतवणुकीतून तुम्हाला अपेक्षित फायदा होईल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. तुम्हाला मालमत्तेशी किंवा वाहनाशी संबंधित चांगली बातमीदेखील मिळू शकेल.

Surya Gochar: ग्रहणानंतर सूर्य राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा योग फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक केले जाईल. तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. परराष्ट्र व्यवहारात यश मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. प्रलंबित सरकारी किंवा कायदेशीर बाबींमध्येही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. तुमच्या कारकिर्दीत सकारात्मक वळण येईल. तुम्हाला नवीन नोकरीची ऑफर मिळू शकते. व्यवसाय विस्ताराची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित फायदा होईल. अडकलेला निधी परत मिळू शकेल. समाजामध्ये तुम्हाला मान सन्मान मिळेल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. नवीन कौशल्ये शिकल्याने भविष्यात खूप फायदे होऊ शकतात.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी ही युती खूप फायदेशीर ठरेल. भागीदारी फायदेशीर ठरेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. व्यवसायामध्ये नवीन योजना यशस्वी होतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. गुंतवणुकीसाठी हा काळ अनुकूल आहे. कामाच्या ठिकाणी स्थिरता वाढेल. कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. मानसिक शांती मिळेल. दीर्घकाळापासून असलेल्या चिंता कमी होऊ शकतात. तुमचे आरोग्यही सुधारू शकते.

Asto Tips: उजव्या हातानेच आशीर्वाद का दिला जातो? काय आहे यामध्ये ज्योतिषशास्त्र आणि वैज्ञानिक कारण

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी ही युती खूप फायदेशीर राहील. संवाद आणि संबंध फायदेशीर ठरतील. लहान सहली फायदेशीर ठरतील. भावंडांकडून सहकार्य मिळेल.तुमच्या कारकिर्दीत नवीन कामगिरी शक्य आहे. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. धैर्य आणि शौर्य वाढेल. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याच्या योजना देखील यशस्वी होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: त्रिग्रही योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा एकाच राशीत तीन ग्रह एकत्र येतात, तेव्हा त्रिग्रही योग तयार होतो. या प्रकरणात शुक्र, सूर्य आणि शनि एकत्र आल्याने विशेष ऊर्जा निर्माण होते.

  • Que: करिअरमध्ये काय बदल दिसू शकतात?

    Ans: पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदारी, वरिष्ठांकडून कौतुक, अडकलेली कामे पूर्ण होणे, सरकारी/कॉर्पोरेट क्षेत्रात संधी

  • Que: त्रिग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: त्रिग्रही योगाचा मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या आणि मकर राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

