गरमागरम भाकरीसोबत खा झणझणीत तडका दिलेलं पिठलं, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

महाराष्ट्रातील पारंपरिक पदार्थ म्हणजे पिठलं भाकरी. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही गेल्यानंतर पिठलं भाकरी अतिशय आवडीने खाल्ले जाते. बेसनाच्या पिठापासून बनवलेला पौष्टिक पदार्थ चवीसोबतच आरोग्यसाठी सुद्धा अतिशय गुणकारी आहे. पण बऱ्याचदा पिठलं बनवताना त्यात पाण्याचा कमी वापर केला जातो. कमी पाणी टाकल्यामुळे पिठलं खूप जास्त कोरड होत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला तडका दिलेलं पिठलं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय पदार्थाची चव सुद्धा अतिशय सुंदर लागते. नेहमीच काय भाजी बनवावी असा प्रश्न सर्वच महिलांना पडतो. भाजीचे नाव ऐकल्यानंतर लहान मुलं नाक मुरडतात. अशावेळी बेसन पिठाचा वापर करून पिठलं बनवावे. पिठलं बनवण्यासाठी जास्त साहित्य लागत नाही. कमीत कमी वेळात हा पदार्थ तयार होतो. चला तर जाणून घेऊया तडका दिलेलं पिठलं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
