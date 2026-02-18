गरमागरम भाकरीसोबत खा झणझणीत तडका दिलेलं पिठलं, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आज आम्ही तुम्हाला तडका दिलेलं पिठलं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ गरमागरम भाकरीसोबत अतिशय चविष्ट लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Feb 18, 2026 | 10:02 AM
महाराष्ट्रातील पारंपरिक पदार्थ म्हणजे पिठलं भाकरी. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही गेल्यानंतर पिठलं भाकरी अतिशय आवडीने खाल्ले जाते. बेसनाच्या पिठापासून बनवलेला पौष्टिक पदार्थ चवीसोबतच आरोग्यसाठी सुद्धा अतिशय गुणकारी आहे. पण बऱ्याचदा पिठलं बनवताना त्यात पाण्याचा कमी वापर केला जातो. कमी पाणी टाकल्यामुळे पिठलं खूप जास्त कोरड होत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला तडका दिलेलं पिठलं बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय पदार्थाची चव सुद्धा अतिशय सुंदर लागते. नेहमीच काय भाजी बनवावी असा प्रश्न सर्वच महिलांना पडतो. भाजीचे नाव ऐकल्यानंतर लहान मुलं नाक मुरडतात. अशावेळी बेसन पिठाचा वापर करून पिठलं बनवावे. पिठलं बनवण्यासाठी जास्त साहित्य लागत नाही. कमीत कमी वेळात हा पदार्थ तयार होतो. चला तर जाणून घेऊया तडका दिलेलं पिठलं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • बेसन पीठ
  • लसूण
  • मोहरी
  • जिरं
  • कढीपत्ता
  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • हळद
  • हिंग
  • कांदा
कृती:

  • तडका दिलेलं पिठलं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या भांड्यात बेसन पीठ घेऊन त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून गुठळ्या मोडून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात मोहरी, जिरं, हिंग, कढीपत्ता घालून खमंग भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि बारीक केलेला कांदा कापून चवीनुसार मीठ टाका. कांदा पूर्णपणे सोनेरी होईपर्यंत भाजा.
  • भाजलेल्या कांद्यात हळद आणि तयार केलेले बेसन पीठ घालून गॅस मंद आचेवर ठेवून चमच्याने सतत मिक्स करत राहा.
    ७ ते ८ मिनिटं मंद आचेवर झाकण मारून पिठलं शिजण्यासाठी ठेवा.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करून त्यात भरपूर बारीक ठेचलेला लसूण आणि लाल तिखट घालून फोडणी मंद आचेवर भाजा.
  • त्यानंतर त्यात कोथिंबीर टाकून मिक्स करा आणि तयार केलेल्या पिठल्यात ओतून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले तडका दिलेलं पिठलं.

Published On: Feb 18, 2026 | 10:02 AM

