  How Does The Increased Temperature Across The Country Affect The Human Body How Much Heat The Human Body Can Tolerate

देशभरात वाढलेल्या तापमानाचा मानवी शरीरावर कसा परिणाम होतो? मानवी शरीर किती उष्णता सहन करू शकते, जाणून घ्या सविस्तर

राज्यासह संपूर्ण देशभरात भयंकर उष्णता वाढली आहे. वाढत्या उष्णतेचा आरोग्यावर लगेच परिणाम दिसून येतो. कडक उन्हात कुठेही बाहेर गेल्यानंतर अंगातून घामाच्या धारा वाहू लागतात. घामावाटे शरीरातील पाणी आणि आवश्यक क्षार बाहेर पडून गेल्यामुळे आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. यामुळे शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढून शरीराचा रक्तदाब कमी होतो, ज्याच्या परिणामामुळे कोणत्याही क्षणी मृत्यू होण्याची जास्त शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया मानवी शरीर किती उष्णता सहन करू शकते? याबद्दल सविस्तर माहिती. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Apr 27, 2026 | 11:32 AM
1 / 5 मानवी शरीराचे साधारण तापमान 37°C एवढे असते. तापमान वाढल्यानंतर शरीर स्वतःला थंड ठेवण्यासाठी घाम तयार करतो. पण बाहेर वाढलेल्या तापमानामुळे शरीरात अनेक बदल दिसू लागतात.

2 / 5 40°C पेक्षा जास्त तापमान वाढल्यानंतर शरीरावर लगेच परिणाम दिसू लागतात. अशावेळी शरीर थंड ठेवणे फार आवश्यक आहे. जास्त वेळ कडक उन्हात बाहेर फिरून आल्यानंतर चक्कर येणे, अशक्तपणा, थकवा तर शरीरात जळजळ होते.

3 / 5 45°C तापमानात जास्त वेळ राहिल्यास मानवी शरीराला धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे हिट स्ट्रोक किंवा रक्तदाब कमी झाल्यामुळे कोणत्याही क्षणी मृत्यू होऊ शकतो.

4 / 5 तापमानात वाढ झाल्यानंतर बऱ्याचदा शरीरात वेगवेगळी लक्षणे दिसू लागतात. चक्कर येणे, तीव्र डोकेदुखी, उलटी, अशक्तपणा, खूप घाम येणे किंवा घाम न येणे यांसारखी लक्षणे दिसू लागल्यास तात्काळ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत.

5 / 5 मानवी शरीर 37 ते 40 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत उष्णता सहन करू शकते. त्यापेक्षा जास्त उष्णता वाढल्यास शरीरसंबंधित आजारांची लागण होऊन आरोग्य बिघडू शकते.

Published On: Apr 27, 2026 | 11:32 AM

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 09:00 AM
मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

May 18, 2026 | 08:57 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

May 18, 2026 | 08:48 AM
VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

May 18, 2026 | 08:43 AM
AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

May 18, 2026 | 08:30 AM
Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

May 18, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 18, 2026 | 08:20 AM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM