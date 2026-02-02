गरमागरम चहासोबत खा कुरकुरीत सुरण चिप्स! लहान मुलांसह मोठेसुद्धा सुरण खातील आवडीने, नोट करून घ्या रेसिपी

बाजारात अनेक वेगवेगळ्या भाज्या उपलब्ध असतात. पण घरातील लहान मुलं आणि मोठे काही ठराविक भाज्या खातात. त्यातील अनेकांची नावडती भाजी म्हणजे सुरण. सुरण हे एक कंदमूळ आहे. त्यामुळे दैनंदिन आहारात केव्हातरी सुरण खावे. सुरण खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक मूळव्याधीच्या समस्येपासून कायमची सुटका मिळवून देतात. सुरण खाल्ल्यानंतर घशात खवखव वाढते किंवा चावल्यासारखे होते, त्यामुळे लहान मुलांसह मोठेसुद्धा सुरणाची भाजी खाण्यास नकार देतात. पण सुरण खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, शरीरात उबदारपणा कायमचा टिकून राहतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चहासोबत खाण्यासाठी कुरकुरीत सुरण चिप्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. सुरण चवीला बटाट्याच्या भाजीप्रमाणे लागते. सुरणाच्या भाजीपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. चला तर जाणून घेऊया सुरण चिप्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
