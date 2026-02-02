Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

गरमागरम चहासोबत खा कुरकुरीत सुरण चिप्स! लहान मुलांसह मोठेसुद्धा सुरण खातील आवडीने, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये सुरण चिप्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांसाठी अतिशय उत्तम पर्याय आहे. विकतचे चिप्स आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले चिप्स खावेत.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:55 AM
बाजारात अनेक वेगवेगळ्या भाज्या उपलब्ध असतात. पण घरातील लहान मुलं आणि मोठे काही ठराविक भाज्या खातात. त्यातील अनेकांची नावडती भाजी म्हणजे सुरण. सुरण हे एक कंदमूळ आहे. त्यामुळे दैनंदिन आहारात केव्हातरी सुरण खावे. सुरण खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक मूळव्याधीच्या समस्येपासून कायमची सुटका मिळवून देतात. सुरण खाल्ल्यानंतर घशात खवखव वाढते किंवा चावल्यासारखे होते, त्यामुळे लहान मुलांसह मोठेसुद्धा सुरणाची भाजी खाण्यास नकार देतात. पण सुरण खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, शरीरात उबदारपणा कायमचा टिकून राहतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चहासोबत खाण्यासाठी कुरकुरीत सुरण चिप्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. सुरण चवीला बटाट्याच्या भाजीप्रमाणे लागते. सुरणाच्या भाजीपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. चला तर जाणून घेऊया सुरण चिप्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • सुरण
  • मीठ
  • पेरी पेरी मसाला
  • तेल
  • व्हिनेगर
  • पाणी
कृती:

  • सुरण चिप्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, सुरण स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्याच्या वरील साल काढून पातळ सुरणाचे तुकडे करा.
  • मोठ्या टोपात पाणी घेऊन त्यात व्हिनेगर, मीठ मिक्स करून कापून घेतलेली सुरण काप त्यात काहीवेळ मिक्स करून ठेवा.
  • सुरणाच्या चकत्या स्वच्छ धुवून घेतल्यामुळे त्यातील खाज कमी होऊन जाते आणि सुरण खाताना चविष्ट लागतो.
  • सुरण बनवताना कायमच त्यावर कोकम रस किंवा कोणताही आंबट पदार्थ लावावा. यामुळे सुरणाची खाज कमी होऊन जाते.
  • कढईमधील गरम तेलात कोरडे करून घेतलेले सुरणाचे तुकडे कुरकुरीत फ्राय करून घ्या.
  • तळून घेतलेले चिप्स वाटीमध्ये घेऊन त्यावर मीठ आणि पेरीपेरी मसाला टाकून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले सुरण चिप्स.

Published On: Feb 02, 2026 | 09:55 AM

