Uttar Pradesh Crime: पत्नीने पुतण्यासह पतीच्या हत्येचा रचला कट; पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा

उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूरमध्ये पत्नीने पुतण्यासह पतीच्या हत्येचा कट रचल्याचा धक्कादायक खुलासा पोलिसांनी केला आहे. अनैतिक संबंधांमुळे पती अडथळा ठरत असल्याने त्याची गळा चिरून हत्या करण्यात आली.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:47 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • शाहजहांपूरमध्ये बलरामचा घरातच गळा चिरून खून
  • पत्नी पूजा व तिचा पुतण्या आदेश यांच्यावर अनैतिक संबंधांचे आरोप
  • पोलिसांनी पत्नी, पुतण्या व एका साथीदाराला अटक केली
उत्तर प्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिलेने प्रियकरासह मिळून आपल्याच पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रियकर हा दुसरा तिसरा कोणी नसून मुख्य आरोपीचा पुतण्या आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूरमध्ये घडली. आरोपी पत्नीचं नाव पूजा असे आहे. पोलिसांनी पूजाला अटक केली आहे. तिने आपला गुन्हा कबुल केला आहे.

नेमकं काय घडलं?

मृत्यू झालेल्या वाटकटीचे नाव बलराम असे आहे. २९ जानेवारीला शाहजहांपूर येथील बलराम नावाच्या पतीचा मृतदेह हा त्याच्या घरात आढळून आला होता. त्याच्या धाकट्या भावाने फोन केला असता, बालरामने फोन उचलला नाही. तो बलरामच्या घरी गेल्यांनतर बालरामचा मृतदेह बेडवर रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत आढळून आला. मृतदेहाजवळ त्याची पत्नी पूजा बसली होती. त्याला हा सगळा प्रकार बघून धक्का बसला.

तातडीने त्याने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. बलरामचा गळा चिरून हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांनी मृताच्या मुलाचीही चौकशी केली तेव्हा त्याने सांगितले की, वडिलांचा आरडाओरडा ऐकताच त्याने धाव घेतली. तेव्हा त्याच्या आईने सांगितले की, तुझ्या वडिलांना सुईने भोसकले.

हत्या करण्यामागचं कारण काय?

या सगळ्यामुळे पोलिसांना मृताच्या पत्नीवर संशय गेला. पोलिसांनी तिची चौकशी केली तेव्हा तिने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. पूजाचे तिच्या पुतण्या आदेशसोबत अनैतिक संबंध होते. म्हणून त्यांनी बालरामला संपवण्याचा कट रचला. त्यांनी या कटात राजचंद्रला सामील केले. पोलिसांनी मृतांची पत्नी पूजा, तिचा प्रियकर आदेश आणि साथीदार रामचंद्राला अटक केली आहे.

कशी केली हत्या?

पूजाने तिचा पती बलरामशी शरीरसंबंध ठेवले. नंतर तिने संभोग करतांना त्याचा गळा चिरला. या घटनेमुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला आहे. आता पोलीस काय कारवाई करतात या कडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्यात ही घटना घडली.

  • Que: मृत व्यक्ती कोण होती?

    Ans: बलराम नावाच्या व्यक्तीची घरातच गळा चिरून हत्या करण्यात आली.

  • Que: हत्या का करण्यात आली?

    Ans: पत्नीचे पुतण्यासोबत अनैतिक संबंध होते आणि पती अडथळा ठरत असल्याने हत्येचा कट रचल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.

Published On: Feb 02, 2026 | 09:47 AM

Uttar Pradesh Crime: पत्नीने पुतण्यासह पतीच्या हत्येचा रचला कट; पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा

