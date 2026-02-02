Uttar Pradesh Crime: पत्नीने पुतण्यासह पतीच्या हत्येचा रचला कट; पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा

Pune Crime: हृदयद्रावक घटना! विहिरीत 2 लहान मुलांसह विवाहितेचा आढळला मृतदेह; कारण काय?
नेमकं काय घडलं?
मृत्यू झालेल्या वाटकटीचे नाव बलराम असे आहे. २९ जानेवारीला शाहजहांपूर येथील बलराम नावाच्या पतीचा मृतदेह हा त्याच्या घरात आढळून आला होता. त्याच्या धाकट्या भावाने फोन केला असता, बालरामने फोन उचलला नाही. तो बलरामच्या घरी गेल्यांनतर बालरामचा मृतदेह बेडवर रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत आढळून आला. मृतदेहाजवळ त्याची पत्नी पूजा बसली होती. त्याला हा सगळा प्रकार बघून धक्का बसला.
तातडीने त्याने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. बलरामचा गळा चिरून हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांनी मृताच्या मुलाचीही चौकशी केली तेव्हा त्याने सांगितले की, वडिलांचा आरडाओरडा ऐकताच त्याने धाव घेतली. तेव्हा त्याच्या आईने सांगितले की, तुझ्या वडिलांना सुईने भोसकले.
हत्या करण्यामागचं कारण काय?
या सगळ्यामुळे पोलिसांना मृताच्या पत्नीवर संशय गेला. पोलिसांनी तिची चौकशी केली तेव्हा तिने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. पूजाचे तिच्या पुतण्या आदेशसोबत अनैतिक संबंध होते. म्हणून त्यांनी बालरामला संपवण्याचा कट रचला. त्यांनी या कटात राजचंद्रला सामील केले. पोलिसांनी मृतांची पत्नी पूजा, तिचा प्रियकर आदेश आणि साथीदार रामचंद्राला अटक केली आहे.
कशी केली हत्या?
पूजाने तिचा पती बलरामशी शरीरसंबंध ठेवले. नंतर तिने संभोग करतांना त्याचा गळा चिरला. या घटनेमुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला आहे. आता पोलीस काय कारवाई करतात या कडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहेत.
Hit And Run: सांगलीत ‘हिट अँड रन’चा थरार, मद्यधुंद कारचालकाने पोलिसांसह 11 जणांना उडवले, जमावाकडून चोप
Ans: उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्यात ही घटना घडली.
Ans: बलराम नावाच्या व्यक्तीची घरातच गळा चिरून हत्या करण्यात आली.
Ans: पत्नीचे पुतण्यासोबत अनैतिक संबंध होते आणि पती अडथळा ठरत असल्याने हत्येचा कट रचल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.