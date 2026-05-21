एक ग्लास कोमट पाण्यात नियमित तूप मिक्स करून प्यायल्यास शरीराला होतील फायदे, १० दिवसात दिसेल फरक

पूर्वीच्या काळापासून ते आत्तापर्यंत रोजच्या जेवणात नियमित तुपाचा वापर केला जातो. तूप खाल्ल्याने रूप येते, असे कायमच म्हंटले जाते. यामध्ये विटामिन ए, डी, ई आणि ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड इत्यादी अनेक आवश्यक गुणकारी घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. तूप खाल्ल्यामुळे शरीराची पचनक्रिया सुधारते, रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास मदत होते. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर नियमित एक ग्लास कोमट पाण्यात एक चमचा तूप मिक्स करून प्यावे. १० ते १५ दिवस नियमित तुपाचे पाणी प्यायल्यास शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून सुटका मिळेल. जाणून घ्या तूप खाण्याचे फायदे.(फोटो सौजन्य – istock)