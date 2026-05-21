Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

नेहमीच कांदापोहे- उपमा खाऊन कंटाळा आला? मग सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांसाठी बनवा बीटरूट इडली, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही बीटरूट इडली बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. जाणून घेऊया इडली बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: May 21, 2026 | 10:20 AM
नेहमीच कांदापोहे- उपमा खाऊन कंटाळा आला? मग सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांसाठी बनवा बीटरूट इडली, नोट करा रेसिपी

नेहमीच कांदापोहे- उपमा खाऊन कंटाळा आला? मग सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांसाठी बनवा बीटरूट इडली, नोट करा रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:

सकाळी उठल्यानंतर पौष्टिक नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. सकाळच्या नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, इडली, डोसा, उपमा, पराठा इत्यादी ठराविक पदार्थ कायमच बनवले जातात. नाश्त्यात नेहमी तेच पदार्थ खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी मुलं विकतचे पदार्थ खाण्याचा खूप जास्त हट्ट करतात. पण सतत विकतचे तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला हेल्दी आणि टेस्टी बीटरूट इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. बीटरूट शरीरासाठी वरदान मानले जाते. यामध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी होतो आणि रक्त वाढते. रक्त शुद्ध करण्यासाठी आठवड्यातून एकदा तरी बीटचा रस प्यावा. नाश्त्यात लाल रंगाच्या इडली पाहून मुलं सुद्धा खूप जास्त खुश होतील आणि मुलांच्या शरीराला आवश्यक पोषण मिळेल. बीटपासून बनवलेली इडली पचायला अतिशय हलकी असते. यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि आयर्न शरीराला आवश्यक पोषण देतात. चला तर जाणून घेऊया बीट इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

फाटलेल्या दुधापासून काय बनवावं सुचत नाही? मग सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा विकतसारखे मसाला पनीर, नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • बीटचा रस
  • रवा
  • दही
  • पाणी
  • इनो
  • मीठ
  • तेल
Summer Special : उन्हाळ्यात घरी बनवा लहान मुलांच्या आवडीचा ‘ओरिओ मिल्कशेक’, काही मिनिटांची रेसिपी

कृती:

  • बीटरूट इडली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये रवा आणि दही एकत्र मिक्स करून घ्या. रव्याच्या अजिबात गुठळ्या ठेवू नयेत.
  • त्यानंतर त्यात बीटचा रस आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणाला लाल रंग येईल.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात आवश्यकता वाटल्यास पाणी मिक्स करावे. त्यानंतर काहीवेळ बाजूला झाकून तसेच ठेवून द्यावेत.
  • इडलीच्या भांड्याला तेल लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण ओतून इडली वाफवण्यासाठी ठेवा. १५ मिनिटं इडली शिजण्यासाठी ठेवावी.
  • गरमागरम इडलीवर पाणी शिंपडून इडली काढून खाण्यासाठी सर्व्ह करावी.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली बीटरूट इडली.

Web Title: How to make beetroot idli at home simple food recipe breakfast recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 10:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Summer Special : उन्हाळ्यात घरी बनवा लहान मुलांच्या आवडीचा ‘ओरिओ मिल्कशेक’, काही मिनिटांची रेसिपी
1

Summer Special : उन्हाळ्यात घरी बनवा लहान मुलांच्या आवडीचा ‘ओरिओ मिल्कशेक’, काही मिनिटांची रेसिपी

फाटलेल्या दुधापासून काय बनवावं सुचत नाही? मग सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा विकतसारखे मसाला पनीर, नोट करा रेसिपी
2

फाटलेल्या दुधापासून काय बनवावं सुचत नाही? मग सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा विकतसारखे मसाला पनीर, नोट करा रेसिपी

Poha Recipe: पोहे चिकट होतात? मग मऊ आणि मोकळे पोहे बनवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, वाचा रेसिपी
3

Poha Recipe: पोहे चिकट होतात? मग मऊ आणि मोकळे पोहे बनवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, वाचा रेसिपी

Mango Recipe: कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी
4

Mango Recipe: कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नेहमीच कांदापोहे- उपमा खाऊन कंटाळा आला? मग सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांसाठी बनवा बीटरूट इडली, नोट करा रेसिपी

नेहमीच कांदापोहे- उपमा खाऊन कंटाळा आला? मग सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांसाठी बनवा बीटरूट इडली, नोट करा रेसिपी

May 21, 2026 | 10:20 AM
“दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” या मंत्रांचा जप करण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे जाणून घ्या

“दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” या मंत्रांचा जप करण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे जाणून घ्या

May 21, 2026 | 10:20 AM
Kolhapur Crime:17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड

Kolhapur Crime:17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड

May 21, 2026 | 10:14 AM
NEET Paper Leak : नीट पेपर लीकचे पुणे ते राजस्थान कनेक्शन; ‘ब्लँक चेक’ घेऊन कोट्यवधींची डील करणारा मास्टरमाइंड शेवटी सापडला.

NEET Paper Leak : नीट पेपर लीकचे पुणे ते राजस्थान कनेक्शन; ‘ब्लँक चेक’ घेऊन कोट्यवधींची डील करणारा मास्टरमाइंड शेवटी सापडला.

May 21, 2026 | 10:10 AM
US-Iran Tension : ‘आम्ही फक्त काही दिवस थांबू…’ एअर फोर्स वनमधून उतरताच ट्रम्प बरसले; अवघ्या एका तासावर टळले महायुद्ध

US-Iran Tension : ‘आम्ही फक्त काही दिवस थांबू…’ एअर फोर्स वनमधून उतरताच ट्रम्प बरसले; अवघ्या एका तासावर टळले महायुद्ध

May 21, 2026 | 10:01 AM
ठाण्याच्या गावदेवी मार्केटमध्ये भीषण आग; बचावकार्यात सुरक्षा रक्षकासह अग्निशमन जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू

ठाण्याच्या गावदेवी मार्केटमध्ये भीषण आग; बचावकार्यात सुरक्षा रक्षकासह अग्निशमन जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू

May 21, 2026 | 09:57 AM
NEET Paperleak Case: नीट पेपरफुटीत सीबीआयची पुण्यात मोठी कारवाई; लातूरच्या नामांकित बालरोगतज्ज्ञाला अटक

NEET Paperleak Case: नीट पेपरफुटीत सीबीआयची पुण्यात मोठी कारवाई; लातूरच्या नामांकित बालरोगतज्ज्ञाला अटक

May 21, 2026 | 09:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM