Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Minister Itamar Ben Gvir Taunt Gaza Activists Global Outrage Israel Gaza News

Israel Gaza News : गाझा मदतकर्त्यांसोबत इस्रायलचे अमानुष कृत्य; जगभरातून तीव्र निषेध, VIDEO

Israel Gaza News : इस्रालच्या एका कृत्याने पुन्हा एकदा जगभरात खळबळ उडाली आहे. इस्रायलच्या राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्र्यांनी गाझा मदत कार्यकर्त्यांसोबत अमानुष वागणूक केली आहे. ज्यामुळे जगभरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील स्वत: मंत्र्यांनी शेअर केला आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 10:33 AM
Israel Gaza News

Israel Gaza News : गाझा मदतकर्त्यांसोबत इस्रायलचे अमानुष कृत्य; जगभरातून तीव्र निषेध, VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • गाझा मदतकर्त्यांसोबत इस्रायलचे अमानुष कृत्याने जगभरात खळबळ
  • इटलीच्या मेलोनींनी केला संताप व्यक्त
  • धक्कादायक व्हिडिओ समोर
Israel Gaza News in Marathi : जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर यांनी सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये गाझाला मदत पोहोचवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना इस्रायलने ताब्यात घेतले असून त्यांच्यासोबत गैरवर्तन केले जात आहे. त्यांची थट्टा उडवली जात आहे. या दृश्याने सर्वत्र खळबळ उडाली असून इटलीटच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

Gaza Elections : गाझात नवा सुर्योदय! तब्बल २० वर्षानंतर पार पडले मतदान; लोकशाहीचा उदय होणार?

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, अशदोद बंदरावर गाझा फ्लोटिला अभियानातील आंतरराष्ट्रीय कार्यकर्त्यांना इस्रायलने ताब्यात घेतले होते. यावेळी या कार्यकर्त्यांना जमिनीवर गुडघ्यांवर बसवून त्यांना हात बांधण्यात आले. या आंदोलकांची अत्यंत क्रूरपणे थट्टा उडवण्यात आली. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून या कृत्याचा जगभरातून तीव्र निषेध केला जात आहे.

इटलीच्या पंतप्रधान संतापल्या

दरम्यान या प्रकरणावर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी इस्रायलच्या या कृत्याचा निषेध केला असून हे मानवीअधिकारांचे पूर्णपणे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या नागरिकांमध्ये एका इटलीच्या खासदाराचा आणि पत्रकाराचा समावेश आहे. यांच्या तातत्काळ सुटकेची मागणी इटली सरकारने केली आहे. तसेच या गैरवर्तनाबद्दल मेलोनी यांनी इस्रायलकजे जाहीर माफीनाम्याची मागणीही केली आहे. या प्रकरणी तातडीने स्पष्टीकरण देण्याचे सांगण्यात आले आहे.

व्हिडिओथ काय?

व्हिडिओच्या सुरुवातील एका महिला आंदोलकाला जबरदस्तीने जमिनीवर पाडण्यात आले. सुरक्षा रक्षकांनी तिचे डोके पकडून जमीवर दाबले आणि तिला बाजूला खेचले. केंद्रात आणखी काही लोकांना अशाच प्रकार मान खाली घालून बसवण्यात आले आहे. यांनतर मंत्री बेन ग्विर यांनी हसत इस्रायली झेंडा फडवला. हिब्रू भाषेत त्यांनी इस्रायलमध्ये तुमचे स्वागत आहे, येथे आमचीच सत्ता आहे असे आनंदात म्हटले.

जागतिक स्तरावर इस्रायलचा निषेध

सध्या इस्रालच्या या अमानुष कृत्याचा जागतिक स्तरावर तीव्र निषेध केला जात आहे. फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरोट यांनी या कृत्याची तीव्र निंदा केला आहे. तसेच कार्यकर्त्यांना तातडीने सोडण्याची मागणीही केली आहे. याशिवाय इचली, स्पेन, आयर्लंड आणि दक्षिण कोरियाने देखील यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, अद्याप इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे यावर कोणतेही विधान आलेले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्र्याच्या या कृत्याने इस्रायलची जागतिक स्तरावर नाच्चकी झाली आहे.

भारताने आंतरराष्ट्रीय कायदा मोडला? इस्रायलशी संबंधावरुन UN च्या विशेष दूतांचे गंभीर आरोप

Web Title: Minister itamar ben gvir taunt gaza activists global outrage israel gaza news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 10:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Iran Tension : ‘आम्ही फक्त काही दिवस थांबू…’ एअर फोर्स वनमधून उतरताच ट्रम्प बरसले; अवघ्या एका तासावर टळले महायुद्ध
1

US-Iran Tension : ‘आम्ही फक्त काही दिवस थांबू…’ एअर फोर्स वनमधून उतरताच ट्रम्प बरसले; अवघ्या एका तासावर टळले महायुद्ध

MELODI : ‘परिश्रम ही सफलता की कुंजी…’ जेव्हा इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी मोदींना हिंदीत ऐकवला गुरुमंत्र, VIDEO VIRAL
2

MELODI : ‘परिश्रम ही सफलता की कुंजी…’ जेव्हा इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी मोदींना हिंदीत ऐकवला गुरुमंत्र, VIDEO VIRAL

PM मोदींना प्रश्न विचारणारी Helle Lyng कोण? ‘प्रोपोगेंडा’च्या आरोपांमुळे जगभरात चर्चेत
3

PM मोदींना प्रश्न विचारणारी Helle Lyng कोण? ‘प्रोपोगेंडा’च्या आरोपांमुळे जगभरात चर्चेत

War Alert : शांतता हवी की विनाश? ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर ठेवले दोन मार्ग; जागतिक स्तरावर हालचाली वेगवान
4

War Alert : शांतता हवी की विनाश? ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर ठेवले दोन मार्ग; जागतिक स्तरावर हालचाली वेगवान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Israel Gaza News : गाझा मदतकर्त्यांसोबत इस्रायलचे अमानुष कृत्य; जगभरातून तीव्र निषेध, VIDEO

Israel Gaza News : गाझा मदतकर्त्यांसोबत इस्रायलचे अमानुष कृत्य; जगभरातून तीव्र निषेध, VIDEO

May 21, 2026 | 10:33 AM
Mumbai News : प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूने खळबळ; भाभा रुग्णालयातील सुविधांवर पुन्हा प्रश्चचिन्ह

Mumbai News : प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूने खळबळ; भाभा रुग्णालयातील सुविधांवर पुन्हा प्रश्चचिन्ह

May 21, 2026 | 10:25 AM
नेहमीच कांदापोहे- उपमा खाऊन कंटाळा आला? मग सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांसाठी बनवा बीटरूट इडली, नोट करा रेसिपी

नेहमीच कांदापोहे- उपमा खाऊन कंटाळा आला? मग सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांसाठी बनवा बीटरूट इडली, नोट करा रेसिपी

May 21, 2026 | 10:20 AM
“दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” या मंत्रांचा जप करण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे जाणून घ्या

“दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा” या मंत्रांचा जप करण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे जाणून घ्या

May 21, 2026 | 10:20 AM
Kolhapur Crime:17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड

Kolhapur Crime:17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड

May 21, 2026 | 10:14 AM
NEET Paper Leak : नीट पेपर लीकचे पुणे ते राजस्थान कनेक्शन; ‘ब्लँक चेक’ घेऊन कोट्यवधींची डील करणारा मास्टरमाइंड शेवटी सापडला.

NEET Paper Leak : नीट पेपर लीकचे पुणे ते राजस्थान कनेक्शन; ‘ब्लँक चेक’ घेऊन कोट्यवधींची डील करणारा मास्टरमाइंड शेवटी सापडला.

May 21, 2026 | 10:10 AM
ठाण्याच्या गावदेवी मार्केटमध्ये भीषण आग; बचावकार्यात सुरक्षा रक्षकासह अग्निशमन जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू

ठाण्याच्या गावदेवी मार्केटमध्ये भीषण आग; बचावकार्यात सुरक्षा रक्षकासह अग्निशमन जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू

May 21, 2026 | 09:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM