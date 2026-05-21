Israel Gaza News : गाझा मदतकर्त्यांसोबत इस्रायलचे अमानुष कृत्य; जगभरातून तीव्र निषेध, VIDEO

मिळालेल्या माहितीनुसार, अशदोद बंदरावर गाझा फ्लोटिला अभियानातील आंतरराष्ट्रीय कार्यकर्त्यांना इस्रायलने ताब्यात घेतले होते. यावेळी या कार्यकर्त्यांना जमिनीवर गुडघ्यांवर बसवून त्यांना हात बांधण्यात आले. या आंदोलकांची अत्यंत क्रूरपणे थट्टा उडवण्यात आली. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून या कृत्याचा जगभरातून तीव्र निषेध केला जात आहे.
दरम्यान या प्रकरणावर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी इस्रायलच्या या कृत्याचा निषेध केला असून हे मानवीअधिकारांचे पूर्णपणे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या नागरिकांमध्ये एका इटलीच्या खासदाराचा आणि पत्रकाराचा समावेश आहे. यांच्या तातत्काळ सुटकेची मागणी इटली सरकारने केली आहे. तसेच या गैरवर्तनाबद्दल मेलोनी यांनी इस्रायलकजे जाहीर माफीनाम्याची मागणीही केली आहे. या प्रकरणी तातडीने स्पष्टीकरण देण्याचे सांगण्यात आले आहे.
व्हिडिओच्या सुरुवातील एका महिला आंदोलकाला जबरदस्तीने जमिनीवर पाडण्यात आले. सुरक्षा रक्षकांनी तिचे डोके पकडून जमीवर दाबले आणि तिला बाजूला खेचले. केंद्रात आणखी काही लोकांना अशाच प्रकार मान खाली घालून बसवण्यात आले आहे. यांनतर मंत्री बेन ग्विर यांनी हसत इस्रायली झेंडा फडवला. हिब्रू भाषेत त्यांनी इस्रायलमध्ये तुमचे स्वागत आहे, येथे आमचीच सत्ता आहे असे आनंदात म्हटले.
सध्या इस्रालच्या या अमानुष कृत्याचा जागतिक स्तरावर तीव्र निषेध केला जात आहे. फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरोट यांनी या कृत्याची तीव्र निंदा केला आहे. तसेच कार्यकर्त्यांना तातडीने सोडण्याची मागणीही केली आहे. याशिवाय इचली, स्पेन, आयर्लंड आणि दक्षिण कोरियाने देखील यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, अद्याप इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे यावर कोणतेही विधान आलेले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्र्याच्या या कृत्याने इस्रायलची जागतिक स्तरावर नाच्चकी झाली आहे.
ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026
