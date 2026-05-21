Mumbai News : प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूने खळबळ; भाभा रुग्णालयातील सुविधांवर पुन्हा प्रश्चचिन्ह

कुर्ल्यातील भाभा रुग्णालयात प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर आरोग्य व्यवस्थेवर पुन्हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 10:26 AM
  • रुग्णसंख्येच्या तुलनेत मनुष्यबळ कमी असल्याने उपचारांमध्ये अडचणी येत असल्याची तक्रार करण्यात आली.
  • औषधे आणि आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या कमतरतेमुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप आहे.
  • समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच विशेष बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
कुर्ला येथील भाभा रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नुकत्याच एका महिलेचा प्रसूतीनंतर मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी उपचारात हलगर्जीपणाचा आरोप केला होता, या घटनेनंतर रुग्णालयातील डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा, आवश्यक वैद्यकीय यंत्रसामुग्रीची अपुरी उपलब्धता तसेच अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे रुग्णसेवेवर होत असलेल्या परिणामाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. स्थानिक प्रतिनिधींनी आणि नागरिकांनी रुग्णालयातील विविध समस्यांकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. येथील विशेष कार्यकारी अधिकारी अजय समगीर यांनी ही बाब पालिका आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांच्यासमोर मांडली.

रुग्णसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध मनुष्यबळ कमी असल्याने रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार करण्यात आली. काही विभागांमध्ये 5 आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा नसल्याने र रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करावी लागत असल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

आवश्यक उपकरणांची कमतरता

तपासणीसाठी आवश्यक उपकरणांची कमतरता असल्याने उपचार प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेदरम्यान आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच भाभा रुग्णालयात विशेष बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
संबंधित अधिकारी, प्रशासन आणि स्थानिक प्रतिनिधींना एकत्र बोलावून समस्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय होणार का ?

‘”जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न सर्वोच्च प्राधान्याचा आहे. रुग्णांना आवश्यक सुविधा वेळेत मिळाल्या पाहिजेत. भाभा रुग्णालयातील समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील”, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. दरम्यान, प्रस्तावित बैठकीनंतर रुग्णालयातील मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय होणार का, याकडे आता स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: May 21, 2026 | 10:25 AM

