Mumbai News : प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूने खळबळ; भाभा रुग्णालयातील सुविधांवर पुन्हा प्रश्चचिन्ह

रुग्णसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध मनुष्यबळ कमी असल्याने रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार करण्यात आली. काही विभागांमध्ये 5 आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा नसल्याने र रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करावी लागत असल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
आवश्यक उपकरणांची कमतरता
तपासणीसाठी आवश्यक उपकरणांची कमतरता असल्याने उपचार प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेदरम्यान आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच भाभा रुग्णालयात विशेष बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
संबंधित अधिकारी, प्रशासन आणि स्थानिक प्रतिनिधींना एकत्र बोलावून समस्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय होणार का ?
‘”जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न सर्वोच्च प्राधान्याचा आहे. रुग्णांना आवश्यक सुविधा वेळेत मिळाल्या पाहिजेत. भाभा रुग्णालयातील समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील”, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. दरम्यान, प्रस्तावित बैठकीनंतर रुग्णालयातील मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय होणार का, याकडे आता स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
