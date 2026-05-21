Kolhapur Crime:17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड

कोल्हापूरच्या पेठवडगावमध्ये 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेत तिचे लैंगिक शोषण करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पीडित मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर प्रकरण उघड झाले. पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 10:14 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • लग्नाचे आमिष दाखवत अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण; पेठवडगाव हादरलं
  • 17 वर्षीय मुलगी गरोदर राहिल्याने धक्कादायक प्रकार उघडकीस
  • प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलीला पळवलं; चौघांवर गुन्हा
कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आला आहे. एका 17 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीला लग्नाचा आमिष दाखवून पळून नेलं आणि तिचं लैंगिक शोषण केलं. यामुळे अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी चार जणांवर गुन्हा दाखल केल्या असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे. घडलेली घटना कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील पेठ वडगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

पीडित 17 वर्षे मुलीचे यश जगदीश कांबळे या तरुणांसोबत प्रेमसंबंध होते. तिचं वय कमी आहे हे माहिती असतानाही देखील आरोपी यशने तिला लग्नाचा आमिष दाखवून मार्च 2025 मध्ये तिला घरातून पळवून नेलं. त्यानंतर त्याने सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील नगराळे इथं त्या मुलीला नेऊन तिचं लैंगिक शोषण केलं. या सर्व प्रकरणात यश कांबळेचे नातेवाईक आणि त्याच्या काही मित्रांनी त्यांना आश्रय दिला होता.

पोटात दुखु लागल्याने प्रकरण उघड

एके दिवशी पीडित अल्पवयीन मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने तिला आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आला. त्यावेळी ती गरोदर असल्याचे समोर आले. याप्रकरणी ग्रामपंचायत अधिकारी वासंती कुलकर्णी यांनी पोलिसात फिर्याद दिली. या फिर्यादीवरून पेटवडगाव पोलिसांनी संशयित आरोपी यश जगदीश कांबळे यांच्यासह संदीप जाधव दिपाली सुहास जाधव रेखा आप्पांसो जाधव यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत असून बालविवाह आणि लैंगिक शोषणाच्या या गंभीर प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडालेली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कोण आहे?

    Ans: या प्रकरणातील मुख्य आरोपी यश जगदीश कांबळे आहे.

  • Que: प्रकरण उघडकीस कसे आले?

    Ans: पीडित मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर आरोग्य तपासणीत हा प्रकार समोर आला.

  • Que: पोलिसांनी किती जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला?

    Ans: मुख्य आरोपीसह एकूण चौघांविरोधात पेठवडगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

