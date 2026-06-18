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रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी आहारात करा ‘या’ मसाल्यांचा समावेश, हंगामी आजारांपासून होणार नाही शरीराचे नुकसान

वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांचा आरोग्यावर लगेच परिणाम दिसून येतो. कधी ऊन तर कधी पाऊस पडत असल्यामुळे आजारांमध्ये वाढ होते. शरीराला कोणत्याही गंभीर किंवा साथीच्या आजाराची लागण झाल्यानंतर रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊन जाते. यामुळे सतत थकवा, अशक्तपणा तर काहीवेळा वारंवार चक्कर सुद्धा येते. वातवरणात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे हंगामी आजार वाढतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी आहारात कोणत्या मसाल्यांचा समावेश करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 18, 2026 | 10:40 AM
रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी आहारात करा 'या' मसाल्यांचा समावेश, हंगामी आजारांपासून होणार नाही शरीराचे नुकसान

रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी आहारात करा 'या' मसाल्यांचा समावेश, हंगामी आजारांपासून होणार नाही शरीराचे नुकसान

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1 / 5 भारतीय मसाल्यांना आयुर्वेदात खूप जास्त महत्व आहे. हे मसाले केवळ जेवणासाठीच नाहीतर शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी सुद्धा मदत करतात. त्यामुळे आहारात वेगवेगळ्या मसाल्यांचे सेवन करावे.

भारतीय मसाल्यांना आयुर्वेदात खूप जास्त महत्व आहे. हे मसाले केवळ जेवणासाठीच नाहीतर शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी सुद्धा मदत करतात. त्यामुळे आहारात वेगवेगळ्या मसाल्यांचे सेवन करावे.

2 / 5 प्रत्येक स्वयंपाक घरात हळद आवर्जून वापरली जाते. हळदीमध्ये असलेले कर्क्यूमिन मॅक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक पेशी आणि बी व टी पेशींसोबत मिळून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

प्रत्येक स्वयंपाक घरात हळद आवर्जून वापरली जाते. हळदीमध्ये असलेले कर्क्यूमिन मॅक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक पेशी आणि बी व टी पेशींसोबत मिळून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

3 / 5 काळीमिरीमध्ये पायपेरिन नावाचा घटक आढळून येतो, ज्यामुळे फुफ्फुसे निरोगी राहतात. तर यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स शरीराला फ्री रॅडिकल्सपासून वाचवतात. त्यामुळे काळीमिरी आणि हळद एकत्र मिक्स करून खावी.

काळीमिरीमध्ये पायपेरिन नावाचा घटक आढळून येतो, ज्यामुळे फुफ्फुसे निरोगी राहतात. तर यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स शरीराला फ्री रॅडिकल्सपासून वाचवतात. त्यामुळे काळीमिरी आणि हळद एकत्र मिक्स करून खावी.

4 / 5 तुळशीचा वापर केवळ पूजेसाठीच नाहीतर औषधासाठी सुद्धा केला जातो. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक खोकला, घसादुखी, सर्दी आणि इतर सामान्य आजारांपासून शरीराचा बचाव करतात.

तुळशीचा वापर केवळ पूजेसाठीच नाहीतर औषधासाठी सुद्धा केला जातो. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक खोकला, घसादुखी, सर्दी आणि इतर सामान्य आजारांपासून शरीराचा बचाव करतात.

5 / 5 लसूण खाल्ल्यामुळे शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होते. त्यामुळे आहारात लसूणचे सेवन करावे. लसूण खाल्ल्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते.

लसूण खाल्ल्यामुळे शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होते. त्यामुळे आहारात लसूणचे सेवन करावे. लसूण खाल्ल्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते.

Web Title: Include these spices in your diet to boost immunity and protect your body from seasonal illnesses

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Published On: Jun 18, 2026 | 10:40 AM

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