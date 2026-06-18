रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी आहारात करा ‘या’ मसाल्यांचा समावेश, हंगामी आजारांपासून होणार नाही शरीराचे नुकसान

वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांचा आरोग्यावर लगेच परिणाम दिसून येतो. कधी ऊन तर कधी पाऊस पडत असल्यामुळे आजारांमध्ये वाढ होते. शरीराला कोणत्याही गंभीर किंवा साथीच्या आजाराची लागण झाल्यानंतर रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊन जाते. यामुळे सतत थकवा, अशक्तपणा तर काहीवेळा वारंवार चक्कर सुद्धा येते. वातवरणात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे हंगामी आजार वाढतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी आहारात कोणत्या मसाल्यांचा समावेश करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर. (फोटो सौजन्य – istock)