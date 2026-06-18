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इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ची घोषणा, बादशाहचा समय रैनाला टोला, रॅपरच्या कमेंटने वेधलं लक्ष

Updated On: Jun 18, 2026 | 10:37 AM IST
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सारांश

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2'ची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. यानंतर रॅपर Badshah याने Samay Raina याला मिश्कील टोला लगावला. 'अच्छा एडिटर रखना' या कमेंटची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये समय रैना त्याच्या ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ या शोवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे चर्चेत होता. शोच्या एका एपिसोडमुळे हा वाद निर्माण झाला होता. एका एपिसोडमध्ये, रणवीर अलाहाबादियाने पालकांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती, ज्यामुळे रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, त्याचा शो आणि शोमध्ये दिसणारे इतर सेलिब्रिटी इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या निशाण्यावर आले. हे प्रकरण इतके वाढले की समयला प्लॅटफॉर्मवरून सर्व एपिसोड काढून टाकावे लागले आणि हे प्रकरण न्यायालयातही पोहोचले.  या वादानंतर एका वर्षाने, समय रैना प्रेक्षकांसमोर परत येण्यास तयार आहे. अलीकडेच, नेटफ्लिक्सने ‘इंडियाज गॉट लेटंट २’ ची अधिकृत घोषणा केली आहे, ज्यावर रॅपर बादशाहची प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहे.

ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सने नुकताच नवीन सीझनची झलक दाखवणारा एक फोटो पोस्ट केला आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मने ‘इंडियाज गॉट टॅलेंट’मध्ये दिसलेल्या बॉडीगार्डचा फोटो शेअर केला आणि शोचे वाईट नजरेपासून रक्षण करण्यासाठी प्रेक्षकांना लेमन-पेपर इमोजी जोडण्यास सांगितले. या पोस्टवर लगेचच प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. गायक आणि रॅपर बादशाहनेही समय रैनाच्या आगामी शोच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया दिली.

समय रैनाच्या आगामी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट २’ च्या घोषणेच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना, बादशाहने एका जुन्या वादावर टोला लगावत लिहिले, “स्वतःसाठी एक चांगला एडिटर शोध.” बादशाहची पोस्ट पाहिल्यानंतर, इतर अनेक युझर्सनीही विनोद करायला सुरुवात केली. एकाने लिहिले, “‘तेत्तिरी’साठीही चांगले शब्द शोधायला हवे होतेस.” दुसऱ्याने लिहिले, “रणवीर अलाहाबादियानेही समय रैनाला लिंबू आणि मिरची भेट द्यायला हवी.” आणखी एकाने लिहिले, “तू टकला, तू दुष्ट नजरेचा माणूस.” युझर्स अशाच प्रकारच्या कमेंट्स करून पोस्टची खिल्ली उडवत आहेत.

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‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ वाद काय आहे?

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ वादाबद्दल बोलायचे झाल्यास, हे प्रकरण एक वर्ष जुने आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, समय रैनाने त्याच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या शोचा एक एपिसोड यूट्यूबवर अपलोड केला होता, ज्यामध्ये रणवीर अलाहाबादियानेही पॅनेलिस्ट म्हणून भाग घेतला होता. या काळात, रणवीरने पालकांबद्दल एक आक्षेपार्ह टिप्पणी केली, ज्यामुळे हा वाद हळूहळू वाढत गेला आणि सोशल मीडिया वापरकर्ते इतके संतप्त झाले की त्यांनी रणवीर अलाहाबादिया आणि समय रैना या दोघांनाही लक्ष्य केले. हा वाद इतका वाढला की समय रैनाने अखेरीस त्याच्या शोचे सर्व भाग यूट्यूबवरून काढून टाकले, परंतु राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) हस्तक्षेप केल्यावर हा वाद आणखी वाढला, ज्यामुळे रणवीरला माफी मागावी लागली. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले.

Web Title: Indias got latent 2 announced badshah takes a dig at samay raina rappers comment grabs attention

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Published On: Jun 18, 2026 | 10:37 AM

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