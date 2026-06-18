30 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी फ्रान्सचे दरवाजे खुले; भारत-फ्रान्सचा AI वर मोठा करार

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या रोडमॅपनुसार दोन्ही देश सुरक्षित, पारदर्शक आणि मानवी हक्कांचा आदर करणाऱ्या एआय प्रणाली विकसित करण्यासाठी एकत्र काम करतील, ऑनलाइन बालसुरक्षा, चुकीची माहिती रोखणे, गोपनीयतेचे संरक्षण आणि डेटा शेअरिंगसाठी विश्वासार्ह चौकट विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
उच्च शिक्षण क्षेत्रात फ्रान्सने २०३० पर्यंत ३० हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे उद्दिष्ट पुन्हा अधोरेखित केले आहे. यासाठी शैक्षणिक पात्रतांच्या परस्पर मान्यतेचा विस्तार, संयुक्त पदवी अभ्यासक्रम आणि संशोधन सहकार्याला चालना दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ४ आयआयटी मुंबई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद व आयआयएससी बेंगळुरू यांसह भारतीय संस्थांनी फ्रान्समधील विविध विद्यापीठे आणि उद्योगसमूहांसोबत १९ करार केले आहेत.
ऊर्जा, हवामान बदल, थ्री डी संगणन, एरोनॉटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्टार्टअप्स या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त संशोधन व नवोन्मेषाला गती मिळणार आहे. अंतराळ क्षेत्रातही दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले असून पृथ्वी निरीक्षण, मानवी अंतराळ मोहिमा आणि भविष्यातील लो-अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशनसंबंधी संयुक्त उपक्रमांवर भर देण्यात येणार आहे. या रोडमॅपमुळे भारताच्या ‘विकसित भारत २०४७ आणि फ्रान्सच्या ‘फ्रान्स २०३०’ या महत्त्वाकांक्षी योजनांना बळ मिळणार असून सशोधक, विद्यार्थी, स्टार्टअप्स आणि उद्योग क्षेत्रासाठी नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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