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30 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी फ्रान्सचे दरवाजे खुले; भारत-फ्रान्सचा AI वर मोठा करार

Updated On: Jun 18, 2026 | 10:36 AM IST
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सारांश

भारत आणि फ्रान्स यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उच्च शिक्षण, अंतराळ संशोधन आणि स्टार्टअप्स क्षेत्रातील सहकार्याला नवी चालना देण्यासाठी 'इंडिया-फ्रान्स इनोव्हेशन रोडमॅप 2030' जाहीर केला आहे. या करारामुळे भारतीय विद्यार्थी, संशोधक आणि उद्योजकांसाठी अनेक नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.

30 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी फ्रान्सचे दरवाजे खुले; भारत-फ्रान्सचा AI वर मोठा करार

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • 2030 पर्यंत 30 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना फ्रान्समध्ये शिक्षणाची संधी.
  • ‘ट्रस्टेड AI’ विकसित करण्यासाठी भारत-फ्रान्स संयुक्तपणे काम करणार.
  • अंतराळ संशोधन, स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेष क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भर.
भारत आणि फ्रान्स यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च शिक्षण, आरोग्य, अंतराळ संशोधन आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील सहकार्याला नवी दिशा देण्यासाठी ‘इंडिया-फ्रान्स इनोव्हेशन रोडमॅप २०३०’ जाहीर केला आहे. या रोडमॅप अंतर्गत ‘ट्रस्टेड एआय’ (विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता) हा द्विपक्षीय सहकार्याचा प्रमुख आधारस्तंभअसेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत-फ्रान्स संबंधांना ‘स्पेशल ग्लोबल स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चा दर्जा दिल्यानंतर हा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

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गोपनीयतेचे संरक्षण आणि विश्वासार्हतेवर भर

या रोडमॅपनुसार दोन्ही देश सुरक्षित, पारदर्शक आणि मानवी हक्कांचा आदर करणाऱ्या एआय प्रणाली विकसित करण्यासाठी एकत्र काम करतील, ऑनलाइन बालसुरक्षा, चुकीची माहिती रोखणे, गोपनीयतेचे संरक्षण आणि डेटा शेअरिंगसाठी विश्वासार्ह चौकट विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात फ्रान्सने २०३० पर्यंत ३० हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे उद्दिष्ट पुन्हा अधोरेखित केले आहे. यासाठी शैक्षणिक पात्रतांच्या परस्पर मान्यतेचा विस्तार, संयुक्त पदवी अभ्यासक्रम आणि संशोधन सहकार्याला चालना दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ४ आयआयटी मुंबई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद व आयआयएससी बेंगळुरू यांसह भारतीय संस्थांनी फ्रान्समधील विविध विद्यापीठे आणि उद्योगसमूहांसोबत १९ करार केले आहेत.

यावर दिले लक्ष

  • भारत-फ्रान्स इनोव्हेशन नेटवर्कची स्थापना
  • कानपूरमध्ये एरोनॉटिक्स प्रशिक्षण कॅम्पस उभारणार
  • स्टार्टअप्ससाठी ‘इंडिया फ्रान्स इंनोक्सचेंगे ब्रिज’ सुरू
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विविध योजनांना मिळणार बळ

ऊर्जा, हवामान बदल, थ्री डी संगणन, एरोनॉटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्टार्टअप्स या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त संशोधन व नवोन्मेषाला गती मिळणार आहे. अंतराळ क्षेत्रातही दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले असून पृथ्वी निरीक्षण, मानवी अंतराळ मोहिमा आणि भविष्यातील लो-अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशनसंबंधी संयुक्त उपक्रमांवर भर देण्यात येणार आहे. या रोडमॅपमुळे भारताच्या ‘विकसित भारत २०४७ आणि फ्रान्सच्या ‘फ्रान्स २०३०’ या महत्त्वाकांक्षी योजनांना बळ मिळणार असून सशोधक, विद्यार्थी, स्टार्टअप्स आणि उद्योग क्षेत्रासाठी नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: India france innovation roadmap 2030 trusted ai 30 thousand indian students opportunity france

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Published On: Jun 18, 2026 | 10:35 AM

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