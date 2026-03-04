Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा सतत काहींना काही करत असतात. कधी बाजारात उपलब्ध असलेले केमिकल युक्त सप्लिमेंट्स प्यायले तर कधी महागडा डाएट घेऊन पोट मांड्यावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी केला जातो. पण वारंवार आहारात केलेल्या बदलांमुळे शरीरात महाभयंकर परिणाम दिसून येतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी उपाशी पोटी कोणत्या पेयांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या पेयांच्या सेवनामुळे पोट मांड्यावर वाढलेला चरबीचा घेरत महिन्याभरात कमी होईल. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Mar 04, 2026 | 12:00 PM
1 / 5 सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी दुधाचा चहा पिण्याऐवजी ग्रीन टी प्यावा. यामुळे फॅट्सचं ऑक्सिडेशन व्हायला मदत होते आणि पोट स्वच्छ होते. ग्रीन टी मध्ये कॅटेचिन्स हे ॲण्टीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असते.

2 / 5 एक ग्लास कोमट पाण्यात लिंबाचा रस मिक्स करून प्यायल्यास संपूर्ण बॉडी डिटॉक्स होण्यास मदत होते. लिंबाच्या रसात असलेले गुणकारी घटक आतड्यांमधील घाण बाहेर काढून टाकतात.

3 / 5 वजन कमी करण्यासाठी सर्वात्तम पर्याय म्हणजे ॲपल साईड व्हिनेगर. एक ग्लास पाण्यात ॲपल साईड व्हिनेगर टाकून प्यायल्यास महिनाभरात वजन कमी होऊन तुम्ही स्लिम दिसाल.

4 / 5 उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी चिया सीड्सच्या पाण्याचे सेवन केले जाते. हे पाणी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाते.

5 / 5 वाढलेले वजन झपाट्याने कमी करण्यासाठी आल्याचा चहा प्यावा. आल्याच्या चहामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीर आतून स्वच्छ करतात आणि अनावश्यक चरबी बाहेर काढून टाकण्यासाठी मदत करतात.

Mar 04, 2026 | 12:00 PM
