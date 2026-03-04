उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा सतत काहींना काही करत असतात. कधी बाजारात उपलब्ध असलेले केमिकल युक्त सप्लिमेंट्स प्यायले तर कधी महागडा डाएट घेऊन पोट मांड्यावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी केला जातो. पण वारंवार आहारात केलेल्या बदलांमुळे शरीरात महाभयंकर परिणाम दिसून येतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी उपाशी पोटी कोणत्या पेयांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या पेयांच्या सेवनामुळे पोट मांड्यावर वाढलेला चरबीचा घेरत महिन्याभरात कमी होईल. (फोटो सौजन्य – istock)