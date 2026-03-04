Samruddhi Expressway: समृद्धी महामार्गावर शिवडे येथे इंटरचेंज, एमएसआरडीसी-सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चाचपणी

शिवडे येथे इंटरचेंज प्रत्यक्षात साकारल्यास सिन्नर तालुक्यातील गोंदेनंतरचा हा दुसरा इंटरचेंज ठरेल. विशेष म्हणजे, नाशिककरांसाठी हा सर्वात जवळचा प्रवेशबिंदू ठरू शकतो. सध्या नागपूर किंवा मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांना गोंदे (ता. सिन्नर) येथे सुमारे ४० किमी किंवा भरवीर (ता. इगतपुरी) येथे ४३ किमी अंतर पार करावे लागते. शिवडे इंटरचेंज उभारल्यास हे अंतर केवळ २५ किमीवर येईल. परिणामी किमान १५ किमीची बचत होऊन प्रवासाचा वेळही सुमारे ३० मिनिटांनी कमी होईल. दरम्यान, एमएसआरडीसीच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित स्थळाची पाहणी केल्याचे वृत्त असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यास दुजोरा दिला आहे. वाढत्या वाहतुकीच्या पाश्र्श्वभूमीवर हा पर्याय व्यवहार्य ठरू शकतो, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
प्रस्तावित कनेक्टिव्हिटीमुळे जळगाव, मालेगाव आदी भागांतून येणारी वाहने रिंगरोडमार्गे सय्यद पिंप्री, ब्राम्हणवाडे, शिंदे, चिचोली, पांढुर्ली (राज्यमार्ग क्र. ३७) मार्गे शिवडे इंटरवेजपर्यंत पोहोचू शकतील. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या काळात वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यास मदत होईल.
नाशिकच्या बिटको चौकातून भगूरमार्गे पांढुर्ली-शिवडे मार्गाने वाहने थेट प्रस्तावित इंटरचेंजवरून समृद्धी महामार्गावर प्रवेश करू शकतील. समृद्धीमार्गे येणाऱ्या प्रवाशांनाही शिवडे येथून नाशिक शहरात जलद पोहोचता येईल. नाशिक रोड रेल्वे स्थानकापासून शिवडे हे सुमारे २५ किमी अंतरावर असल्याने रेल्वे प्रवाशांनाही या मार्गाचा लाभ होईल.
नाशिककरांना गोंदे व भरवीर इंटरचेंजचे अंतर अनुक्रमे ४० व ४३ किमी आहे. शिवडे इंटरचेंज प्रत्यक्षात आल्यास किमान १५ किमीची बचत होईल. कुंभमेळ्यात हा इंटरवेज अधिक लाभदायी ठरेल, ही बाब एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर प्राथमिक स्तरावर सकारात्मक चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अविनाश देवरे यांनी दिली.