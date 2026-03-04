Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव

CIA Kurdish plan Iran regime change 2026 : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या निधनानंतर आता इराणच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पश्चिम आशियातील राजकारण पूर्णपणे बदलून टाकणारा एक अत्यंत गोपनीय अहवाल समोर आला आहे. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयए (CIA) आता इराणमध्ये लोकशाहीच्या नावाखाली एक मोठा अंतर्गत उठाव घडवून आणण्यासाठी सक्रिय झाली आहे. यासाठी इराणच्या सीमेवर असलेल्या कुर्दिश सैन्याला हाताशी धरून तेहरानमधील सत्ता उलथवून लावण्याची ही ‘हाय-लेव्हल’ रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे.
अनेक वर्षांपासून इराणमधील राजवटीशी संघर्ष करणाऱ्या कुर्दिश सैनिकांना आता अमेरिकेचे थेट पाठबळ मिळताना दिसत आहे. सीआयए या बंडखोर गटांना केवळ निधीच नाही, तर अत्याधुनिक ड्रोन्स, मिसाईल्स आणि कम्युनिकेशन यंत्रणा पुरवत असल्याचा दावा केला जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश इराणच्या आतूनच एक असा उठाव सुरू करणे आहे, ज्याला इराणी लष्करही रोखू शकणार नाही. जर हे गृहयुद्ध पेटले, तर इराणचे तुकडे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ज्यामुळे संपूर्ण जगाच्या भू-राजकारणावर याचे पडसाद उमटतील.
मंगळवारी जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘कुर्दिस्तान डेमोक्रॅटिक पार्टी’चे (KDPI) अध्यक्ष मुस्तफा हिजरी यांच्याशी फोनवर सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेचा तपशील जरी गुलदस्त्यात असला तरी, कुर्दिश नेत्यांच्या मते पश्चिम इराणमध्ये लष्करी मोहीम सुरू करण्यासाठी हीच ‘सुवर्णसंधी’ आहे. ट्रम्प प्रशासनाने कुर्दिश नेत्यांना दिलेले हे आश्वासन इराणसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. अमेरिकेच्या या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे इराणचे नवे नेतृत्व आता बॅकफूटवर आले आहे.
BREAKING: 🚨 CIA working to arm Kurdish forces to spark uprising “Kurdish-Iranian opposition forces will be going into western Iran as part of some kind of a ground operation, they will have support” They want to balkanise Iran.
pic.twitter.com/D3nR1yP4uA — ADAM (@AdameMedia) March 4, 2026
credit – social media and Twitter
अमेरिकेच्या या गुप्त योजनेची कुणकुण लागताच इराणने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इराणच्या शक्तिशाली ‘क्रांतिकारी रक्षक’ दलाने (Islamic Revolutionary Guard Corps) कुर्दिश बंडखोरांच्या तळांवर डझनभर आत्मघाती ड्रोन हल्ले केले आहेत. इराणचे म्हणणे आहे की, बाहेरील शक्तींच्या मदतीने देशात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही. या लष्करी हालचालींमुळे इराण-इराक सीमेवर भीषण तणाव निर्माण झाला असून हजारो नागरिकांनी आपली घरे सोडून पलायन केले आहे.
या संपूर्ण नाट्यात इस्रायलची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. इस्रायली हवाई दलाने अलीकडेच इराकी सीमेजवळील इराणी चौक्यांना लक्ष्य केले आहे. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हे हल्ले कुर्दिश सैनिकांना पुढे सरकण्यासाठी रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी केले जात आहेत. उत्तर इराणमध्ये एक ‘सुरक्षित बफर झोन’ तयार करण्याचा अमेरिकेचा मानस असून, तिथून इराणच्या मुख्य भूभागावर हल्ले करणे सोपे होईल. इराण आता या दुहेरी संकटाचा सामना कसा करणार? एकीकडे अमेरिकेची गुप्त रणनीती आणि दुसरीकडे सीमेवर कुर्दिश सैन्याचा दबाव, यामुळे इराणच्या इतिहासातील हा सर्वात कठीण काळ मानला जात आहे.
Ans: सीआयए कुर्दिश सैन्याला आधुनिक शस्त्रे पुरवून इराणमध्ये अंतर्गत बंडाळी आणि सत्तापालटासाठी प्रोत्साहित करत असल्याची चर्चा आहे.
Ans: इराणमध्ये लोकप्रिय उठावाला चालना देण्यासाठी आणि पश्चिम इराणमध्ये लष्करी मोहीम सुरू करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा संवाद साधला.
Ans: इराणच्या IRGC दलाने कुर्दिश तळांवर ड्रोन हल्ले वाढवले असून सीमेवर मोठी लष्करी कुमक तैनात केली आहे.