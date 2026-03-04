Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव

CIA Kurdish Plan: कुर्दिश सैन्याला शस्त्रास्त्र देऊन सीआयए इराणमध्ये उठाव भडकवण्याचा कट रचत असल्याचे वृत्त आहे. ट्रम्प प्रशासन कुर्दिश नेत्यांशी लोकप्रिय उठावाला चालना देण्याच्या शक्यतेवर सक्रियपणे चर्चा करत आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:57 AM
cia kurdish plan iran regime change donald trump secret deal

Iran Regime Change: इराणमध्ये सत्तापालटाचा 'मास्टरप्लॅन'! CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; ट्रम्प यांच्या एका फोन कॉलने तेहरान हादरलं ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सत्तेला सुरुंग
  • ट्रम्प यांची एन्ट्री
  • इराणचा प्रतिहल्ला

CIA Kurdish plan Iran regime change 2026 : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या निधनानंतर आता इराणच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पश्चिम आशियातील राजकारण पूर्णपणे बदलून टाकणारा एक अत्यंत गोपनीय अहवाल समोर आला आहे. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयए (CIA) आता इराणमध्ये लोकशाहीच्या नावाखाली एक मोठा अंतर्गत उठाव घडवून आणण्यासाठी सक्रिय झाली आहे. यासाठी इराणच्या सीमेवर असलेल्या कुर्दिश सैन्याला हाताशी धरून तेहरानमधील सत्ता उलथवून लावण्याची ही ‘हाय-लेव्हल’ रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे.

CIA चा ‘कुर्दिश प्लॅन’ आणि गृहयुद्धाची टांगती तलवार

अनेक वर्षांपासून इराणमधील राजवटीशी संघर्ष करणाऱ्या कुर्दिश सैनिकांना आता अमेरिकेचे थेट पाठबळ मिळताना दिसत आहे. सीआयए या बंडखोर गटांना केवळ निधीच नाही, तर अत्याधुनिक ड्रोन्स, मिसाईल्स आणि कम्युनिकेशन यंत्रणा पुरवत असल्याचा दावा केला जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश इराणच्या आतूनच एक असा उठाव सुरू करणे आहे, ज्याला इराणी लष्करही रोखू शकणार नाही. जर हे गृहयुद्ध पेटले, तर इराणचे तुकडे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ज्यामुळे संपूर्ण जगाच्या भू-राजकारणावर याचे पडसाद उमटतील.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ayatollah Ali Khamenei: शिया राजकारणाचा मेरुमणी कोसळला; इराणला अण्वस्त्रशक्ती बनवणाऱ्या ‘अदृश्य’ सम्राटाचा ‘असा’ होता जीवनप्रवास

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘गेम चेंजर’ फोन कॉल

मंगळवारी जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘कुर्दिस्तान डेमोक्रॅटिक पार्टी’चे (KDPI) अध्यक्ष मुस्तफा हिजरी यांच्याशी फोनवर सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेचा तपशील जरी गुलदस्त्यात असला तरी, कुर्दिश नेत्यांच्या मते पश्चिम इराणमध्ये लष्करी मोहीम सुरू करण्यासाठी हीच ‘सुवर्णसंधी’ आहे. ट्रम्प प्रशासनाने कुर्दिश नेत्यांना दिलेले हे आश्वासन इराणसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. अमेरिकेच्या या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे इराणचे नवे नेतृत्व आता बॅकफूटवर आले आहे.

credit – social media and Twitter

इराणचा ‘आयआरजीसी’ (IRGC) कडून भीषण ड्रोन स्ट्राईक

अमेरिकेच्या या गुप्त योजनेची कुणकुण लागताच इराणने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इराणच्या शक्तिशाली ‘क्रांतिकारी रक्षक’ दलाने (Islamic Revolutionary Guard Corps) कुर्दिश बंडखोरांच्या तळांवर डझनभर आत्मघाती ड्रोन हल्ले केले आहेत. इराणचे म्हणणे आहे की, बाहेरील शक्तींच्या मदतीने देशात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही. या लष्करी हालचालींमुळे इराण-इराक सीमेवर भीषण तणाव निर्माण झाला असून हजारो नागरिकांनी आपली घरे सोडून पलायन केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel-Iran War: डोळे उघडे ठेवा, मृत्यू जवळ आहे! दातात बसवली चिप अन् झाला घात; खामेनींच्या हत्येमागील ‘सायबर स्ट्राईक’चा खुलासा

इस्रायलची साथ आणि ‘बफर झोन’ची निर्मिती

या संपूर्ण नाट्यात इस्रायलची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. इस्रायली हवाई दलाने अलीकडेच इराकी सीमेजवळील इराणी चौक्यांना लक्ष्य केले आहे. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हे हल्ले कुर्दिश सैनिकांना पुढे सरकण्यासाठी रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी केले जात आहेत. उत्तर इराणमध्ये एक ‘सुरक्षित बफर झोन’ तयार करण्याचा अमेरिकेचा मानस असून, तिथून इराणच्या मुख्य भूभागावर हल्ले करणे सोपे होईल. इराण आता या दुहेरी संकटाचा सामना कसा करणार? एकीकडे अमेरिकेची गुप्त रणनीती आणि दुसरीकडे सीमेवर कुर्दिश सैन्याचा दबाव, यामुळे इराणच्या इतिहासातील हा सर्वात कठीण काळ मानला जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: CIA आणि कुर्दिश सैन्यामध्ये नेमकी काय चर्चा झाली आहे?

    Ans: सीआयए कुर्दिश सैन्याला आधुनिक शस्त्रे पुरवून इराणमध्ये अंतर्गत बंडाळी आणि सत्तापालटासाठी प्रोत्साहित करत असल्याची चर्चा आहे.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुर्दिश नेत्यांशी का संपर्क साधला?

    Ans: इराणमध्ये लोकप्रिय उठावाला चालना देण्यासाठी आणि पश्चिम इराणमध्ये लष्करी मोहीम सुरू करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा संवाद साधला.

  • Que: इराणने या हालचालींना काय प्रत्युत्तर दिले आहे?

    Ans: इराणच्या IRGC दलाने कुर्दिश तळांवर ड्रोन हल्ले वाढवले असून सीमेवर मोठी लष्करी कुमक तैनात केली आहे.

