Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Instead Of Using Expensive Hair Serums And Shampoos Using Rosemary Will Reduce Hair Fall

महागड्या हेअर सीरम व शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी Rosemary चा वापर केल्यास केसांचे गळणे होईल कमी

केस गळणे किंवा केसात कोंडा होणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. सतत केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या हेअर सीरम आणि शाम्पूचा वापर करतात. पण यामध्ये असलेल्या केमिकलयुक्त घटकांमुळे केसांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी खूप जास्त वाढतात. त्यामुळे केसांच्या वाढलेल्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी रोझमेरीचा वापर करावा. रोझमेरीच्या वापरामुळे केसांच्या सर्वच समस्या दूर होतात. याशिवाय रोझमेरीचा स्प्रे केसांवर मारल्यास केसांमध्ये वाढलेला कोंडा नष्ट होईल आणि केसांच्या समस्यांपासून कायमची सुटका मिळेल. जाणून घ्या रोझमेरीचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 17, 2026 | 03:40 PM
महागड्या हेअर सीरम व शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी Rosemary चा वापर केल्यास केसांचे गळणे होईल कमी

महागड्या हेअर सीरम व शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी Rosemary चा वापर केल्यास केसांचे गळणे होईल कमी

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 रोझमेरी ही एक औषधी वनस्पती आहे. ही वनस्पती केस गळतीसाठी जीवन रक्षक मानली जाते. टोपात पाणी गरम करून त्यात रोझमेरी टाकून उकळवून घ्या. त्यानंतर तयार केलेले पाणी गाळून स्प्रे बॉटलमध्ये भरून नियमित केसांवर स्प्रे करा.

रोझमेरी ही एक औषधी वनस्पती आहे. ही वनस्पती केस गळतीसाठी जीवन रक्षक मानली जाते. टोपात पाणी गरम करून त्यात रोझमेरी टाकून उकळवून घ्या. त्यानंतर तयार केलेले पाणी गाळून स्प्रे बॉटलमध्ये भरून नियमित केसांवर स्प्रे करा.

2 / 5 तुमचे केस जर कोरडे आणि निस्तेज झाले असतील तर रोझमेरी हेअर मास्क केसांवर लावल्यास केस सुंदर होतील. रोझमेरीच्या वापरामुळे केसांच्या समस्या कमी होऊन केस सुंदर आणि मजबूत होतात.

तुमचे केस जर कोरडे आणि निस्तेज झाले असतील तर रोझमेरी हेअर मास्क केसांवर लावल्यास केस सुंदर होतील. रोझमेरीच्या वापरामुळे केसांच्या समस्या कमी होऊन केस सुंदर आणि मजबूत होतात.

3 / 5 रोझमेरी तेल केसांच्या मुळांना पोषण देते आणि केस मजबूत करण्यास मदत करते. रोजच्या वापरातील कोणत्याही तेलात रोझमेरी तेल मिक्स करून लावावे. त्यानंतर हलकासा मसाज करून केस दुसऱ्या दिवशी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या.

रोझमेरी तेल केसांच्या मुळांना पोषण देते आणि केस मजबूत करण्यास मदत करते. रोजच्या वापरातील कोणत्याही तेलात रोझमेरी तेल मिक्स करून लावावे. त्यानंतर हलकासा मसाज करून केस दुसऱ्या दिवशी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या.

4 / 5 केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकवून ठेवण्यासाठी रोझमेरी अतिशय उपयुक्त ठरेल. थंडीच्या दिवसांमध्ये केस खूप जास्त कोरडे आणि निस्तेज होतात. अशावेळी केस मजबूत करण्यासाठी रोझमेरी स्प्रेचा वापर करावा.

केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकवून ठेवण्यासाठी रोझमेरी अतिशय उपयुक्त ठरेल. थंडीच्या दिवसांमध्ये केस खूप जास्त कोरडे आणि निस्तेज होतात. अशावेळी केस मजबूत करण्यासाठी रोझमेरी स्प्रेचा वापर करावा.

5 / 5 बऱ्याचदा कामाच्या धावपळीमध्ये स्प्रे बनवण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. अशावेळी तुम्ही शाम्पूमध्ये रोझमेरी तेलाचे एक दोन थेंब टाकून केस स्वच्छ धुतल्यास सकारात्मक फरक दिसून येईल.

बऱ्याचदा कामाच्या धावपळीमध्ये स्प्रे बनवण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. अशावेळी तुम्ही शाम्पूमध्ये रोझमेरी तेलाचे एक दोन थेंब टाकून केस स्वच्छ धुतल्यास सकारात्मक फरक दिसून येईल.

Web Title: Instead of using expensive hair serums and shampoos using rosemary will reduce hair fall

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

Jan 22, 2026 | 08:36 AM
Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Jan 22, 2026 | 08:35 AM
IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

Jan 22, 2026 | 08:33 AM
‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

Jan 22, 2026 | 08:31 AM
फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

Jan 22, 2026 | 08:31 AM
Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Jan 22, 2026 | 08:22 AM
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM