महागड्या हेअर सीरम व शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी Rosemary चा वापर केल्यास केसांचे गळणे होईल कमी

केस गळणे किंवा केसात कोंडा होणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. सतत केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या हेअर सीरम आणि शाम्पूचा वापर करतात. पण यामध्ये असलेल्या केमिकलयुक्त घटकांमुळे केसांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी खूप जास्त वाढतात. त्यामुळे केसांच्या वाढलेल्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी रोझमेरीचा वापर करावा. रोझमेरीच्या वापरामुळे केसांच्या सर्वच समस्या दूर होतात. याशिवाय रोझमेरीचा स्प्रे केसांवर मारल्यास केसांमध्ये वाढलेला कोंडा नष्ट होईल आणि केसांच्या समस्यांपासून कायमची सुटका मिळेल. जाणून घ्या रोझमेरीचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)