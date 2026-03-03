Purandar मध्ये GBS चा रूग्ण? ‘या’ हॉस्पिटलमध्ये रूग्णावर उपचार सुरू; आरोग्य विभागाने केले ‘हे’ आवाहन

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आरोग्य विभागाकडून परिसरात जनजागृती, पाणी व स्वच्छतेबाबत सूचना, तसेच लक्षणे आढळल्यास त्वरित प्राथमिक आरोग्य केंद्रात संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 08:21 PM
पुरंदर तालुक्यात आढळला जीबीएस सदृश रूग्ण (फोटो - सोशल मिडिया)

पुरंदर तालुक्यात जी.बी.एस. सदृश्य रुग्ण आढळला
सुसंगत रूग्ण आढळल्याने आरोग्य विभाग सतर्क 
पुढील उपचारासाठी रुग्णाला पुण्यात हलविण्यात आले

नीरा: पुरंदर तालुक्यातील नीरा येथे ५१ वर्षीय व्यक्तीमध्ये जी.बी.एस. (गिलियन-बारे सिंड्रोम) या आजाराच्या निदानाशी सुसंगत अहवाल आल्याने आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे. संबंधित रुग्णावर सध्या पुणे येथील भारती रुग्णालयात उपचार सुरू असून नीरा प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून खबरदारीच्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

सदर व्यक्ती गेल्या सहा दिवसांपासून नीरा येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत होती. अशक्तपणा, हात-पायाला मुंग्या येणे, अंगात शक्ती कमी होणे अशी लक्षणे दिसून येत होती. खाजगी डॉक्टरांनी महागडी इंजेक्शने देत उपचार केले; मात्र दोन दिवसांपूर्वी श्वसनाचा त्रास वाढल्याने रुग्णाला पुढील उपचारासाठी पुण्यात हलविण्यात आले. विविध वैद्यकीय तपासण्या केल्यानंतर जी.बी.एस. या आजाराच्या निदानाशी सुसंगत असा अहवाल प्राप्त झाला.

GBS Case: महाराष्ट्रातील वाढत्या गुइलेन बॅरे सिंड्रोमच्या वाढत्या केसवर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा चिकन खाणाऱ्यांसाठी सल्ला

या संदर्भात पुरंदर तालुका पंचायत समितीचे आरोग्य अधिकारी डॉ. विक्रम काळे यांनी सांगितले की, संबंधित रुग्णामध्ये जी.बी.एस. सदृश्य लक्षणे आढळली असून अहवालाने त्यास दुजोरा दिला आहे. हा आजार संसर्गजन्य नसून प्रामुख्याने दूषित पाणी किंवा अन्नामुळे होणाऱ्या संसर्गानंतर शरीराच्या प्रतिकारशक्तीतील बिघाडामुळे उद्भवू शकतो. योग्य वेळी उपचार मिळाल्यास हा आजार तात्पुरता असून रुग्ण पूर्णपणे बरा होऊ शकतो.

आरोग्य विभागाकडून परिसरात जनजागृती, पाणी व स्वच्छतेबाबत सूचना, तसेच लक्षणे आढळल्यास त्वरित प्राथमिक आरोग्य केंद्रात संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता सतर्क राहावे, स्वच्छ पाणी पिणे, अन्नाची स्वच्छता राखणे आणि अशक्तपणा, मुंग्या येणे, श्वसनाचा त्रास अशी लक्षणे जाणवल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन डॉ. काळे यांनी केले आहे.

महाराष्ट्रात जीबी सिंड्रोमचा धोका वाढला; रुग्णसंख्या वाढतानाच सांगलीत दोघांचा मृत्यू

नीरा परिसरात आढळलेल्या जीबीएस रुग्णाचा कोठे प्रवास झाला , कोठे काय खान्यात आले तसेच त्यांच्या परिसरातील पाण्याचे नमुने घेऊन सर्व्हेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच रुग्णाची सर्व इंतभूत माहिती घेऊन उपाययोजना कऱण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

– डॉ. रामचंद्र हंकारे,
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प.पुणे

