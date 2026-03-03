BSNL मध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी! कोण करू शकतं अर्ज? जाणून घ्या पात्रता

ही भरती सीनियर एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी पदांसाठी काढण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दोन क्षेत्रांचा समावेश आहे. पहिले क्षेत्र टेलिकॉमशी संबंधित आहे ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकम्युनिकेशन, कॉम्प्युटर सायन्स, आयटी, इलेक्ट्रिकल किंवा याशी संबंधित शाखांची पदे आहेत. दुसरे क्षेत्र वित्ताशी (Finance) संबंधित आहे. निवड प्रक्रिया पूर्णपणे कॉम्प्युटर आधारित परीक्षेच्या (CBT) माध्यमातून होईल. या परीक्षेच्या आधारावरच अंतिम निवड केली जाईल. कोणतीही मुलाखत घेतली जाणार नाही.
टेलिकॉम पदांसाठी उमेदवाराकडे BE किंवा B.Tech पदवी असणे आवश्यक आहे. ही पदवी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकम्युनिकेशन, कॉम्प्युटर सायन्स, आयटी, इलेक्ट्रिकल किंवा याशी संबंधित विषयांत असावी. तसेच उमेदवाराला किमान 60 टक्के गुण मिळालेले असावेत. Finance पदांसाठी उमेदवाराकडे चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) किंवा कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट (CMA) पदवी असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादेबद्दल बोलायचे झाले तर किमान वय 21 वर्षे आणि कमाल वय 30 वर्षे असावे. आरक्षित प्रवर्गातील (SC/ST/OBC/PwBD) उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट मिळेल.
अर्ज शुल्क वेगवेगळ्या कॅटेगरीनुसार आहे. सामान्य (OC), ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांना २,५०० रुपये अर्ज शुल्क द्यावे लागेल. तर एससी, एसटी आणि दिव्यांग (PwBD) प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 1250 रुपये शुल्क निर्धारित करण्यात आले आहे. शुल्काचा भरणा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा UPI द्वारे ऑनलाईन करावा लागेल.
ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
सर्वात आधी BSNL च्या अधिकृत परीक्षा वेबसाईटवर जा. तिथे ‘Senior Executive Trainee Recruitment 2026’ लिंकवर क्लिक करा. आपल्या वैध ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबरने रजिस्ट्रेशन करा. रजिस्ट्रेशननंतर लॉगिन करून फॉर्म भरायला सुरुवात करा. फॉर्ममध्ये वैयक्तिक माहिती जसे की नाव, जन्मतारीख, पत्ता इत्यादी आणि शैक्षणिक तपशील भरा. पासपोर्ट साईज फोटो, स्वाक्षरी आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे जसे की मार्कशीट, कॅटेगरी सर्टिफिकेट इत्यादी अपलोड करा. अर्ज शुल्क ऑनलाईन पेमेंट करा. फॉर्म सबमिट केल्यानंतर कन्फर्मेशन पेज डाऊनलोड करून घ्या आणि प्रिंट काढून सुरक्षित ठेवा. हे पेज पुढील प्रक्रियेसाठी खूप महत्त्वाचे असेल.
काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा
फॉर्म भरताना सर्व माहिती अचूक भरा, कारण चूक झाल्यास फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो. फोटो आणि सिग्नेचरचा साईज आणि फॉरमॅट योग्य असावा. जर तुमची पात्रता पूर्ण असेल तर लवकरात लवकर अप्लाय करा, कारण 31 मार्च 2026 नंतर कोणतीही संधी मिळणार नाही. ही बीएसएनएलची एक चांगली भरती आहे जिथे चांगले पॅकेज आणि सरकारी जॉब मिळवण्याची संधी आहे. परीक्षा CBT बेस्ड असेल, त्यामुळे ऑनलाईन मॉक टेस्टचा सराव करत राहा. जे उमेदवार पात्र आहेत त्यांनी या संधीचा फायदा नक्कीच घ्यावा. जर तुम्ही फॉर्म भरला असेल तर आम्हाला अपडेट नक्की द्या.