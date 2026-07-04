‘ऑपरेशन टायगर’नंतर धावपळीचा परिणाम; उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांची प्रकृती बिघडली, रुग्णालयात दाखल, सर्व कार्यक्रम रद्द

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील धावपळीच्या राजकीय घडामोडींमुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे वारंवार दौरे आणि सभांमध्ये व्यस्त होते. दरम्यान, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशनही सुरू झाले आणि ते त्याच्या कामात सक्रियपणे सहभागी झाले होते.
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विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान एकनाथ शिंदे यांना ताप आला. त्यानंतर ते काही पूर्वनियोजित कार्यक्रमांसाठी ठाण्याला गेले, पण तिथे त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली. त्यांचा अशक्तपणा आणि ताप लक्षात घेता, डॉक्टरांनी त्यांना घरी आराम करण्याऐवजी रुग्णालयात दाखल होऊन योग्य उपचार घेण्याचा सल्ला दिला. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना शुक्रवारी रात्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
रुग्णालय प्रशासन आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकृतीबाबत चिंतेचे कोणतेही मोठे कारण नाही. डॉक्टरांच्या मते, विषाणू संसर्ग आणि सततच्या कामाच्या ताणामुळे त्यांचे शरीर अशक्त झाले होते. वेळेवर उपचार मिळत असल्याने त्यांच्या प्रकृतीत वेगाने सुधारणा होत आहे. ते डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली असून त्यांना लवकरच डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची प्रकृती अचानक खालावल्याने अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम आणि बैठका रद्द किंवा पुढे ढकलण्यात आल्या. धुळे येथील ठाकरे गटाच्या शिवसेना उपनेत्या शुभांगी पाटील यांचा पक्षप्रवेश सोहळा दुपारी ठाण्यातील गंगुबाई शिंदे सभागृहात होणार होता, परंतु शिंदे यांच्या आजारपणामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. नंतर पहाटे २ वाजण्याच्या सुमारास, एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत शुभांगी पाटील यांनी अधिकृतपणे पक्षात प्रवेश केला.
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