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फिरायला गेले अन् तोंडावर आपटले! जोडप्यासोबत घडला तो प्रकार… पाहून यूजर्स म्हणाले, ‘हा तर भ्रष्टाचाराचा परिणाम’; Video Viral

Updated On: Jul 04, 2026 | 10:55 AM IST
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सारांश

Road Accident : रस्त्यावरील भल्यामोठ्या खड्ड्यामुळे एक जोडपे बाईकसह रस्त्यावर आपटले गेले, यात चालकाच्या डोक्याला मोठी दुखापत झाली. या घटनेमुळे आता चूक प्रशासनाची की बाईकस्वाराची यावरुन इंटरनेटवर युक्तीवाद सुरु झाला आहे.

फिरायला गेले अन् तोंडावर आपटले! जोडप्यासोबत घडला तो प्रकार... पाहून यूजर्स म्हणाले, 'हा तर भ्रष्टाचाराचा परिणाम'; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • पावसाळ्यातील एका रस्ते अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
  • घटनेनंतर रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत आणि सुरक्षिततेबाबत नेटकऱ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
  • अपघातानंतर नागरिकांनी संबंधित यंत्रणांच्या जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मुसळधार पावसांत गाडी चालवणे चालकासाठी कठीण होऊन बसते आणि त्यातही जर रस्ते खराब, निसरडे असतील तर समस्या आणखी वाढतात. निकृष्ट रस्त्यांचे पावसात होणारे बेहाल आपण दरवर्षी पाहत असतो. अशा कामांचा गंभीर परिणाम हा सामान्य माणसांवर होतो. बऱ्याचदा पावसाळ्यात समोरचा रस्ता स्पष्ट दिसत नाही ज्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे देखील पटकन नजरेस येत नाही. परिणामी रस्ते अपघातात वाढ होते.

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सध्या अशीच एक घटना सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे. रस्त्याच्या मधोमध एक मोठा खड्डा पडल्याने बाईकवरुन जाणाऱ्या जोडप्याचा अपघात झाला. अपघातानंतर चालकाच्या डोक्याला मोठी दुखापत झाल्याचे समजते, त्याला तोल ढासळत होता आणि डोक्याला हात लावून तो उभे राहण्याचा प्रयत्न करत होता. घटनेतील दृश्य पाहून आता यूजर्स चांगलेच नाराज झाले असून व्हिडिओला संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत.

काय दिसलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असेलल्या या घटनेत एक जोडप बाईकवरुन कुठेतरी जाताना दिसतं. बाईक वेगाने रस्त्यावरुन धावत असते ज्यामुळे रस्त्याच्या मधोमध पडलेला खड्डा बाईकस्वाराला दिसत नाही. परिणामी मोठ्या खड्ड्यात बाईक अडकते आणि चालकासोबत मागे बसलेली त्याची पत्नीही रस्त्यावर जोरदार आपटते. या अपघातात चालकाला इतका जबर मार बसतो की त्याला काही क्षण नीट उभं देखील राहता येत नाही. व्हिडिओमध्ये पत्नी आणि वाटसरु चालकाला आधार देत रस्त्याच्या कडेला नेताना दिसतात. या घटनेमुळे देशातील रस्त्यांच्या वाईट अवस्थेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पावसाच्या आधीत रस्त्याची दुरुस्ती होणे गरजेचे होते पण नेहमीप्रमाणे प्रशासनाने आपली जबाबदारी वेळेत निभावली नाही ज्याचा परिणाम सामान्य जनतेला भोगावा लागला.

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घटनेचा व्हिडिओ @TheSincereDude नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “मला खात्री आहे की हेल्मेटशिवाय गाडी चालवल्याबद्दल त्याला दंड केला जाईल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याचे डोके फुटल्यासारखे वाटते. जर त्याने तक्रार केली, तर रस्ते बांधणारे कंत्राटदार त्याला जिवंत सोडणार नाहीत; किंवा मग, हेल्मेट न घातल्याबद्दल त्यालाच अटक करून तुरुंगात पाठवले जाईल”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातातील प्रत्येक पीडिताला सरकारने नुकसानभरपाई दिली पाहिजे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Bike rider couple meets with accident after hitting pothole on rain soaked road video goes viral

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Published On: Jul 04, 2026 | 10:55 AM

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