फिरायला गेले अन् तोंडावर आपटले! जोडप्यासोबत घडला तो प्रकार... पाहून यूजर्स म्हणाले, 'हा तर भ्रष्टाचाराचा परिणाम'; Video Viral

चोरी करायला गेले, कार्टून बनून आले…! दुकानदाराची हटके शिक्षा पाहून हसूच आवरणार नाही; Video Viral
सध्या अशीच एक घटना सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे. रस्त्याच्या मधोमध एक मोठा खड्डा पडल्याने बाईकवरुन जाणाऱ्या जोडप्याचा अपघात झाला. अपघातानंतर चालकाच्या डोक्याला मोठी दुखापत झाल्याचे समजते, त्याला तोल ढासळत होता आणि डोक्याला हात लावून तो उभे राहण्याचा प्रयत्न करत होता. घटनेतील दृश्य पाहून आता यूजर्स चांगलेच नाराज झाले असून व्हिडिओला संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत.
काय दिसलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असेलल्या या घटनेत एक जोडप बाईकवरुन कुठेतरी जाताना दिसतं. बाईक वेगाने रस्त्यावरुन धावत असते ज्यामुळे रस्त्याच्या मधोमध पडलेला खड्डा बाईकस्वाराला दिसत नाही. परिणामी मोठ्या खड्ड्यात बाईक अडकते आणि चालकासोबत मागे बसलेली त्याची पत्नीही रस्त्यावर जोरदार आपटते. या अपघातात चालकाला इतका जबर मार बसतो की त्याला काही क्षण नीट उभं देखील राहता येत नाही. व्हिडिओमध्ये पत्नी आणि वाटसरु चालकाला आधार देत रस्त्याच्या कडेला नेताना दिसतात. या घटनेमुळे देशातील रस्त्यांच्या वाईट अवस्थेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पावसाच्या आधीत रस्त्याची दुरुस्ती होणे गरजेचे होते पण नेहमीप्रमाणे प्रशासनाने आपली जबाबदारी वेळेत निभावली नाही ज्याचा परिणाम सामान्य जनतेला भोगावा लागला.
A horrific reminder of how incredibly cheap human life is under the current civic administration in Gujarat. 💔 This footage from Junagadh shows an innocent bike rider suffering serious, hospitalizing injuries after crashing directly into a water-logged pothole. This wasn’t… pic.twitter.com/eScXI1cguA — Sincere Dibya (@TheSincereDude) July 2, 2026
अरे बापरे! रस्ता पूर्ण होण्याआधीच लोकांनी केली सिमेंटची चोरी, पाहून नेटकऱ्यांनी डोक्याला लावला हात; Video Viral
घटनेचा व्हिडिओ @TheSincereDude नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “मला खात्री आहे की हेल्मेटशिवाय गाडी चालवल्याबद्दल त्याला दंड केला जाईल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “त्याचे डोके फुटल्यासारखे वाटते. जर त्याने तक्रार केली, तर रस्ते बांधणारे कंत्राटदार त्याला जिवंत सोडणार नाहीत; किंवा मग, हेल्मेट न घातल्याबद्दल त्यालाच अटक करून तुरुंगात पाठवले जाईल”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातातील प्रत्येक पीडिताला सरकारने नुकसानभरपाई दिली पाहिजे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.